Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков

08:23 18.10.2023

Власти России утвердили перечень стран, финансовые организации которых вправе удаленно открывать своим гражданам и иностранцам карты российских банков и счета в них. В список вошли все центральноазиатские республики бывшего СССР - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, передает РБК со ссылкой на постановление Кабмина РФ.



Всего в перечне значатся 25 государств. Кроме стран Центральной Азии в нем присутствуют Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.



Кредитные организации этих стран могут не только открывать банковские карты и счета в режиме онлайн, но и производить идентификацию физических и юридических лиц для осуществления операций на российском финансовом рынке.



Как уточняет издание, еще в июне текущего года Госдума приняла изменения в законодательство о том, что российским банкам разрешили открывать счета иностранцам и компаниям-нерезидентам РФ в удаленном формате, а также регистрировать карты. Чтобы предоставить данную услугу, финансовая структура должна заключить договор с иностранным партнером, делегировав банку другой страны функции по проверке личности клиента или его представителя. Таким образом, после идентификации в своем государстве любой желающий сможет стать владельцем электронного счета в России, а по прибытии в РФ получить банковскую карту.



В сентябре 2023 года глава российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев говорил, что сразу несколько крупных игроков рынка прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев. По словам эксперта, это востребованный сервис, так как он позволит держателям карт "МИР" пополнять свой платежный инструмент в режиме онлайн со счета, открытого в той стране, откуда приехал человек.



Актуальность нововведения объясняет тот факт, что после ухода из России систем Visa и MasterCard в прошлом году у многих клиентов возникли сложности: карты, выпущенные в РФ, перестали работать за границей, а эмитированные зарубежными банками - на российской территории. Из-за этого, как признали российские власти, иностранные туристы и бизнесмены оказались отрезанными от местной финансовой инфраструктуры и лишились возможности оплачивать товары и услуги.