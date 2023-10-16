 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.10.2023
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов

08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
14:18  Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин
14:14  National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС
13:27  "Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада
13:23  Кризис на Ближнем Востоке и транспортные маршруты Евразии, - Л.Савин
13:10  Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР
13:08  Еще одному туркменскому активисту Дурдылыеву грозит депортация из Турции
13:06  Многоходовка ЦРУ: Израиль надо принести в жертву, но не весь
12:57  Мутные схемы: Минфин РФ гонит деньги "на экспорт", наращивая российский госдолг
12:56  "Метро ХАМАС": В Секторе Газа Израиль рискует провалиться сквозь землю
09:39  Игорь Мальцев: В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов
09:37  Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо
09:16  "Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский
09:13  Бывший сват Назарбаева Кайрат Боранбаев "добровольно" передал государству 4-звездочный отель в Астане
08:01  Путин занялся Ближним Востоком, - Марианна Беленькая
06:38  В туркменском Лебапе техработники бюджетных организаций собирают оставшийся после машинного сбора хлопок
06:33  Сергей Переслегин: Киев проигрывает. Запад переключается на Ближний Восток
06:28  Нефтегазовая "Петля Анаконды" обернулась против Запада, - В.Михеев
06:26  О причинах провала израильской разведки и армии, - В.Прохватилов
06:25  Радикальные течения и "традиционный" ислам в зеркале прессы: салафиты... надоели! Обзор каз. прессы
04:48  Тревожные звонки: о чем Путин говорит с лидерами стран Ближнего Востока
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:13 18.10.2023

переориентация экономики с разграбления советского наследства на созидание в интересах всего народа
Михаил Делягин
16 окт 23
Агрессия Запада против России - выражение более значимой, глобальной тенденции распада единых общемировых рынков на регионы и погружением человечества в ходе этого в новую, глобальную депрессию, которая будет разрушительней Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.

Это создает для России категорическую необходимость собирания собственного макрорегиона – совокупности стран и, возможно, даже территорий, в которых российское культурное, информационное, технологическое, экономическое, финансовое и политико-административное влияние будет преобладающим и которые во всех сферах человеческой деятельности будут ориентированы преимущественно на нашу страну.

В частности, необходимо перерастание российских соцсетей в непосредственно используемые при управлении социальные платформы (что требует активной и сознательной направляющей политики государства, а не кусочно-разрывного лоббирования отдельных "цифровых" интересов, как сейчас) и широкого использования их для тренировки главного фактора конкурентоспособности – искусственного интеллекта, являющегося основой макрорегионов уже ближайшего будущего.

Решение этих задач требует прежде всего всеобъемлющей, комплексной модернизации экономики и всего общества, ибо в своем нынешнем положении экономической колонии Россия и демонстрируемые ею на своем примере образы будущего (для развитых людей и сообществ представляющиеся сегодня, скорее, образами прошлого) ни для кого привлекательными и воодушевляющими являться не могут.

В условиях СВО и системного конфликта с "совокупным Западом", развязавшим против Россию до сих пор отрицаемую политикой отечественной бюрократии (в разительном отличии от ее же пропаганды) войну уничтожение, условием даже не развития, а простого выживания нашей Родины и нашего народа представляется:

1. Разворот всей хозяйственной политики с поощрения финансовых спекуляций за счет ликвидации реального сектора экономики и блокирования развития высоких технологий на 180 градусов: на всемерное развитие реального сектора и высоких технологий при блокировании финансовых спекуляций.

2. Разворот от политики поощрения вывоза сырья за счет подавления его переработки внутри страны на 180 градусов: к политике всемерного ограничения вывоза сырья, сведения его к необходимому для ввоза недостающего оборудования и продукции потребления минимуму при всемерном поощрении его внутренней переработки и увеличения таким образом добавленной стоимости.

3. Разворот социальной политики от всемерного сокращения поддержки населения за счет развития паразитирующего на социальной сфере олигархического бизнеса к обеспечению гражданам России реального права на жизнь (в виде гарантированного реального прожиточного минимума) с последующим неуклонным повышением гарантируемых государством на всей территории страны социальных стандартов для расширения внутреннего рынка как основы экономического развития страны и надежного фундамента для расширения производства добавленной стоимости.

Даже начало указанной модернизации изменит социокультурную динамику общества, развернет его от наглядной деградации к столь же наглядному прогрессу и в условиях глобального кризиса и общей деградации вновь превратит Россию в центр притяжения всего человечества, демонстрирующий ему пример гуманного и честного прогресса, делом воплощающего его мечты и являющего зримый и понятный образ желаемого всеми и (благодаря ей) доступного всем будущего.

Модернизация экономики – переориентация ее с разграбления советского наследства на созидание в интересах всего народа – превратит Россию в лидера человечества и сделает ее центром притяжения как людей, так и свободных капиталов всего мира, единственным местом, где можно надежно и относительно быстро получить значимую прибыль.

Источник - delyagin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697605980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  