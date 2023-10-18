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Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:20 18.10.2023

18 октября 2023,

Какую долю они занимают в общем портфеле депозитов россиян и насколько выгодны такие инструменты
Роза Алмакунова

Объемы депозитов в юанях подскочили в три-четыре раза, сообщили "Известиям" в крупнейших банках. В ЦБ уточнили, что на вклады в валюте КНР теперь приходится 1,5% от всех депозитов - это порядка 600 млрд рублей. Кредитные организации поднимают ставки по этому инструменту сбережений - с начала года доходность выросла примерно на 1 п.п., до 3,2%. Юань остается единственной безопасной валютой для инвестиций, отметили эксперты. Какие у россиян есть альтернативы для вложений - в материале "Известий".

Сколько россияне вложили в юани
Среди иностранной валюты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего популярность выросла у юаня, сообщили в Сбере. За это время портфель депозитов в китайской валюте увеличился примерно в четыре раза, а с начала года - вдвое. Ставка по этому продукту достигает 3,52%, отметили в банке. Там добавили: в целом при открытии новых вкладов клиенты предпочитают рублевые, а не валютные сбережения.

Россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений все больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам - в первую очередь к китайской, рассказала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, в банке с начала года доля вкладов в ней удвоилась и сейчас достигает 4% в общем портфеле.

При этом в портфеле депозитов физлиц в иностранной валюте единица КНР занимает почти треть, уточнили в ВТБ. Объем таких продуктов с начала года вырос более чем в 1,5 раза, превысив к концу сентября 12,5 млрд юаней.

Интерес к сбережениям в валюте КНР видят и в банке "ДОМ.РФ". Портфель таких вкладов за год увеличился примерно в четыре раза, сообщила директор розничных продуктов кредитной организации Дарья Морозова. Доходность же выросла вдвое, до 3,4%.

С начала 2023-го до сентября объем вкладов в валюте КНР увеличился на 206% (более чем в три раза), сообщили в Совкомбанке. Продукт доступен клиентам по ставке 2,55% (со сроком на полгода) и 2,7% (на один-два года).

Китайская грамотность: как юань становится мировой валютой
Говорить о конкуренции юаня с долларом и даже евро рано, но прогресс очевиден
В ПСБ подчеркнули, что юань используется как инструмент валютной диверсификации на фоне ослабления рубля. В банке сказали, что к концу года ожидают значительного роста портфеля таких вкладов. Продукт предлагается по ставке до 3,1% годовых.

Клиенты в качестве альтернативы используют вклады в юанях, сказали в УБРиР, добавив, что они по-прежнему гораздо менее популярны, чем рублевые депозиты. В "Открытии" сообщили, что при размещении средств в валюте Поднебесной физлицам предлагается ставка 2,8% годовых. Максимальная доходность по этому продукту в "Зените" достигает 2,6–2,7%, поделились в банке.

В Центробанке "Известиям" заявили, что на конец августа 2023 года юаневые депозиты составили около 1,5% от всех вкладов населения. По статистике регулятора, общий портфель депозитов к 1 сентября достиг 40,4 трлн рублей. То есть в валюте КНР россияне хранят порядка 607 млрд в рублевом эквиваленте.

За январь–август объем средств населения в юанях изменился несущественно, а значительный прирост в прошлом году во многом обусловлен эффектом низкой базы, констатировали в регуляторе.

Выгодно ли покупать китайскую валюту
По данным "Финуслуг", средняя доходность юаневых депозитов с начала года выросла на 0,7–1,05 п.п. В рознице максимальные ставки по вкладам на 3–12 месяцев в топ-50 банков достигают 3,2%. В целом же по рынку они доходят до 3,85–4%, но преимущественно по долгосрочным продуктам на крупные суммы, уточнил представитель платформы.

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Пока вклад физлиц в общую депозитную массу в юанях невелик, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Огромный рост идет почти от нулевых уровней прошлого года.

- Но это явно не предел, потому что доля таких вкладов у бизнеса уже гораздо выше: около трети в общей массе их валютных счетов. Население, можно сказать, еще только подтягивается, - отметил эксперт.

ЮаниФото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Он добавил, что игроки адаптируются к новой валюте. Ставки на межбанковском рынке и на депозитах все еще сильно различаются. Крупные игроки платят физлицами максимум 3,5% годовых, а сами при этом могут предоставлять средства в валютном сегменте биржи (на однодневных размещениях) под 5% в год и выше, разъяснил Валерий Емельянов.

По его мнению, юань сейчас в России - единственная из резервных валют, с которой нет риска блокировки зарубежных счетов из-за санкций (это важно для бизнеса) и того, что банки отдадут ее обратно только рублями (это важно для физлиц).

В юане можно хранить средства и сберегать их от инфляции, но приумножить вряд ли получится, учитывая низкие ставки, считает председатель правления Цифра банка Игорь Пучков. Также риски этой валюты заключаются в том, что она не так хорошо изучена и предсказуема, как доллар и евро. Курс по неэкономическим причинам может идти вниз или вверх под влиянием решений Народного банка Китая.

- Кроме того, сдерживающим фактором выступает то, что на фоне выросшей ключевой ставки наибольшую привлекательность приобрели вклады в нацвалюте. Поэтому люди, выбирая между размещением значительных средств в юанях или рублях, предпочитают последние на фоне их доходности, - добавил Игорь Пучков.

Ставки по юаневым вкладам продолжат расти, спрогнозировал Валерий Емельянов. По его мнению, хотя бы часть сбережений есть смысл держать в твердой валюте. Если нет возможности делать это в "американце" и "европейце", то "китаец" - хорошая альтернатива на год-два. Ничего катастрофического за это время с экономикой КНР не случится.

В качестве альтернативы можно использовать валютные облигации крупных российских компаний, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К примеру, валютные облигации, замещающие ценные бумаги таких корпораций, как "Газпром", "Фосагро", ПИК, дают доходности в долларах и евро на уровне 7–10% годовых. Юаневые облигации предприятий РФ - 4–7%.

Источник - Известия
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