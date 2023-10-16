КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев

02:51 18.10.2023 Премьеры и их замы. Часть 2.



12 октября 1999 г. новым премьер-министром был назначен 46-летний дипломат Касым-Жомарт Токаев. Его первым замом стал Александр Павлов (регионы и социальный блок), вице-премьерами были назначен 45-летний аким СКО Даниал Ахметов (промышленность, сельское хозяйство, транспорт) и 44-летний председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Ержан Утембаев (экономика и финансы). В этом составе команда отработала первый год.



В ноябре 2000 г. Павлов покинул правительство и ушел в "Казахмыс". В декабре Утембаев перешел в АП. Даниал Ахметов стал первым вице-премьером, прежний министр энергетики, индустрии и торговли 51-летний Владимир Школьник – вице-премьером – министром энергетики и минеральных ресурсов, аким Атырауской области Имангали Тасмагамбетов и президент ОАО "KEGOC" Ураз Джандосов – вице-премьерами. Ахметов сохранил прежний блок, Школьник получил энергетику и природные ресурсы, Тасмагамбетов – социальную сферу, а Джандосов – экономику.



Несмотря на сильный тандем Токаев-Ахметов, который и тянул практически всю работу, страна (точнее – элиты) бурлили, что к осени 2001 г. привело фактически к политическому кризису.



Часть олигархата и госчиновников создали движение ДВК. Против них резко высказался премьер, который выдвинул встречный ультиматум: или я, или они. Джандосов был освобожден от должности, а Ахметов отправился акимом в родную Павлодарскую область – наводить порядок в одном из эпицентров фронды. Вице-премьером стал 35-летний министр транспорта и коммуникаций Карим Масимов, которому перешли блоки Ахметова и Джандосова.



После долгих консультаций и размышлений президент в конце января следующего года пошел на большие ротации, сменив руководство и администрации, и правительства.



Тасмагамбетов



29 января 2002 г. премьером стал Имангали Тасмагамбетов. Токаев был назначен госсекретарем и министром иностранных дел. Школьник остался министром с потерей поста вице-премьера. Замами же были назначены Масимов (промышленность, энергетика, сельское хозяйство), 41-летний зам. руководителя АП Бауржан Мухамеджанов (силовой и социальный блок) и Александр Павлов, который одновременно стал министром финансов (экономика).



В мае еще одним вице-премьером стал министр сельского хозяйства Ахметжан Есимов.



В августе Павлов был вновь повышен до первого вице-премьера.



Правительство проработало полтора года и отчасти сняло остроту прошлых конфликтов, но тут же создало новые – скандалы с новым менеджментом госсектора, а затем – и с принятием Земельного кодекса. Вотум недоверия набрал большинство в Мажилисе, но не прошел Сенат. Тем не менее, президент 11 июня принял отставку правительства, которое поставило в итоге антирекорд по продолжительности своей деятельности.



Ахметов 1.0



13 июня премьером стал аким Павлодарской области Даниал Ахметов. Павлов остался первым замом, Есимов – вице-премьером – министром сельского хозяйства. 40-летний ген директор ТОО "Каспийская ПФГ", а ранее дважды министр Сауат Мынбаев был назначен зам. премьер-министра (ему поручили промышленность, энергетику и транспорт). Тасмагамбетов стал госсекретарем, Масимов – помощником президента, Мухамеджанов – замруком АП.



В январе 2004 г. в рамках реорганизации финансового регулятора 44-летний глава Нацбанка Григорий Марченко был переведен первым вице-премьером вместо ветерана Павлова, который ушел в "Народный банк". Идея оказалась плохой и уже в апреле Марченко пост покинул. Премьер забрал экономический блок себе.



В мае из-под Есимова вывели МСХ, зато правительство получило нового вице-премьера по социалке: им стала 51-летняя посол в Италии Бырганым Айтимова.



Впрочем, в декабре ее перевели министром образования и науки (социальный блок перешел к Есимову), а Мынбаев одновременно назначен министром индустрии и торговли (и полностью подмял по себя главную тему правительства – СИИР).



2005-й прошел достаточно спокойно и после президентских выборов Ахметов вновь был назначен на пост премьера. Новацией стало то, что теперь у него был только один зам – прежний помощник президента Масимов. Есимов вернулся в МСХ, а Мынбаев возглавил "Самрук".



С апреля по сентябрь Масимов одновременно был министром экономики и бюджетного планирования.



СИИР к тому времени тихо скончалась. Масимов генерировал кучу прожектов, с которыми Ахметову явно не хотелось связываться, и в январе 2007 г. премьер ушел в отставку.



Масимов 1.0



10 января 41-летний Карим Масимов стал премьер-министром, а его единственным замом назначили 53-летнего министра экономики и бюджетного планирования Аслана Мусина. Интересная комбинация, если учесть, что когда Мусин уже был секретарем обкома, Масимов еще учился в институте.



Даниал Ахметов стал министром обороны.



В августе Мусин ушел в депутаты, а на его место был назначен аким ЮКО Умирзак Шукеев.



В октябре вторым вице-премьером стал 36-летний руководитель Канцелярии премьер-министра Ербол Орынбаев. Распределение обязанностей утвердили только в январе следующего года. Шукеев получил оперативное управление и бюджетную политику, Орынбаев – адмреформу, макроэкономику и социалку.



С сентября по октябрь 2008 г. Орынбаев одновременно исполнял обязанности руководителя КПМ.



В марте 2009 г. Шукеев стал первым вице-премьером, а 50-летний министр транспорта и коммуникаций Серик Ахметов – вице-премьером (ему поручили коммуникации, регионы, МСБ и ЖКХ).



В ноябре Ахметова, впрочем, отправили акимом Карагандинской области.



В марте 2010 г. в связи с принятием ГП ФИИР 38-летний министр индустрии и торговли Асет Исекешев стал вице-премьером и министром индустрии и новых технологий.



После президентских выборов Масимова 8 апреля 2011 г. вновь назначили премьером. Шукеев остался первым, а Орынбаев и Исекешев – простыми вице-премьерами.



В декабре грянул Жанаозен и Шукеев переместился в кресло главы фонда "Самрук-Казына". Его полномочия разделили между премьером (взял себе МСХ) и Исекешевым.



В январе 2012 г. президент и премьер перетряхнули правительство. Первым замом стал аким Карагандинской области Серик Ахметов, вице-премьером – 42-летний министр экономического развития и торговли Кайрат Келимбетов (экономика). Исекешев сохранил за собой МИНТ, но пост вице-премьера потерял; его полномочия перешли к Ахметову.



24 сентября Назарбаев принял отставку правительства Масимова, проработавшего рекордные 5 с половиной лет, и тут же назначил его главой АП.



Ахметов 2.0



В тот же день, 24 сентября 2012 г., 54-летний Серик Ахметов занял пост премьера. Замами стал Кайрат Келимбетов, Ербол Орынбаев и Асет Исекешев (он же глава МИНТ). Через день к ним добавился 57-летний советник президента Крымбек Кушербаев, который в иерархии правительства сразу занял место после премьера. Кушербаеву поручили регионы, оперативное управление, строительство, транспорт, АПК, ВПК и ЖКХ. Остальные остались при своих.



Кушербаев быстро начал набирать политический и аппаратный вес и, пользуясь неспешностью и нерешительностью премьера, по сути, взял на себя руководство правительством.



В январе 2013 г. его стремительно перевел акимом Кызылординской области, а первым вице-премьером – министром регионального развития стал 49-летний первый зампред партии "Нур Отан" Бакытжан Сагинтаев (Минрегион Кушербаев готовил под себя, но в АП были другие планы).



В октябре Келимбетов перебрался в Нацбанк.



В ноябре первый вице-премьер Сагинтаев лишился поста министра, зато 41-летний замрук АП Бахыт Султанов стал вице-премьером – министром финансов. Через несколько дней Орынбаев перебрался в помощники президента, а кресло вице-премьера получила 48-летняя советник президента Гульшара Абдыкаликова.



К весне 2014 г. стало ясно, что правительство не тянет. На Ахметова как на опытного практика возлагали большие надежды, но бойцовских качеств он как-то не проявлял, тем более что над правительством висел тот же Масимов и методично пил кровь своему бывшему заму. 2 апреля 2014 г. Ахметов ушел в отставку.



Масимов 1.2



В тот же день 48-летний Масимов вернулся в кресло главы правительства, став первым дважды премьером в годы независимости (и третьим за историю Казахстана – после Кунаева и Бейсебаева). Серик Ахметов традиционно стал министром обороны. Все остальные остались на своих местах (Сагинтаев, Абдыкаликова, Исекешев, Султанов).



В августе правительство было реорганизовано, вследствие чего Исекешев и Султанов потеряли посты вице-премьеров. Первый стал министром по инвестициям и развитию, второй остался министром финансов.



В ноябре Абдыкаликова стала госсекретарем, а на ее место пришел 61-летний аким ВКО Бердибек Сапарбаев, который, кстати, ее в свое время и выдвинул.



В сентябре 2015 г. Сапарбаева перевели акимом Актюбинской области, а вице-премьером стала 52-летняя вице-спикер Мажилиса и дочь президента Дарига Назарбаева (тут же объявленная молвой преемником главы государства).



В июне 2016 г. после волны, вызванной земельными митингами, 53-летний министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов получил пост вице-премьера (через месяц после своего назначения министром, если быть точным). Мырзахметову в июле передали и Комиссию по земельной реформе, которой изначально руководил Сагинтаев.



Правительство быстро исчерпало свой ресурс. Если в первое премьерство он сыпал идеями и мило общался с окружающими, то второе премьерство было Масимову явно в тягость. Две девальвации (им же спровоцированные), земельные митинги, коррупционные скандалы… 8 сентября премьера перевели на должность председателя КНБ, а правительство оказалось в отставке.



Автор:

Ашимбаев Данияр Источник - Turanpress.kz

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