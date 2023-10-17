Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин

00:59 18.10.2023 17.10.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Столкновения между сторонниками Израиля и Палестины проходят уже по всему миру, как и марши в поддержку палестинцев – в Австрии, Австралии, Британии, США, Ираке, Германии, Йемене, Чили, Иране, Колумбии, Иордании, Бельгии... Сценарий примерно один: встречаются две толпы, каждая из которых поддерживает свою сторону, и начинают задираться с оппонентами. В любой момент в ход могут пойти камни, ножи и коктейли Молотова.



Во Франции массовые беспорядки и столкновения с полицией на антиизраильских протестах уже начались. Статуя республики в Париже исписана призывами освободить Палестину. Полиция разгоняет митингующих газом и водометами. США, конечно же, верят в победу Израиля, но с пятницы 13 октября начинают эвакуацию из страны всех своих граждан... Также с 13 октября ожидается, что количество пропалестинских акций по всему миру заметно вырастет, поскольку ХАМАС призвал всех мусульман в этот день присоединиться к митингам, выражающим протест против действий Израиля.



Помимо ширящихся в ЕС и по всему миру антиизраильских протестов, на данный момент можно выделить следующие итоги первых дней вспыхнувшей острой фазы конфликта на Ближнем Востоке.



Дипломатически конфликт Тель-Авива с арабским миром, уже ведущий Израиль к конфронтации с Египтом, Алжиром, Кувейтом, Бахрейном и другими арабскими странами. Соответственно, прекращение поддержки связей стран Персидского залива и Магриба с Израилем является одним из ключевых приоритетов для ХАМАС и всех, кто им помогает. Чем дольше будет длиться война, тем меньшие шансы на урегулирование давних споров Израиля с Аравийскими монархиями и другими мусульманскими странами, вплоть до Пакистана (глава пакистанского Генштаба уже заявил, что, если Израиль начнет наземную операцию против сектора Газа, Исламабад окажет ХАМАС поддержку баллистическими ракетами).



Наметившиеся диалоги между Израилем и Саудовской Аравией, а также с ОАЭ будут, вероятно, поставлены на паузу. На фоне разморозки отношений этих стран с Ираном Тегеран получает свои бонусы. Минус готовившееся годами при посредничестве США соглашение с Саудовской Аравией. Реакция Израиля на события может оказаться такого масштаба, который отбросит усилия США по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а то и торпедирует их вовсе. Т. н. коридор Индия – Саудовская Аравия – Израиль – Европа не просто откладывается на неопределенное время, а, по сути, исчезает.



Администрации Д. Байдена придется отвечать перед Конгрессом США за растрату "израильских" снарядов и прочего содержимого военных складов, переданного режиму в Киеве, к тому же таким образом, что некоторая часть РПГ и ПЗРК оказалась у ХАМАС и других исламских радикалов. Следовательно, продолжение поставок на Украину, истощающее уже не только американские, но и израильские военные склады, начинает становиться значительно более сложной задачей, чем ранее.



При этом сами американцы уже стали крупными выгодополучателями от бойни, которую исламисты устроили израильтянам. Уже на следующий день после агрессии – на фоне боевых действий в Израиле и секторе Газа – акции военных компаний США резко подскочили в цене. Например, актуальное на 9 октября обновление показало, что акции Lockheed Martin выросли более чем на 8%, RTX – более чем на 4%, Northrop Grumman – более чем на 11%, что является самым большим процентным ростом с марта 2020 года (в котором для финансистов фактически началась "эпидемия короновируса").



Пожар войны между Израилем и Палестиной может поджечь и нефтяные котировки. Это означает, что благодаря конфликту на Ближнем Востоке под угрозой уже около 40% мирового экспорта нефти. Ведь рядом расположены ключевые морские узкие места и несколько ведущих поставщиков нефти, топлива и энергии для мировых потребителей. После того как нападение ХАМАС на Израиль поставило Ближний Восток под угрозу дестабилизации, цена на нефть выросла более чем на 3%. У арабов с Израилем и без того отношения крайне напряженные. И если соседние страны все же станут участниками конфликта, то нефтяные котировки могут вырасти очень существенно.



Развитие событий в негативном ключе может создать непосредственную угрозу и для поставок, т. к. рядом находятся две важные нефтедобывающие страны – Ирак и Иран, а также Ормузский пролив, обслуживающий весь экспорт этих стран. По данным BIoomberg (опубликовавшим нижеприведенную инфографику "нефтяных рисков после атак на Израиль"), возможные ответные меры Израиля против Ирана на фоне сообщений о причастности Исламской Республики к терактам уже усиливают опасения за Ормузский пролив, жизненно важную судоходную артерию, которую Тегеран ранее угрожал закрыть, поскольку США направляют в этот регион военные корабли.



Для готовящихся к открытию рынка после внезапно вспыхнувшей войны в Израиле нефтетрейдеров ключевым является один вопрос: распространится ли конфликт на остальную часть региона? С одной стороны, нефтетрейдеры не ожидают резкого скачка цен, поскольку непосредственной угрозы поставкам формально нет. С другой стороны, все внимание приковано к маршрутам транспортировки, реакции США и Ирану, как крупнейшему производителю нефти и основному стороннику группировки ХАМАС, которая атаковала Израиль.



Примечательно, что США фактически отменили нефтяные санкции против Ирана в 2023 году, тем самым пытаясь снизить доходы Москвы и разрешив Тегерану продавать столько нефти, сколько пожелает. Жесткое израильское лобби в конгрессе, сенате и Белом доме может вернуть реальную жесткость санкций против Ирана, что в результате способно увеличить доходы экономики России от нефтегазового экспорта.



Палестино-израильский конфликт может стать катализатором еще более массовых, чем когда-либо ранее, арабских протестов в ЕС и США.



Сторонники Палестины на Западе, помалкивавшие в первые два дня войны – на фоне больших потерь среди израильтян – на третьи сутки начали поднимать голову, т. к. сейчас потери несут уже рядовые палестинцы, благодаря чему общественное мнение меняется. Для Европы все это подобно мине замедленного действия с уже взведенным механизмом – там собралось столько представителей разнообразного арабского и мусульманского мира, что, если европейские правительства будут вести себя с Израилем, как с Украиной, социальный взрыв почти неминуем.



Что бывает, когда мигранты бесконтрольно носятся по улицам городов, громят магазины и жгут автомобили, могут рассказать, например, власти Франции с ее стремительно растущим, по данным социсследований, уровнем антисемитизма. Тем временем "Непокоренная Франция" – крупнейшая левая партия страны во главе с Меланшоном – уже выпустила пресс-релиз с призывом покончить с "израильским колониализмом". А кабинет Макрона спешно усиливает охрану еврейских школ и синагог, которым могут грозить теракты.



Акции в поддержку ХАМАС и Палестины проходят сегодня во многих европейских столицах, включая Лондон, Париж, Вену, Брюссель и Берлин. Что вынуждает власти европейских стран в этом вопросе проявлять гибкость, а не бездумно порицать арабов и превозносить израильтян. Учитывая долю мусульман в нынешнем этническом составе населения европейских государств, риск пожать бурю негодования прямо у себя дома стремительно растет. Поэтому Евросоюз, сначала было хотевший заморозить помощь Палестине, тут же быстренько ее разморозил.



Из-за митингов в странах ЕС в поддержку Палестины Илон Маск уже прогнозирует в своей социальной сети гражданскую войну в Европе: "Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна". Это утверждение стало ответом на сообщение пользователя, написавшего, что скоро "тысячи протестующих превратятся в десятки тысяч. И по мере того, как проблема будет усугубляться, указывать на нее и требовать действий будет только опаснее... Европа совершила самоубийство". (Европейская комиссия немедленно отреагировала на заявление И. Маска, пригрозив ему санкциями).



Даже бывший госсекретарь США и советник президента по национальной безопасности 100-летний Генри Киссинджер, едва шевеля губами, заявил, что европейские страны были неправы, приняв на свою сторону многих людей, которые сейчас поддерживают действия ХАМАС против Израиля. И предупредил, что, если боевики не будут наказаны за захват заложников, европейцы рискуют подвергнуться "аналогичным нападениям". (Забыв упомянуть, что прием мигрантов странами Запада лоббировали аккурат такие, как Киссинджер, деятели).



Тем временем многочисленные видео, распространяемые в сети, уже показывают столкновения между сторонниками ХАМАС и полицией в Германии. А также пропалестинский марш в Лондоне и британских мусульман, скандирующих у посольства Израиля "Свободу Палестине!". В Британии левое крыло лейбористов провело конференцию, на которой поздравило движение молодых палестинцев, назвавших происходящее историческим моментом в их борьбе. Лейбористы с высокой долей вероятности могут прийти к власти в Англии на выборах уже в следующем году, разгромив консерваторов. И у них, – как и у демократов в США, – есть немалая левая фракция сторонников Палестины, считающих Израиль "страной апартеида". В данный момент лейбористы Британии активно призывают Израиль "соблюдать международное право и не прибегать к убийству мирных палестинцев".



Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс развернул флаг Палестины на своем концерте в Лондоне



Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс развернул флаг Палестины на своем концерте в Лондоне



Война в Израиле, как отмечают аналитики, усилила политический раскол не только в Европе, но и в США, и на Западе в целом. Все последние годы в Штатах растет доля сторонников палестинцев – сейчас она уже превысила 31% в противовес 54%, поддерживающих Израиль. Среди демократов большинство симпатизируют арабам, а не израильтянам. Раскол будет только усиливаться, делая Израиль заложником культурных войн, нынче полыхающих в США.



Чикагское подразделение BLM уже поддержало Палестину и борьбу ХАМАС против Израиля. Теперь американские евреи обвиняют негров в антисемитизме. В Нью-Йорке на Таймс-сквер начались уличные баталии между сторонниками Израиля и Палестины. Либеральные активисты, требующие снять блокаду с сектора Газа, буквально штурмуют консульство Израиля в Нью-Йорке. Ситуацию осложняет и усугубляет пленение американцев. В плену у ХАМАС их оказались больше дюжины, а госсекретарь США Блинкен спешно отменил ближневосточное турне и вытаскивать их не собирается.



В конгрессе тем временем раздаются призывы остановить американскую поддержку "режима апартеида" и ввести санкции, если Израиль устроит сухопутную операцию в секторе Газа. Расколотый конгресс не может ничего принять в условиях отсутствия спикера. Либеральная звезда Демпартии конгрессвумен Ильхан Омар уже прямо требует прекращения бомбардировок сектора Газа и обвиняет Израиль в военных преступлениях. А либеральная фракция Демпартии призывает к прекращению огня и операции против ХАМАС. На этом фоне сторонники Израиля озлобляются еще сильнее. Линдси Грэм обзывает ХАМАС "животными" и требует в ответ на убийство заложников взрывать… иранские НПЗ!



Ситуация будет и дальше накаляться и может вылиться в уличные войны на Западе почти повсеместно. Особенно на фоне большой заварушки между Израилем-США и палестинцами, поддержанными Ираном и прочими мусульманами. Источник - fondsk.ru

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