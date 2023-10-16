"Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров

00:10 18.10.2023

16.10.2023



Туск готов сформировать правительство

Валерий Мастеров



Лидер польской оппозиции Дональд Туск объявил о победе на парламентских выборах.

Во вторник польский Госизбирком объявит официальные итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. С рекордной явкой избиратели выбрали в парламент 460 депутатов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). Предварительные результаты показывают, что, несмотря на победу, правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) переходит в стан оппозиции. Объединение "Гражданская коалиция" (ГК) вместе с альянсом "Третий путь" и "Новыми левыми" получила возможность создать в Сейме коалиционное большинство и представить кабинет министров.



Высокая явка избирателей стала позитивным итогом самой скандальной предвыборной кампании со времени первых частично свободных парламентских выборов в июне 1989 года, результатом которых стало отстранение коммунистической власти.



Тогда же была установлена и наивысшая активность избирателей – 62,5%. В минувшее воскресенье рекорд составляет 73,5%. Жители крупных городов чаще поддерживали ГК, а в сельской местности избиратели отдавали предпочтение ЗиС.



Объявленные вечером в воскресенье данные Exit poll, подготовленные центром Ipsos, сразу же все расставили по послевыборным полочкам. Как и ожидалось, национал-консервативный ЗиС занял первое место (36,8%), за ним – главный конкурент партии власти – оппозиционная либерально-консервативная ГК (31,6%). Порог Сейма переступили также другие оппозиционные формирования: центристы – созданный Польской крестьянской партией (ПКП) и партией "Польша-2050" предвыборный блок "Третий путь" (13%), "Новые левые" (8,6%) и ультраправая "Конфедерация" (6,2%). В пересчете на мандаты выходило, что оппозиция может сформировать коалиционное правительство, отстранив ЗиС от власти.



В мгновение ока изменилась политическая конфигурация, которая может утвердиться в ближайшее время. СМИ почувствовали, куда подул ветер, начав репортажи из охваченного эйфорией штаба ГК. Экс-глава правительства Польши, недавний председатель Евросовета и вновь ставший лидером входящей в оппозиционную коалицию "Гражданской платформы" Дональд Туск заявил о конце правления партии Ярослава Качиньского ЗиС, основателем которой он был вместе с братом-близнецом Лехом Качиньским. Позже Туск добавил, что готов сформировать новое правительство и приступить незамедлительно к переговорам с потенциальными коалициантами.



Среди партнеров "Платформа" видит недооцененный в предвыборной борьбе "Третий путь", показатель которого по итогам голосования можно считать успехом. К тому же Туск уже руководил коалиционным правительством, в состав которого входила ПКП. К совместному правлению могут присоединиться и "Левые", вернувшиеся в Сейм спустя 18 лет.



А вот "Конфедерация" хотя и прошла в Сейм, открыто признала свое поражение. Ее низкий результат стал неожиданностью. Из "третьей силы", как стали называть конфедератов после рейтингового роста до 15%, евроскептики, националисты и антиукраинисты "сдулись". ЗиС воспользовался ситуацией, отобрав у радикалов аргументы и электорат, жестко настроенный на критику чрезмерной помощи Киеву, неоправданных привилегий украинским беженцам.



Что касается самой правящей партии, то пока все складывается к тому, что после восьми лет правления она может потерять власть в пользу трех оппозиционных партий. Хотя Качиньский после объявления предварительных результатов и поздравил соратников с четвертой победой партии в истории выборов, все же всерьез воспринял вариант потери власти и заявил, что независимо от того, будет ли ЗиС у власти или в оппозиции, она не позволит, чтобы Польшу предали.



ЗиС, судя по всему, сдавать власть и не намерена. Портал Onet, ссылаясь на свои источники в штабе ЗиС, пишет, что у партии в случае чего есть "черный сценарий", при реализации которого пункт за пунктом оппозиции будет нелегко создать правительство и осуществлять власть.



Премьер-министр Матеуш Моравецкий также объявил, что ЗиС может сформировать стабильное правительство. Еще перед выборами рассматривался союз партии власти с "Конфедерацией". Но это выглядело маловероятным, поскольку один из лидеров конфедератов Славомир Ментцен заявил накануне выборов, что не намерен формировать правительство ни с ГК, ни с ЗиС. Это же конфедераты подтвердили и после выборов. В понедельник глава предвыборного штаба ЗиС Йоахим Брудзиньский сказал, что возможны переговоры с ПКП, но эти намерения оказались благими – лидер крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш решительно исключил возможность союза с партией Качиньского.



В течение понедельника Госизбирком периодически сообщал данные подсчета голосов. Они изменялись, но их пропорциональность оставалась адекватной показателям Exit poll. На момент подписания номера можно утверждать, что в новый состав Сейма проходят пять объединений. Если разложить проценты голосов и мандаты, то положение выглядит так: "Закон и справедливость" – 36,1% (196 мандатов); "Гражданская коалиция" – 31% (158 мандатов): "Третий путь" – 14% (61 мандат); "Новые левые" – 8,6% (30 мандатов); "Конфедерация" – 6,8% (15 мандатов). Это значит, что ГК, "Третий путь" и "Новые левые" могут занять в совокупности 249 депутатских мест и сформировать правящее большинство.



Первое заседание нового Сейма состоится не позднее 14 ноября. После ухода правительства Моравецкого в отставку президент Анджей Дуда назначит нового премьер-министра и новый состав его кабинета на утверждение большинством голосов в парламенте. Вотум недоверия, несогласие с новыми претендентами в состав правительства могут привести к роспуску парламента, что вполне может удовлетворить неосуществленные амбиции ЗиС.