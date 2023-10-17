"Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков

08:24 18.10.2023

В Кыргызстане запустили строительство завода по выпуску мерных золотых слитков

17.10.23

В городе Кара-Балта Чуйской области построят завод по производству мерных золотых слитков. Капсулу под строительство предприятия заложил вице-премьер правительства Кыргызстана Бакыт Торобаев, сообщает 17 октября пресс-служба кабмина.



"Предприятие создано в рамках поручения президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и является первым предприятием в истории суверенитета Кыргызстана по выпуску мерных золотых слитков", - говорится в сообщении.



Строительство завода общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров будет финансироваться за счет собственных средств компании "Кыргызалтын". Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года. Для производства золотых слитков планируется использовать передовые технологии из Италии и Германии. На предприятии будут также выпускаться монеты, в том числе сувенирные, медали, ордена различных размеров.



Как поясняет 24.Kg, мерные золотые слитки в Кыргызстане начали продавать в 2015 году. При этом "Кыргызалтын" производил только самые тяжелые - 100-граммовые. Производить более мелкие слитки не было возможности из-за отсутствия необходимого оборудования. Поэтому слитки весом 1, 2, 3, 5, 10 граммов и 1 унция привозили из Казахстана.



ℹ️ ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшее предприятие Кыргызстана, специализирующееся на освоении месторождений золота. Основано 15 октября 1992 года. Государственный пакет акций составляет 100%, держателем пакета является Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций Кыргызстана.



Вместе с партнерами по совместным проектам "Кыргызалтын" производит более 97% золота республики. На долю золотодобычи приходится около 10% ВВП Кыргызстана, 40% промышленного производства и 60% экспорта.



"Кыргызалтын" является акционером, участником и имеет доли владения в нескольких компаниях, среди которых - ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" (100%), ЗАО "Кумтор Голд Компани" (100%) и ряд других.