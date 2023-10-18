Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...

10:02 18.10.2023

Bloomberg

США

18 октября 2023



Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь



Континентальные державы Россия и Китай бросили вызов мировому порядку, сообщает Bloomberg. Обе страны преследуют общую цель: передел власти и прекращение американского господства. Последние события в мире показывают, что все идет по их плану.



Оглядываясь назад, можно вспомнить, что в последний раз Владимир Путин навещал Си Цзиньпина в Китае всего за три недели до ввода войск на Украину. То был момент гордыни и высокомерия: оба лидера уверенно заявили о стремлении навести шороха в мире, выстроенном США и их союзниками. Это им вполне удалось - пусть и не все пошло по задуманному.



Профессор истории и национальной стратегии Военно-морской академии США Сара Пейн считает, что чтобы понять поведение Китая и России, нужно понять их подлинную суть: это континентальные державы в мировом порядке, который веками последовательно выстраивали державы морские - сначала Великобритания, а за ней Соединенные Штаты. Разница огромная. Морские страны в принципе предпочитают торговлю, а для этого им приходится привлекать на свою сторону союзников и вырабатывать международные правила, поскольку они позволяют богатеть. Континентальный мировой порядок же основан на сферах влияния и подразумевает территориальные войны, напротив того, уничтожающие богатства и ценности. Яркий тому пример - Украина.



Морские державы тоже нападают и подчиняют себе другие страны, как это, например, сделали США в Ираке и Британская империя в многочисленных колониях. Они тоже нарушают правила, когда им так удобнее. Однако их войны носят экспедиционный характер, они непременно меньших масштабов и разворачиваются за рубежом - и потому более щадящие для жизни и богатства внутри страны. Эти страны редко захватывают территорию ради самой территории, делая упор на сдерживание и смену режима в угоду своим интересам. Кроме того, они предпочитают стабильных соседей шатким, потому что с несостоявшимися государствами особо не поторгуешь.



Континентальные державы, напротив того, крайне щепетильно относятся к территории и стремятся к ее приращению - порой в ущерб собственной экономике. Исторически сложилось так, что континентальные державы чаще расшатывают соседей, если представляется такая возможность - либо чтобы позднее их поглотить, либо чтобы гарантировать, что у порога не появится мощная угроза. Эта вошедшая в привычку паранойя, порой оправданная, а порой и самосбывающаяся, ослабляет и их естественных торговых партнеров.



"Именно этим Путин сейчас и занимается на Украине", - говорит Пейн. В своей книге "Войны за Азию" она называет дестабилизацию соседей с последующим завоеванием и поглощением успешным методом Российской империи на протяжении веков. По ее словам, страна может отказаться от континентального режима и влиться в морской порядок (как это сделали США), но перемена непременно приходит изнутри.



Континентальные издержки

Морские державы, как правило, несут гораздо меньшие людские потери. Так было и во Вторую мировую:



Китай действует несколько иначе и благодаря масштабному экспорту сознательно приобретает те качества морской державы, которых нет у России. Однако Си и Путина объединяет сила еще более могучая, чем их геополитические позиции: инстинкт самосохранения.

Коммунистическая партия Китая не может себе позволить, чтобы Тайвань оставался прибрежной моделью успешной демократии, которая к тому же лучше заботится о собственном населении (где большинство составляют все те же ханьцы). Путин точно так же мог допустить, чтобы Украина стала примером европейского успеха, который украинцы отстаивали на Майдане в 2014 году. Эти приоритеты для Путина и Си Цзиньпина опасны и потому исключены напрочь. Они уже привели к одному конфликту и могут спровоцировать второй.



Оба считают, что их зажимает Запад, сдерживая интересы, которые они считают жизненно важными. Чтобы добиться своего, Си и Путин готовы терпеть экономические издержки и подавлять любую внутреннюю оппозицию. В результате мы получили новую разновидность холодной войны, которая сплотит континентальные державы Евразии, включая Китай, Россию, Иран и Северную Корею, против США и их союзников в Европе и Азии, включая Австралию, Японию, Южную Корею, Великобританию и большинство стран Евросоюза.



Делился ли Путин с Си подробностями своих планов насчет Украины на встрече в 2022 или нет, неважно. Общая цель в любом случае изложена в совместном заявлении предельно четко: передел власти в мире, прекращение американского господства и новое определение демократии и прав человека - отныне правительство вольно трактовать их по-своему.



Но в условиях геополитического противостояния, когда победитель получает все, проблемы на Украине или на Ближнем Востоке - это победа для Китая. Оба конфликта отнимают ресурсы и внимание США. Оба нарушили статус-кво. Если США ввяжутся в израильское возмездие движению ХАМАС в секторе Газа, их союзы с арабскими государствами Аравийского полуострова ждет проверка на прочность, а для Си откроются новые возможности.



Поэтому как Путин незамедлительно возложил вину за ужасающее нападение ХАМАС на мирных израильских граждан на США, так и Китай и не только не стал осуждать ХАМАС, но и раскритиковал Израиль за круговую поруку и коллективное наказание всех палестинцев.

Льстя таким образом мусульманскому миру, Путин и Си закрепляют успех на так называемом глобальном Юге, убеждая страны, что проблема не в российских действиях или жутких злодеяниях ХАМАС, а в непрекращающемся колониализме США и Европы. И эта риторика работает, потому что ничто так не злит простых арабов, как несправедливая судьба Палестины с ее колониальным подтекстом и многовековой борьбой за владычество над Святой Землей.

Так что ждите от Си и Путина новых резких выпадов против Запада. Может, они и понесли некоторые экономические издержки (а Россия еще и военные), но в переманивании на свою сторону других стран они как раз весьма преуспели.



Марк Чемпион - обозреватель Bloomberg, освещает Европу, Россию и Ближний Восток. Бывший глава стамбульского бюро The Wall Street Journal