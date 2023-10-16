Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин

08:13 18.10.2023

переориентация экономики с разграбления советского наследства на созидание в интересах всего народа

Михаил Делягин

16 окт 23

Агрессия Запада против России - выражение более значимой, глобальной тенденции распада единых общемировых рынков на регионы и погружением человечества в ходе этого в новую, глобальную депрессию, которая будет разрушительней Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.



Это создает для России категорическую необходимость собирания собственного макрорегиона – совокупности стран и, возможно, даже территорий, в которых российское культурное, информационное, технологическое, экономическое, финансовое и политико-административное влияние будет преобладающим и которые во всех сферах человеческой деятельности будут ориентированы преимущественно на нашу страну.



В частности, необходимо перерастание российских соцсетей в непосредственно используемые при управлении социальные платформы (что требует активной и сознательной направляющей политики государства, а не кусочно-разрывного лоббирования отдельных "цифровых" интересов, как сейчас) и широкого использования их для тренировки главного фактора конкурентоспособности – искусственного интеллекта, являющегося основой макрорегионов уже ближайшего будущего.



Решение этих задач требует прежде всего всеобъемлющей, комплексной модернизации экономики и всего общества, ибо в своем нынешнем положении экономической колонии Россия и демонстрируемые ею на своем примере образы будущего (для развитых людей и сообществ представляющиеся сегодня, скорее, образами прошлого) ни для кого привлекательными и воодушевляющими являться не могут.



В условиях СВО и системного конфликта с "совокупным Западом", развязавшим против Россию до сих пор отрицаемую политикой отечественной бюрократии (в разительном отличии от ее же пропаганды) войну уничтожение, условием даже не развития, а простого выживания нашей Родины и нашего народа представляется:



1. Разворот всей хозяйственной политики с поощрения финансовых спекуляций за счет ликвидации реального сектора экономики и блокирования развития высоких технологий на 180 градусов: на всемерное развитие реального сектора и высоких технологий при блокировании финансовых спекуляций.



2. Разворот от политики поощрения вывоза сырья за счет подавления его переработки внутри страны на 180 градусов: к политике всемерного ограничения вывоза сырья, сведения его к необходимому для ввоза недостающего оборудования и продукции потребления минимуму при всемерном поощрении его внутренней переработки и увеличения таким образом добавленной стоимости.



3. Разворот социальной политики от всемерного сокращения поддержки населения за счет развития паразитирующего на социальной сфере олигархического бизнеса к обеспечению гражданам России реального права на жизнь (в виде гарантированного реального прожиточного минимума) с последующим неуклонным повышением гарантируемых государством на всей территории страны социальных стандартов для расширения внутреннего рынка как основы экономического развития страны и надежного фундамента для расширения производства добавленной стоимости.



Даже начало указанной модернизации изменит социокультурную динамику общества, развернет его от наглядной деградации к столь же наглядному прогрессу и в условиях глобального кризиса и общей деградации вновь превратит Россию в центр притяжения всего человечества, демонстрирующий ему пример гуманного и честного прогресса, делом воплощающего его мечты и являющего зримый и понятный образ желаемого всеми и (благодаря ей) доступного всем будущего.



Модернизация экономики – переориентация ее с разграбления советского наследства на созидание в интересах всего народа – превратит Россию в лидера человечества и сделает ее центром притяжения как людей, так и свободных капиталов всего мира, единственным местом, где можно надежно и относительно быстро получить значимую прибыль.