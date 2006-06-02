Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа

07:25 18.10.2023

Гнев мусульманского мира захлестнул исламские города и столицы

Александр Уральский



На фото: раненого палестинского ребенка передают медику возле больницы Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа в центре сектора Газа.

На фото: раненого палестинского ребенка передают медику возле больницы Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа в центре сектора Газа. (Фото: AP Photo/Abed Khaled/TASS)



Поздно вечером во вторник страшная новость пришла из сектора Газа. В результате авиаудара по больнице погибли сотни людей, в основном женщин и детей. Сначала называли цифру в 500 человек, ближе к полуночи телеканал Al Arabia сообщил о 800 погибших. Все убитые, по заявлениям минздрава сектора Газа, были гражданскими лицами.



Под руинами находятся еще сотни и сотни палестинцев. Скорбный список наверняка будет увеличиваться.



В случившейся трагедии ХАМАС обвинил правительство Израиля, ЦАХАЛ и США. Толпы протестующих выплеснулись на улицы Турции, Ливана, Иордании, Сирии, ОАЭ, Ирана, Туниса. Люди требовали возмездия, выражали солидарность с народом Палестины. В некоторых столицах арабских стран народ штурмовал посольства Израиля. Авиакомпания "Аркия" заявила о срочной эвакуации израильтян из Турции.



Премьер Нетаньяху заявил, что военные Израиля к взрыву в секторе Газа не причастны. Позже на израильских сайтах появилась информация, что кровавую бойню организовал "Исламский джихад" *. Телеканал i24 сообщил, что ЦАХАЛ связывает взрыв с неудачным запуском ракеты со стороны ХАМАС.



"Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений ХАМАС", - заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари (цитата по The Times of Israel).



На фото: палестинский меди и другие плачут, узнав о смерти родственника в больнице Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа, центральная часть сектора Газа.

На фото: палестинский меди и другие плачут, узнав о смерти родственника в больнице Аль-Шифа после израильских авиаударов по городу Газа, центральная часть сектора Газа. (Фото: AP Photo/Abed Khaled/TASS)

Арабы называют версии Тель-Авива попыткой уйти от ответственности. Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днем гнева" против Израиля. Движение направило гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы и устраивать акции протеста.



Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал международное сообщество остановить "невиданную жестокость" в секторе Газа. МИД назвал удар по больнице варварским, заявив о неизбежности наказания перед международным правосудием.



МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице "отвратительным преступлением" Израиля.



Россия и Объединенные Арабские Эмираты из-за удара по больнице в секторе Газа запросили созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН утром 18 октября.



На фото: раненые палестинцы ждут лечения в больнице Аль-Шифа после израильских авиаударов в городе Газа.

На фото: раненые палестинцы ждут лечения в больнице Аль-Шифа после израильских авиаударов в городе Газа. (Фото: AP Photo/Abed Khaled/TASS)

Визит президента США Байдена в Израиль, назначенный на этот день, сейчас под большим вопросом. Тем более, что вечером во вторник под ракетный обстрел в аэропорту Тель-Авива попала немецкая делегация. Канцлера Шольца пришлось срочно прятать в укрытие.



Ночью пришла новость из Иордании. Власти этой страны отменили планировавшийся на среду в Аммане саммит с лидерами США, Египта и Палестинской национальной администрации (ПНА).



Напомним, накануне трагедии появилась информация, что Вашингтон направит в Израиль силы быстрого реагирования. Речь идет о 2000 морских пехотинцев.



Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя очередную трагедию в секторе Газа, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций.



*"Исламский джихад" решением Верховного суда РФ от 02.06.2006 признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.