 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.10.2023
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов

08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
14:18  Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин
14:14  National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС
13:27  "Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада
13:23  Кризис на Ближнем Востоке и транспортные маршруты Евразии, - Л.Савин
13:10  Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР
13:08  Еще одному туркменскому активисту Дурдылыеву грозит депортация из Турции
13:06  Многоходовка ЦРУ: Израиль надо принести в жертву, но не весь
12:57  Мутные схемы: Минфин РФ гонит деньги "на экспорт", наращивая российский госдолг
12:56  "Метро ХАМАС": В Секторе Газа Израиль рискует провалиться сквозь землю
09:39  Игорь Мальцев: В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов
09:37  Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо
09:16  "Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский
09:13  Бывший сват Назарбаева Кайрат Боранбаев "добровольно" передал государству 4-звездочный отель в Астане
08:01  Путин занялся Ближним Востоком, - Марианна Беленькая
06:38  В туркменском Лебапе техработники бюджетных организаций собирают оставшийся после машинного сбора хлопок
06:33  Сергей Переслегин: Киев проигрывает. Запад переключается на Ближний Восток
06:28  Нефтегазовая "Петля Анаконды" обернулась против Запада, - В.Михеев
06:26  О причинах провала израильской разведки и армии, - В.Прохватилов
06:25  Радикальные течения и "традиционный" ислам в зеркале прессы: салафиты... надоели! Обзор каз. прессы
04:48  Тревожные звонки: о чем Путин говорит с лидерами стран Ближнего Востока
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
10:02 18.10.2023

Bloomberg
США
18 октября 2023

Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь

Континентальные державы Россия и Китай бросили вызов мировому порядку, сообщает Bloomberg. Обе страны преследуют общую цель: передел власти и прекращение американского господства. Последние события в мире показывают, что все идет по их плану.

Оглядываясь назад, можно вспомнить, что в последний раз Владимир Путин навещал Си Цзиньпина в Китае всего за три недели до ввода войск на Украину. То был момент гордыни и высокомерия: оба лидера уверенно заявили о стремлении навести шороха в мире, выстроенном США и их союзниками. Это им вполне удалось - пусть и не все пошло по задуманному.

Профессор истории и национальной стратегии Военно-морской академии США Сара Пейн считает, что чтобы понять поведение Китая и России, нужно понять их подлинную суть: это континентальные державы в мировом порядке, который веками последовательно выстраивали державы морские - сначала Великобритания, а за ней Соединенные Штаты. Разница огромная. Морские страны в принципе предпочитают торговлю, а для этого им приходится привлекать на свою сторону союзников и вырабатывать международные правила, поскольку они позволяют богатеть. Континентальный мировой порядок же основан на сферах влияния и подразумевает территориальные войны, напротив того, уничтожающие богатства и ценности. Яркий тому пример - Украина.

Морские державы тоже нападают и подчиняют себе другие страны, как это, например, сделали США в Ираке и Британская империя в многочисленных колониях. Они тоже нарушают правила, когда им так удобнее. Однако их войны носят экспедиционный характер, они непременно меньших масштабов и разворачиваются за рубежом - и потому более щадящие для жизни и богатства внутри страны. Эти страны редко захватывают территорию ради самой территории, делая упор на сдерживание и смену режима в угоду своим интересам. Кроме того, они предпочитают стабильных соседей шатким, потому что с несостоявшимися государствами особо не поторгуешь.

Континентальные державы, напротив того, крайне щепетильно относятся к территории и стремятся к ее приращению - порой в ущерб собственной экономике. Исторически сложилось так, что континентальные державы чаще расшатывают соседей, если представляется такая возможность - либо чтобы позднее их поглотить, либо чтобы гарантировать, что у порога не появится мощная угроза. Эта вошедшая в привычку паранойя, порой оправданная, а порой и самосбывающаяся, ослабляет и их естественных торговых партнеров.

"Именно этим Путин сейчас и занимается на Украине", - говорит Пейн. В своей книге "Войны за Азию" она называет дестабилизацию соседей с последующим завоеванием и поглощением успешным методом Российской империи на протяжении веков. По ее словам, страна может отказаться от континентального режима и влиться в морской порядок (как это сделали США), но перемена непременно приходит изнутри.

Континентальные издержки
Морские державы, как правило, несут гораздо меньшие людские потери. Так было и во Вторую мировую:

Китай действует несколько иначе и благодаря масштабному экспорту сознательно приобретает те качества морской державы, которых нет у России. Однако Си и Путина объединяет сила еще более могучая, чем их геополитические позиции: инстинкт самосохранения.
Коммунистическая партия Китая не может себе позволить, чтобы Тайвань оставался прибрежной моделью успешной демократии, которая к тому же лучше заботится о собственном населении (где большинство составляют все те же ханьцы). Путин точно так же мог допустить, чтобы Украина стала примером европейского успеха, который украинцы отстаивали на Майдане в 2014 году. Эти приоритеты для Путина и Си Цзиньпина опасны и потому исключены напрочь. Они уже привели к одному конфликту и могут спровоцировать второй.

Оба считают, что их зажимает Запад, сдерживая интересы, которые они считают жизненно важными. Чтобы добиться своего, Си и Путин готовы терпеть экономические издержки и подавлять любую внутреннюю оппозицию. В результате мы получили новую разновидность холодной войны, которая сплотит континентальные державы Евразии, включая Китай, Россию, Иран и Северную Корею, против США и их союзников в Европе и Азии, включая Австралию, Японию, Южную Корею, Великобританию и большинство стран Евросоюза.

Делился ли Путин с Си подробностями своих планов насчет Украины на встрече в 2022 или нет, неважно. Общая цель в любом случае изложена в совместном заявлении предельно четко: передел власти в мире, прекращение американского господства и новое определение демократии и прав человека - отныне правительство вольно трактовать их по-своему.

Но в условиях геополитического противостояния, когда победитель получает все, проблемы на Украине или на Ближнем Востоке - это победа для Китая. Оба конфликта отнимают ресурсы и внимание США. Оба нарушили статус-кво. Если США ввяжутся в израильское возмездие движению ХАМАС в секторе Газа, их союзы с арабскими государствами Аравийского полуострова ждет проверка на прочность, а для Си откроются новые возможности.

Поэтому как Путин незамедлительно возложил вину за ужасающее нападение ХАМАС на мирных израильских граждан на США, так и Китай и не только не стал осуждать ХАМАС, но и раскритиковал Израиль за круговую поруку и коллективное наказание всех палестинцев.
Льстя таким образом мусульманскому миру, Путин и Си закрепляют успех на так называемом глобальном Юге, убеждая страны, что проблема не в российских действиях или жутких злодеяниях ХАМАС, а в непрекращающемся колониализме США и Европы. И эта риторика работает, потому что ничто так не злит простых арабов, как несправедливая судьба Палестины с ее колониальным подтекстом и многовековой борьбой за владычество над Святой Землей.
Так что ждите от Си и Путина новых резких выпадов против Запада. Может, они и понесли некоторые экономические издержки (а Россия еще и военные), но в переманивании на свою сторону других стран они как раз весьма преуспели.

Марк Чемпион - обозреватель Bloomberg, освещает Европу, Россию и Ближний Восток. Бывший глава стамбульского бюро The Wall Street Journal

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697612520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  