 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:45 18.10.2023

Кто же успел попасть в список Ташиева?
17 октября 2023 - Канат Кожоев

Кто же успел попасть в список Ташиева?

Когда говорят "список", на ум приходят несколько устойчивых словосочетаний. Список Магнитского, например. Он же – список Кардина. Который содержит несколько десятков фамилий наиболее интересных Америке лиц из Российской Федерации. Лица – более или менее высокопоставленные. Замешанные (если не вдаваться в подробности биографии аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в изоляторе "Матросская тишина") в коррупции, хищении средств из государственного бюджета и вообще в нарушении верховенства права.

Есть еще список Форбс, куда попадают богатейшие люди отдельно взятой страны или мирового масштаба…

Есть ли что-то общее между этими списками? На первый взгляд – абсолютно ничего общего нет. А на второй взгляд общее улавливается. Нет, бывает, конечно, и так, что многомиллионное (и даже многомиллиардное) состояние человек нажил исключительно честным путем. Бывает, но редко. Как правило, в миллиардеры выбиваются граждане, которые, если хорошенько копнуть, причастны к той самой коррупции и воровству бюджетных денег, замечены в связях с криминалом и вообще ведут, скажем так, не самый праведный образ жизни.

В Кыргызстане такие граждане оказались в списке Ташиева.

Началось все, напомним, с застреленного при задержании вора в законе Камчы Кольбаева. Вернее, началось гораздо раньше, когда генерал Ташиев объявил отечественному криминалитету непримиримую войну. Но тогда, в момент объявления войны, мало кто воспринял ее серьезно. А вот теперь ситуация окончательно прояснилась: Кыргызстан действительно взял курс на избавление от воров в законе, больших и маленьких криминальных авторитетов и аффилированных с ними личностей.

"Избавление" ни в коем случае не значит "физическое устранение". Все мы последнее время имели возможность наблюдать уникальный флешмоб: криминальные лидеры на камеру каялись и отрекались от криминального прошлого "ради Аллаха". Скорее всего, ряди Ташиева, потому что поняли: шутки кончились; если не отречься добровольно – мало никому не покажется.

Что же касается убитого Кольбаева (смерть которого жутко взбудоражила общественность) – что ж… Если враг не сдается, его уничтожают. Таков закон любой войны, в том числе и войны с бандитизмом.

Комментируя то, что случилось 4 октября, президент Садыр Жапаров сказал: "В развитых государствах нет понятия "криминальный мир". Поэтому они и развиваются. Мы должны забыть времена грабежей. Все должно быть в рамках закона". Президент четко дал понять, что доверяет спецслужбе, взвалившей на себя сложную, но почетную миссию избавления страны от криминального мира. Доверяет. Но, разумеется, и проверяет. В рамках закона, по словам Жапарова, будет проведено и расследование убийства Коли-Киргиза. Если этому не даст оценку прокуратура, то грош нам цена как развитому цивилизованному государству. То есть девиз "все в рамках закона" работает в обе стороны, и это абсолютно правильно.

Кто же успел попасть в список Ташиева?

5 октября кримавторитет Сакал поспешил заявить об отказе от воровского статуса. Чуть позже его примеру последовали Кадырбек Досонов (больше известный как Дженго), Мирлан Ашимов по кличке Мирлан Иссык-Кульский, член ОПГ Кольбаева Казбек Билалов (он же Казбек Черный) и бывший мэр Чолпон-Аты Мирлан Маратов.

6 октября за вымогательство задержан бывший смотрящий за Таласом, член ОПГ Кольбаева по кличке Тайсон. В тот же день в рамках уголовного дела о незаконной передаче земель ГКНБ задержал главного архитектора Бишкека Урмата Карыбаева.

7 октября задержаны директор завода "Аю" Тыныбек Исаев и некий гражданин КНР, владелец компаний в Джалал-Абадской области, грубо нарушавший законодательство при добыче нефти.

8 октября арестованы бывший депутат парламента (а по совместительству сват Камчы Кольбаева) Турсунтай Салимов, брат ныне покойного кримавторитета Лимонти Марс Сулайманов и опэгэшник по кличке Баха (по паспорту Бактыбек Аманкулов).

9 октября попался еще один кольбаевский сват – предприниматель Рустам Турдиев.

10 октября Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу смотрящему за южной столицей Алмазу Эркебаеву и нарынскому кримавторитету Нурлану Омокееву. В тот же день ГКНБ задержал двоих близких родственников членов ОПГ, вымогавших деньги у предпринимателей на кыргызско-казахской границе. И далее по списку – основатель строительной компании "Элит Хаус" Тимур Файзиев и сокулукский активист Адилет Балтабай (регулярно обвиняющийся в призывах к массовым беспорядкам).

11-12 октября – вице-президент Федерации борьбы КР Ахрор Иминов (ему вменяется финансирование ОПГ Кольбаева); Казбек Билалов (не спасло его публичное отречение от воровских идей, как и Мирлана Ашимова – он арестован тремя днями позже); соучредитель центра отдыха "Каганат резорт" Азрет Боотаев (по версии следствия – бизнес-партнер Камчы Кольбаева); экс-замглавы Таможенной службы Замирбек Карашев (обвиняется в незаконном лишении свободы); некий инспектор налоговой службы по Ленинскому району Бишкека (за вымогательство); бизнесмен Олег Подобедов; гендиректор строительной компании "Авангард стиль" Эрнис Минкеев; сын экс-управляющего делами экс-президента Бакиева Курманбек Темирбев (за отмывание преступных доходов).

13 октября – директор строительной компании "Эмаркстрой" Чолпонбек Акматов…

Намеренно не отделяем "мух от котлет" и прожженных бандитов от внешне добропорядочных бизнесменов. Для наглядности: слишком уж все смешалось в нашем многострадальном Кыргызстане. Где вор, где не вор – сразу и не разберешься. Вот для того, чтобы навсегда отделить одних от других, власть как раз и затеяла эту "зачистку".

Наконец, 13 октября в Кыргызстан прибыли трое интересных личностей из Узбекистана. По данным ГКНБ, эти трое незаконно пересекли кыргызско-узбекскую границу с целью отомстить за Камчыбека Асанбека. На следующий день киллеры были задержаны и на допросе подтвердили: представители того самого криминального мира, который законными способами уничтожает ГКНБ КР, дали им задание - отомстить за смерть вора в законе с мировым именем. Кому конкретно и как они собирались мстить – понятно без объяснений.

Генерал Ташиев, впрочем, не из пугливых. И сворачивать свой список явно не собирается.

Источник - Вечерний Бишкек
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