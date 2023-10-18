О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов

08:27 18.10.2023

18.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



О вмешательстве США в дела Венгрии (I). Влияние на выборные процессы

Целью Госдепартамента было свержение Виктора Орбана



Ведущая консервативная газета Венгрии, близкая к правительству Виктора Орбана Magyar Nemzet, опубликовала серию статей, посвященных вмешательству США в дела Венгрии.



Венгерским журналистам стали известны скандальные подробности американского вмешательства в ход избирательной кампании 2022 года в парламент Венгрии. Примечательно, что действия Госдепа возмутили даже представителей американских спецслужб.



Так, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон недавно заявил, что Госдепартамент США неприкрыто вмешивался в парламентскую кампанию Венгрии в 2022 году. США "вошли" на венгерские выборы, прошедшие в апреле 2022 года, финансируя левых. По его словам, целью Госдепа США было свержение Виктора Орбана. Джонсон также подчеркнул, что США и ряд европейских стран предприняли серьезные усилия, чтобы избавиться от премьер-министра Венгрии. Не желая выносить сор из американской развед-избы, Джонсон подчеркнул, что повлиять на исход президентских выборов в Венгрии пыталось не ЦРУ, а Госдеп.



Петер Марки-Зай



Главным оппонентом Виктора Орбана на выборах 2022 года был Петер Марки-Зай, лидер общественного движения "Венгрия для всех", ставший единым кандидатом от всех оппозиционных партий. После того как он сокрушительно проиграл Виктору Орбану, Марки-Зай рассказал журналистам о деталях своей поездки в США в 2019 году для сбора средств на свою избирательную кампанию.



Запустил Марки-Зая в коридоры американской власти влиятельный лоббист венгерского происхождения, старший директор Albright Stonebridge Group Института Брукингса Кристофер Марошедьи, ранее работавший в структурах Джорджа Сороса. Фирма покойного госсекретаря США Мадлен Олбрайт, Albright Stonebridge Group, имеет тесные связи с Action for Democracy (A4D), основанной американцем венгерского происхождения Дэвидом Кораньи. Крис Марошедьи является вице-президентом и казначеем A4D. В консультативный совет A4D также входят американские тяжеловесы, связанные с демократами, такие как бывший Верховный главнокомандующий НАТО генерал Уэсли Кларк.



В результате этой поездки представитель венгерских левых Петер Марки-Зай получил на свою избирательную кампанию четыре миллиарда форинтов, в основном через A4D.



"В руководстве и сети A4D мы можем найти и других известных глобалистов, в том числе американцев венгерского происхождения, таких как журналистка Кати Мартон, имеющая тесные связи со спекулянтом Джорджем Соросом и его сыном Алексом Соросом", – пишет Magуar Nemzet.



26 августа 2022 года в подкасте Gulyáságyú проамериканского портала Magyar Hang ("Венгерский голос") Петер Марки-Зай рассказал, что "Мартон Кати и ее друзья сделали многое, очень многое, и венгры за рубежом также собрали средства, очевидно, не только среди венгров, чтобы сделать эту кампанию успешной".



Контроль Демпартии над A4D, которая организовала финансирование избирательных кампаний для венгерских левых, обеспечивается, помимо прочего, тем, что "ключевым игроком в консультативном совете организации является генерал в отставке Уэсли Кларк, с которым, по словам Марки-Зая, он "консультировался" во время финала избирательной кампании. Уэсли Кларк был одним из главных виновников натовских бомбардировок Югославии в 1999 году. После выхода на пенсию он активно занимался бизнесом, в основном в энергетическом секторе, входил в совет директоров Атлантического совета и поддерживал Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии в 2008 году".



Национальный фонд за демократию (NED)***, который считается, как пишет Magyar Nemzet, официальным представительством ЦРУ за рубежом, начал свое вмешательство в дела Венгрии перед выборами 2014 года, когда под руководством NED была создана партия Гордона Байнаи "Вместе-2014".



Давида Кораньи



Давида Кораньи



По данным венгерской разведки, раскрывшей сеть контактов Action for Democracy (A4D), существует тесная связь NED с венгерскими политиками, стоящими за группой DatData Байнаи, включая основателя A4D Давида Кораньи, пишет Magyar Nemzet.



В докладе венгерской разведки говорится, что NED, организация, тесно связанная со спецслужбами США, пыталась повлиять на исход выборов в Венгрии десять лет назад, основав и построив партию "Вместе-2014" с участием Гордона Байнаи и Виктора Сигетвари.



Помимо NED, в качестве важнейшего спонсора венгерской оппозиции является, по данным венгерских спецслужб, Германский фонд Маршалла (GMF). "Организация когда-то финансировалась правительством Западной Германии и фактически действует как американский троянский конь".



Magyar Nemzet называет Дэвида Кораньи и Криса Марошедьи ведущими активистами глобальной левой сети, финансируемой структурами, связанными с Демпартией США и "империей Сороса".



Одной из таких структур является DatData Group, принадлежащая бывшему премьер-министру Венгрии Гордону Байнаи. Байнаи, ранее подвизавшийся в коммерческом секторе, стал премьер-министром в 2009 году на фоне острейшего экономического кризиса в стране как кандидат от либеральных прозападных партий.



Он сразу же совершил визит в Вашингтон в качестве премьер-министра в декабре 2009 года – во время президентства Барака Обамы, где провел переговоры с тогдашним вице-президентом США, нынешним президентом Джо Байденом и главой МВФ Домиником Стросс-Каном. Байнаи позиционировал себя как надежного и предсказуемого партнера МВФ, также заявив, что Венгрия присоединится к стратегии США по усилению войск в Афганистане и увеличит численность расквартированного там венгерского контингента.



С этого момента Байнаи стал верным слугой "американского осьминога" по выражению Magyar Nemzet. Это, впрочем, не помогло ему на выборах 2010 года, которые он сокрушительно проиграл и вернулся в Америку, чтобы занять должность приглашенного лектора в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, округ Колумбия.



Согласно заявлению, опубликованному его секретариатом, Байнаи четыре раза в год читал лекции в университетской Школе международных исследований (SAIS) о текущих событиях в Европейском союзе и преобразованиях в Центральной Европе. Помимо SAIS, бывший премьер-министр также был вовлечен в работу Центра трансатлантических отношений, возглавляемого Дэном Гамильтоном, госсекретарем по иностранным делам при Билле Клинтоне.



Принадлежащая Байнаи фирма DatData Group создала сеть контактов для сбора и управления данными миллионов венгерских избирателей, а также проведения избирательной кампании венгерских левых в 2022 году. В вербовке агентов американского влияния Байнаи помогал Адам Фиксор, занимавший в его премьерство должность министра Службы гражданской разведки Венгрии и прошедший по рекомендации посольства США в Венгрии стажировку в Программе лидерства для иностранцев Госдепа.



Даже ближайшее окружение Байнаи убеждено, что бывший премьер-министр левых сил контролируется из-за рубежа, в основном из Америки.



Старый соратник Байнаи Дьюла Ганспергер недавно заявил: "В Венгрии в основном за движением всей оппозиции – я думаю – стоят иностранные силы и финансисты... Кто эти силы, не так ли? Одна часть – это империя Сороса. Другая часть – это крупные капиталистические группы, Германия и Соединенные Штаты, особенно те, кто хочет иметь здесь влияние. Я думаю, что Гордон как раз тот человек, который для этого подходит".



Magyar Nemzet пишет, что в случае успешной избирательной кампании и победы на выборах таких политиков как Байнаи или иных ставленников США судьбу Венгрии могут решать акторы, которые могут заручиться поддержкой избирателей и возможностью влиять на волю избирателей в значительной степени за счет иностранных субсидий, при этом они несут ответственность за свои решения не перед ними, а перед организациями, лицами и заинтересованными группами, предоставляющими средства. Это является прямой угрозой национальной безопасности Венгрии.



(Продолжение, в котором мы расскажем о методах работы американцев с целью привести к власти своих ставленников в Венгрии, следует)