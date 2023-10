От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский

08:04 18.10.2023 о последствиях непринятия российской гуманитарной резолюции

Владимир Овчинский



Совет Безопасности ООН под нажимом США не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа.



Наземное наступление Израиля в секторе Газа приведет к дальнейшей эскалации войны, бушующей с тех пор, как ХАМАС начал беспрецедентную атаку, в результате которой погибли сотни мирных жителей. Наземное вторжение также будет угрожать привлечению поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла" с севера. Соединенные Штаты направили в регион одну группу авианосцев, а другая отправится позднее на этой неделе, что отражает опасения по поводу расширяющегося конфликта и призвано создать силы, которые будут сдерживать Иран и другие страны.



1. Расклад сил



Израильские ракеты "Патриот", защита "Железного купола"



Как пишет пентагоновский сайт C4ISRNET:



"Вооруженные силы Израиля уже давно поддерживаются Соединенными Штатами: ежегодное финансирование в размере 3,3 миллиарда долларов, утвержденное Конгрессом, плюс еще 500 миллионов долларов на технологии противоракетной обороны.



Израиль является одной из наиболее вооруженных стран на Ближнем Востоке. В состав ее военно-воздушных сил входят современный американский истребитель F-35, батареи противоракетной обороны, в том числе американский "Патриот", и система противоракетной обороны "Железный купол".



У Израиля есть бронетранспортеры и танки, а также парк дронов и другой техники, доступной для поддержки любых уличных боев. Израиль обучает солдат таким методам в своем Учебном центре городских боевых действий, известном в просторечии как "Мини-Газа".



По данным Международного института стратегических исследований , Израиль имеет около 170 000 военнослужащих, обычно находящихся на действительной военной службе, и призвал на войну около 360 000 резервистов - три четверти его предполагаемой численности.



Израиль также уже давно поддерживает необъявленную программу создания ядерного оружия.



Ракеты ХАМАСа и реактивные гранатометы



ХАМАС, правящий сектором Газа с 2007 года, не имеет миллиардов долларов помощи и современного вооружения, как израильские военные. Но в неожиданном нападении 7 – 8 октября участвовали боевики на парапланах и дронах, сбрасывающих гранаты, и ХАМАС может использовать тактику партизанской войны, которая может сделать любое наземное нападение опасным для израильских войск.



По оценкам Международного института стратегических исследований, у ХАМАСа насчитывается от 15 000 до 20 000 боевиков. Израиль называет цифру выше - до 30 000 боевиков.



В арсенал ХАМАС входят штурмовые винтовки, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и противотанковые средства, а также снайперские винтовки большой дальности. В прошлом Хамас использовал мины-ловушки и террористов-смертников.



Хотя Израиль имеет обширную сеть противоракетной обороны, ХАМАС создал огромный запас ракет местного производства с целью произвести множественные залпы для прорыва. Израильские военные утверждают, что с начала войны по стране было выпущено более 5000 ракет. По оценкам израильской разведки в 2021 году, ХАМАС и "Исламский джихад", еще одна группировка боевиков, действующая в секторе Газа, имели в своем арсенале около 30 000 ракет. Аналитики говорят, что пока нет никаких признаков того, что ХАМАС разработал управляемые ракеты, которые могут более точно поражать цели.



Артиллерийские ракеты и дроны Хезболлы



Поддерживаемая Ираном ливанская боевая группировка "Хезболла" находится прямо напротив северной границы Израиля. После нападения ХАМАСа между Хезболлой и Израилем были ограниченные перестрелки, но не было широкомасштабного наступления. Но силы, которые может привести Хезболла, по-прежнему вызывают беспокойство у Израиля.



Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла говорил, что группировка насчитывает 100 000 боевиков, хотя по другим оценкам численность ее войск составляет менее половины этой численности.



По данным Центра стратегических и международных исследований, "Хезболла" располагает обширным арсеналом "в основном небольших переносных и неуправляемых артиллерийских ракет класса "земля-земля". По оценкам США, "Хезболла" и другие группировки боевиков в Ливане имеют около 150 000 ракет. "Хезболла" также работает над высокоточными ракетами.



"Хезболла" ранее запускала дроны в Израиль. У ее сил также есть штурмовые винтовки, тяжелые пулеметы, реактивные гранаты, придорожные мины и другое вооружение.



Авианосец США, базовая сеть



Американские военные направили авианосец USS Gerald R. Ford и его боевую группу в восточное Средиземноморье для оказания в случае необходимости воздушной поддержки Израилю с помощью самолетов наблюдения и истребителей F-18.



Тем временем ударная группа авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" покинет свой порт приписки Норфолк, штат Вирджиния, и направится в Средиземное море, что потенциально удвоит ответные действия ВМС Израиля.



Авианосец Дуайт Д. Эйзенхауэр

Американские военные также поддерживают обширную сеть баз по всему Ближнему Востоку. Однако, поскольку карательная кампания Израиля по нанесению авиаударов по сектору Газа вызвала гнев среди мусульман во всем регионе, США, скорее всего, попросят не отправлять какие-либо потенциальные воздушные миссии из этих стран. Это вынудит Пентагон полагаться на запуски с авианосцев для оказания любой поддержки Израилю, которая может ему понадобиться.



2. Что ждать от наземной операции Израиля



THE NEWARAB в статье "Что будет означать наземное вторжение Израиля для Газы?" (16.10.2023) пишет:



"Наземное вторжение Израиля в сектор Газа может быть беспрецедентным с точки зрения его масштаба, жестокости и жертв среди гражданского населения.



Израиль интенсивно бомбил сектор Газа в течение десяти дней после беспрецедентной атаки Хамаса 7 октября, и сейчас его силы мобилизуются в огромных количествах для предстоящего наземного нападения.



На данный момент около 2800 палестинцев были убиты и более 10 000 ранены в результате израильских авиаударов, а в секторе Газа произошла гуманитарная катастрофа из-за мер Израиля по отключению электричества и воды и введению "тотальной блокады".



После смертоносного нападения на юг Израиля, получившего название "Наводнение Аль-Акса", в результате которого погибло более 1400 израильтян и боевики ХАМАС захватили почти 200 заложников, израильские официальные лица ясно дали понять, что их военные нанесут удар по Газе сильнее, чем когда-либо прежде.



С этой целью на прошлой неделе были созданы чрезвычайное правительство и военный кабинет, в который входит лидер оппозиции Бенни Ганц . После первой встречи Нетаньяху поклялся, что "каждый член Хамаса - мертвец", пообещав устранить не только высшее руководство Хамаса, но и всю саму организацию.



В военном отношении министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что он "снял все ограничения" на израильскую армию в ее борьбе с ХАМАС, заявив, что сектор Газа "никогда не вернется к тому, что было".



Учитывая такую ​​риторику и огромную мобилизацию израильской армии, правозащитные группы и палестинцы ожидают катастрофы в секторе Газа.



"Наземное вторжение в Газу приведет к еще большим разрушениям и убийствам и усугубит гуманитарную катастрофу, которую Израиль причиняет жителям Газы, которые потеряли доступ к воде, топливу, электричеству и продовольствию".



"Вторая Накба"



Перед ожидаемым наземным вторжением Израиль уже принял крайнюю меру, введя "полную блокаду" Газы, отрезав все необходимое, такое как вода, электричество, еда и топливо, для 2,3 миллиона палестинцев, живущих там. Израильские министры заявили, что помощь и другие товары будут разрешены только после освобождения израильских заложников.



Кроме того, 1,1 миллиона палестинцев, проживающих на севере Газы, было приказано перебраться на юг в течение 24 часов, что вызывает опасения по поводу второй "Накбы" (исход палестинцев в 1948 году) на фоне массового насильственного перемещения. По данным гуманитарного агентства ООН УКГВ, сотни тысяч мирных жителей уже отчаянно ищут убежища в школах ООН, вместимость которых значительно превышает возможности. После наземного вторжения масштабы перемещения могут оказаться невообразимыми.



Пограничный переход Рафах с Египтом, который является единственным воротами в сектор Газа и из него, был закрыт после продолжающихся израильских авиаударов по палестинской стороне перехода. Египетские чиновники опасаются притока беженцев, в то время как палестинцы опасаются, что любое перемещение на Синайский полуостров может стать постоянным, повторяя прошлые насильственные перемещения 1948 и 1967 годов.



Правозащитные группы неоднократно призывали к созданию гуманитарных коридоров для доставки помощи в Газу на фоне предупреждений об истощении запасов воды, продовольствия и топлива на фоне "тотальной блокады".



Единственная электростанция в Газе закрылась, в больницах с избыточной мощностью заканчиваются жизненно необходимые запасы, а другие жизненно важные службы вскоре перестанут функционировать.



"Наземное вторжение в Газу приведет к еще большим разрушениям и убийствам и усугубит гуманитарную катастрофу, которую Израиль причиняет жителям Газы, которые потеряли доступ к воде, топливу, электричеству и еде", - Нур Арафе, научный сотрудник Малкольма Х. Ближневосточный центр Керра Карнеги сообщил The New Arab .



Представители здравоохранения и Международный комитет Красного Креста (МККК) предупреждают, что система здравоохранения находится на грани краха. "Больницы полностью заняты своими клиническими возможностями, а раненые и пациенты находятся на местах из-за усиления израильской агрессии", - сообщило министерство здравоохранения Палестины.



"Без электричества больницы рискуют превратиться в морги", - заявил в своем заявлении Фабрицио Карбони, региональный директор МККК на Ближнем и Среднем Востоке.



В результате авиаударов Израиля за 10 дней погибло около 3000 палестинцев.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила, что запасы критически важных запасов находятся на опасно низком уровне после того, как Израиль приказал полностью осадить густонаселенную территорию. До этой последней вспышки насилия 58% жителей Газы нуждались в гуманитарной помощи. Поскольку половина населения моложе 18 лет, эти потребности будут только расти.



Многие жители сейчас отчаянно спешат запасаться продуктами, но большинство магазинов пустует.



Нур Оде, палестинский политолог, выразил газете The New Arab глубокую обеспокоенность надвигающимся кризисом, опасаясь, что наземное вторжение и осада Газы означают, что люди вскоре могут остаться без еды, а больница Аль-Шифа, которой грозит Израильский приказ об эвакуации, возможно, придется отменить.



В то время как тысячи жителей Газы уже покинули свои дома, другие отказались эвакуироваться, а многие разрываются между травмирующим решением покинуть Газу и возможностью смерти, если они останутся.



Поскольку сотни тысяч людей покидают свои дома, ООН прямо заявила, что массовое переселение "невозможно" осуществить и может иметь разрушительные гуманитарные последствия.



Такие огромные перемещения людей перед наземным вторжением могут на самом деле привести к массовым жертвам среди мирного населения, причем масштабы надвигающихся разрушений намного хуже, чем любое военное наступление в секторе Газа в последние годы.



"Вы можете получить до 10 000, 20 000, на самом деле нет предела количеству людей, которым может быть причинен вред", - сказал BBC Newsnight Фрэнк Ловенштейн, бывший специальный посланник США по вопросам мира на Ближнем Востоке.



Городские бои



Несмотря на прошлые наземные вторжения, израильские военные по-прежнему будут сталкиваться со значительными оперативными проблемами в густонаселенных районах, что может привести к огромным жертвам среди гражданского населения.



Учитывая характер городской войны, она вполне может превратиться в длительную наземную кампанию для Израиля. ХАМАС, вероятно, также готовился к такой возможности и будет организован для боевых действий в городах.



"По сути, это будет пехотный бой со множеством сложностей для нападающих израильтян", - сказал France 24 Фрэнк Ледвидж, бывший офицер военной разведки Великобритании, а в настоящее время старший преподаватель стратегии в Портсмутском университете . Он сказал, что как только израильские войска войдут в сектор Газа, они столкнутся с самодельными взрывными устройствами, минами-ловушками и сетью туннелей Хамаса.



Кроме того, судьба заложников, которые, вероятно, разбросаны по территории Газы, усложняет наземное нападение и усугубляет риски во время наземных операций. Тем временем ХАМАС может использовать пленников в качестве сдерживающего фактора против действий Израиля.



Даже если ХАМАС потерпит поражение на поле боя, израильская оккупация обеспечит сохранение причины его существования.



Предыдущие наступления на сектор Газа в 2006, 2009, 2012, 2014 и 2021 годах привели к тому, что Израиль разрушил огромные участки инфраструктуры в секторе Газа и убил тысячи мирных жителей, но ХАМАС остался у власти.



"Израильская стратегия подрыва ХАМСа потерпела полный провал, поскольку на крошечном участке земли были заключены в тюрьму 2 миллиона гражданских лиц. Теперь, после 16 лет неудачной политики, Израиль проводит дорогостоящее наземное вторжение. Это их Афганистан", - написал в Твиттере политолог Роберт Кубинец.



Но независимо от того, как предстоящее вторжение закончится в военном отношении, гражданские лица в секторе Газа заплатят самую высокую цену. Даже до нынешней эскалации в стране был самый высокий уровень безработицы в мире: 80% жителей Газы жили за чертой бедности, а электричество было доступно лишь до шести часов в день.



И в 2012, и в 2015 году ООН срочно заявила, что Газа может стать "непригодной для жизни" к 2020 году из-за 16-летней израильской блокады. Надвигающееся наземное вторжение Израиля может еще больше определить его долгосрочное будущее, потенциально с немыслимыми последствиями.



3. Призывы "уничтожить Иран" от американской элиты



Американская правящая элита и обслуживающие ее "ученые" не только не призывают Израиль к сдержанности, но напрямую толкают его к войне с Ираном.



Марк А. Хеллер (старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне) и Сумит Гангули (заслуженный профессор политологии Университета Индианы в Блумингтоне и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета) в статье в The National Interest "Чтобы уничтожить ХАМАС, режим в Иране должен пасть. Для любого успеха в уничтожении потенциала Хамаса, необходимо также уничтожить иранский режим" (16.10.2023) пишут:



"Не имеет особого значения, играл ли Иран прямую роль в планировании и осуществлении жестокого нападения ХАМАСа на Израиль. Что действительно имеет значение, так это незаменимая и долгосрочная роль Ирана в наращивании потенциала ХАМАСа делать то, что он сделал. В ближайшем будущем Израиль согласится ни на что иное, как на физическое уничтожение ХАМАС как военной, административной, финансовой и организационной структуры в секторе Газа. Возврата к прежнему статус-кво быть не может. Но для любого успеха в разрушении потенциала ХАМАСа, необходимо также уничтожить иранский режим".



***



Вашингтон напрямую толкает мир к ядерной катастрофе.



17 октября 2023

https://centrasia.org/newsA.php?st=1697605440





