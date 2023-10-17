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Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:18 18.10.2023

В Пекине открылся форум "Один пояс - один путь" (ОПОП), главный гость которого - президент России Владимир Путин (см. репортаж Андрея Колесникова). Выстраивая лидерство КНР в Евразии, Пекин рассчитывает вовлечь в свой глобальный проект максимальное число стран. Тандем Пекина и Москвы позволяет состыковать китайский проект с российской инициативой Большого евразийского партнерства (БЕП). При этом форум в Пекине бойкотирует Индия, усматривающая угрозу своему суверенитету в проекте Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), реализуемого в рамках "Пояса и пути". Инфраструктура КПЭК пройдет по той части Кашмира, которую в Дели считают оккупированной Пакистаном.

Начавший свою работу в Пекине третий международный форум "Один пояс - один путь" продлится два дня. Церемония официальной встречи глав делегаций-участников форума с председателем КНР Си Цзиньпином прошла в Доме народных собраний во вторник вечером по пекинскому времени. Гости китайского лидера с приколотыми к костюмам одинаковыми золотистыми значками сделали групповое фото, на котором лидеры Китая и России стоят рядом: Владимир Путин расположился по правую руку от Си Цзиньпина.

Перед первым рукопожатием с китайским лидером в ходе своего 18-го визита в КНР Владимир Путин успел встретиться на полях форума с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Подробности двухдневного пребывания российского президента в китайской столице сообщил журналистам помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. "Наш президент приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином",- отметил он.

Как заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй, в форуме принимают участие представители более чем 140 стран и более 30 международных организаций.

В целом число зарегистрированных гостей превысило 4 тыс. человек. Ключевой целью форума Ма Чжаосюй назвал "обеспечение непрерывного продвижения к всеобщему процветанию и развитию". "Вместе с нашими партнерами мы будем еще шире, еще глубже и интенсивнее сообща создавать проекты "Пояса и пути"",- подчеркнул дипломат.

Как Пекин и Москва готовились к саммиту
Для участия в форуме первыми в Пекин прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. В числе участников также оказался и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар. Лидером самого отдаленного от Евразии государства, принимающим участие в форуме, стал президент Чили Габриэль Борич. Единственным же лидером государства-члена ЕС, прилетевшим в Пекин, стал бессменный участник форума "Пояс и путь" Виктор Орбан (Венгрия присоединилась к китайской инициативе в 2015 году).

О масштабах инициативы, которая была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином более десяти лет назад, во время его поездки в Казахстан, рассказал в интервью "РИА Новости" генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин. "В течение десяти лет круг участников проекта неуклонно расширялся. В настоящее время более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках ОПОП,- отметил он.- На сегодня инициатива привлекла почти $1 трлн инвестиций и сформировала более 3 тыс. объектов сотрудничества. Создано 420 тыс. рабочих мест в странах вдоль маршрута, из нищеты вырвалось почти 40 млн человек",- напомнил генсек ШОС.

Первым лидером бывших советских республик, с которым Си Цзиньпин встретился во вторник, стал президент Казахстана - страны, где впервые прозвучало сакраментальное словосочетание "Один пояс - один путь".

"Независимо от того, как меняется международная обстановка, Китай и Казахстан должны придерживаться своих первоначальных намерений, оказывать друг другу помощь и поддержку, способствовать тому, чтобы концепция добрососедства и дружбы передавалась из поколения в поколение",- заявил Си Цзиньпин Касым-Жомарту Токаеву.

Примером того, что все большее число азиатских государств видят в Китае локомотив собственного развития, стало заявление президента Индонезии Джоко Видодо, которое он сделал во вторник в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Как сообщил президент Видодо, он попросил Китай оказать активное содействие в строительстве новой столицы страны Нусантары. "Я ценю сотрудничество в проектировании Нусантары между властями новой столицы и Шэньчжэнем, а также интерес китайского частного сектора к новой столице в секторах жилья и здравоохранения",- отметил Джоко Видодо.

КНР и США предлагают альтернативные стратегии безопасности в Азии
Свои надежды с Китаем связывает и Пакистан. В статье, опубликованной накануне открытия форума в газете Nation, и. о. премьер-министра Анваар-уль-Хак Какар назвал Китайско-пакистанский экономический коридор "флагманским проектом инициативы "Пояс и путь"". В Исламабаде рассчитывают, что КПЭК позволит создавать современные транспортные сети, энергетические проекты и особые экономические зоны, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и Западную Азию.

Со своей стороны, Россия, активно развивающая сотрудничество с Пекином в рамках проекта ОПОП, выдвинула и собственную интеграционную инициативу "Большое евразийское партнерство".

Отвечая на вопрос журналистов о том, как соотносятся между собой две инициативы, Владимир Путин заявил: "Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы, развивая нашу инициативу Большого евразийского партнерства, Евразийского союза, все это вместе с нашими китайскими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития. У нас это получается. У нас здесь никаких противоречий нет, наоборот, даже есть синергия определенная". "Вот это будет главным, что мы будем обсуждать, различные аспекты совместной работы по этим направлениям: "Один пояс - один путь", Евразийский экономический союз и создание Большого евразийского партнерства",- добавил он.

Репортаж Андрея Колесникова о встречах Владимира Путина
"До последнего времени позиция России состояла в том, что Москва сотрудничает с Пекином в рамках инициативы "Один пояс - один путь", но не является ее частью. Вместо этого Россия предлагает собственную инициативу - Большое евразийское партнерство. Однако в настоящее время ресурсы России по продвижению БЕП сокращаются, как максимум удастся расширить сеть соглашений о зонах свободной торговли между ЕАЭС и странами Азии. В связи с этим Москва намерена активизировать сотрудничество в рамках ОПОП, вплоть до возможного полного вхождения в эту инициативу в качестве участника",- заявил "Ъ" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"На Ближнем Востоке и в других регионах, за исключением Центральной Азии, Россия и до СВО не могла конкурировать с Китаем по масштабам экономического присутствия. При этом Россия сохраняет свои традиционные ниши партнера ряда развивающихся стран и регионов в сфере безопасности, поставщика продовольствия, военных и двойных технологий",- добавил господин Кашин. По мнению эксперта, прямая конкуренция России с КНР носит ограниченный характер, при этом "в Центральной Азии Россия является более важным экономическим игроком, чем Китай".

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Несмотря на дальнейшее продвижение Пекина в реализации своего проекта, сделать китайскую инициативу объединяющей всю Евразию не удается из-за ее перманентного бойкота со стороны Индии. Весьма символично, что на сделанном во вторник групповом фото в Доме народных собраний нет представителя этой страны, которая в этом году председательствует в G20 и ШОС.

Причина в том, что проект КПЭК, получивший восторженную оценку Анваара-уль-Хака Какара, вызывает решительный протест со стороны Индии. "Проект, которому отводится ключевая роль в реализации инициативы ОПОП, подрывает суверенитет Индии, так как подразумевает строительство инфраструктуры и совместную деятельность Китая и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан - части Кашмира, оккупируемого Пакистаном,- пояснил "Ъ" главный редактор портала India Narrative Атул Аниджа.- Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует ее опасения, связанные с вопросами суверенитета и территориальной целостности".

Сергей Строкань; Анастасия Домбицкая, Пекин
№194 от 18.10.2023, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697606280


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