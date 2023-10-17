Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич

10:05 18.10.2023 Старый порядок, когда страны действовали, ориентируясь на свод ограничений, изжил себя, пишет сайт РТС. На первый план вышла модель, при которой многие выбирают собственный путь, не учитывая мнение других. Большинство правил отныне теряют силу, что предвещает полный беспорядок на ближайшие десятилетия.



Мир ушел от стандартов мирового порядка Киссинджера и тех времен, когда нации поступали, ориентируясь на свод ограничений. Теперь на первый план вышла модель, при которой многие страны выбирают собственный путь, не особо оглядываясь на мнение других. Старый порядок уступил место множеству порядков, что предвещает на самом деле полный беспорядок, в котором нам предстоит прожить несколько последующих десятилетий. Судя по всему, в новых условиях многие правила, которые действовали еще вчера, отныне теряют силу. За последние 15 лет уже появились "РТС": экономический кризис, пандемия и война, а четвертый, голод, периодически напоминает о себе.



Прошло более трех десятилетий с момента завершения холодной войны. Падение Берлинской стены в 1989 году, а также распад Советского Союза внушали большие надежды. Новый политический и оборонный порядок после холодной войны предполагал образование целостного свободного евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. Россия, США и главные европейские державы стали бы частью интегрированного порядка с общими ценностями. Папа Иоанн Павел Второй называл это "Европа, которая дышит обоими легкими".



Эта концепция нераздельной Европы так и не обрела воплощения. Противоположные взгляды на архитектуру европейской системы безопасности после холодной войны никуда не делись. Россию так и не интегрировали полностью в западные институты безопасности, а стремление Москвы к новой пан-европейской структуре безопасности так ничем и не увенчалось.



В 2014 году был свергнут украинский президент Виктор Янукович, а Россия вскоре присоединила Крым, начался конфликт на Украине. Таким внезапным и жестоким был конец мирового порядка, установившегося после холодной войны. Хотя напряженность ощущалась и ранее, драматичные события 2014 года снова раскололи Европу. Только линия раскола прошла намного дальше на востоке, чем во времена холодной войны.

Конец и новое начало



Недавно Госсекретарь США Энтони Блинкен, читая лекцию в Школе дипломатии университета Джона Хопкинса, заявил, что мировой порядок, установившийся после холодной войны, более не существует. "То, что мы видим сегодня, это больше, чем испытание на прочность мирового порядка, который возник после холодной войны. Это его конец", - заключил Энтони Блинкен и добавил, что начало российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года спровоцировало коллапс прежнего мирового порядка.

"Когда закончилась эра холодной войны, появилась надежда на стабильность и мир, на международное сотрудничество, распространение прав человека, политическую либерализацию и экономическое сотрудничество между странами", - заявил Госсекретарь США, напомнив, что тогда прогресс в этом направлении действительно был. Например, человечество искоренило некоторые смертельные заболевания, более миллиарда человек избавились от бедности, а количество конфликтов в мире между государствами свелось к минимуму.



В то время тоже были серьезные проблемы, как признался Госсекретарь США: война в Югославии, геноцид в Руанде, 11 сентября 2001 года, война в Ираке, мировой финансовый кризис 2008 года, война в Сирии, пандемия коронавируса…

Мировой порядок обрушился не мгновенно, и причины его распада будут еще долго обсуждаться, как полагает Энтони Блинкен. Он отметил, что на смену десятилетиям относительной геополитической стабильности пришло время, когда Соединенным Штатам приходится конкурировать с "авторитарными и ревизионистскими силами" на подъеме.



Энтони Блинкен назвал действия России на Украине "самой непосредственной, самой острой угрозой международному порядку, основанному на Уставе ООН" и его ключевых принципах территориального нейтралитета, суверенитета и универсальных прав человека. Кроме того, Китай, по мнению Энтони Блинкена, представляет собой "серьезнейшую долгосрочную угрозу", так как Китай не только пытается изменить мировой порядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь ради достижения этой цели.



Конфликт между Россией и Украиной показал, что "с какой стороны мировой порядок ни получил бы удар, страдают люди по всему миру". По словам Энтони Блинкена, цель США - помочь Украине победить Россию и выйти из конфликта "динамичной и процветающей демократией".



В своей речи Энтони Блинкен отметил, что США по-прежнему будут лидировать в мире и добавил: "Мы знаем, что должны заслужить доверие многих стран и граждан, чьим чаяниям прежний порядок не соответствовал". Союзы сыграют ключевую роль в успехе Вашингтона, как сказал Госсекретарь США, добавив, что всего через несколько лет после того, как способности и значение Североатлантического альянса вызывали вопросы, этот западный военный блок стал "больше, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде".



Изменение равновесия сил



Мировой порядок - фундаментальная концепция международных отношений. По своей сути он отражает меру, в которой государства мира принимают правила международных отношений. Кроме того, мировой порядок предполагает готовность большинства стран поддерживать его, и поэтому если кто-то попытается нарушить правила, его, скорее всего, ожидают крайне негативные последствия.



Любой мировой порядок рано или поздно сталкивается с двумя проблемами, угрожающими его стабильности. Во-первых, это вопрос легитимности, а во-вторых, это сохранение равновесия сил.

Первая проблема возникает, когда ценности, на которых базировались международные договоренности, фундаментально меняются. То есть от них отказываются те, кто должен их отстаивать. Кроме того, бывает, что появляется новая концепция легитимности. Именно так Запад, когда был в силе, влиял на многие традиционные порядки за пределами западного мира. Так же влиял ислам во время своей первой волны экспансии в VII и VIII веках, а Французская революция так же влияла на европейскую дипломатию ХVIII веке.



После холодной войны царили победоносные настроения. США, европейские союзники и НАТО воспринимали крах Советского Союза не только как триумф капиталистической системы, но и как доказательство, что эта система универсальна и лучшая в мире. Однако постепенно идеи начала 90-х об общем пути отходили на второй план. Сначала их подорвали войны в Югославии, а кульминации процесс достиг в 1999 году во время бомбардировок Сербии. Так в мир вернулось соперничество сильных держав.

Китай и Россия отстаивают Вестфальскую модель порядка, основанного на равновесии сил, национальном суверенитете и разделе сфер влияния. Они противятся американской модели гуманитарных интервенций, продвижению демократии, расширению союзов и глобальной сферы влияния.



В свою очередь, США и сами дистанцировались от принципов мирового порядка. Бывший президент США Дональд Трамп поставил под вопрос ценность союзничества Соединенных Штатов Америки, навязал таможенные пошлины и друзьям, и врагам, отказался от поддержки прав человека и демократии за рубежом, вышел из ядерного соглашения с Ираном, Транстихоокеанского партнерства, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Парижского климатического соглашения. Но не одна только переменчивость крупнейшей державы способствовала краху мирового порядка.



Новое время



Смена мирового порядка была предопределена еще раньше. Американская организация "Совет по международным отношениям" заявила, что на протяжении полутора десятилетий после холодной войны главные "несоюзные державы в основном согласились на международный порядок под предводительством США". Китай и Россия решили не вступать в конфронтацию с более сильными США отчасти потому, что США превосходили их по части "суровой силы" (это назвали однополярностью), а может, и потому что пока оставались относительно довольны существующим положением дел.



Китай в то время ориентировался на заданные параметры порядка, и американцы верили или по крайней мере надеялись, что Китай станет ответственным игроком. Россия испытывала большее недовольство, но особо не показывала вида. Дмитрий Медведев во время своего президентства говорил языком экономических реформ, когда Вашингтон и Москва обсуждали партнерство. Казалось, что и Бразилия и Индия развиваются динамично, переживая подъем, и смогут ответственно внести вклад в мировой порядок. Но теперь многое изменилось.



Владимир Путин много раз говорил о планах создать новый мировой порядок вместе с Китаем. Мировой порядок, по его словам, будет более справедливым и демократичным. Российско-украинский, а через Украину и российско-западный конфликт с российской стороны часто преподносится как движение к конечной цели - к изменению прежних отношений в мире и пересмотру мирового порядка, то есть отношений США с другими государствами.



"Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только по-настоящему суверенные государства смогут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в том, что касается уровня и качества жизни, смогут защитить традиционные ценности и высокие гуманистические идеалы, то есть модели развития, в которых человек не средство, а высшая цель", - сказал как-то Владимир Путин.



Четыре всадника апокалипсиса



Взаимоотношения в мире зависят не только от способности держав навязывать правила и порядок, а зачастую и хаос. За последние 15 лет появились "три всадника апокалипсиса": экономический кризис, пандемия и война, а четвертый, голод, периодически напоминает о себе.



Экономический кризис пришел с Уолл-стрит в 2008 году и нанес первый удар по существующему порядку. Сразу появились признаки глобальной эпидемии, которая наконец разразилась в полной мере в 2020 году и началась с Китая.

Пандемия COVID-19 стала серьезнейшим вызовом международному порядку под предводительством США. Эксперты называют это "моментом абсолютной международной неопределенности" в "геополитически сложный период и в условиях ухода Соединенных Штатов Америки с места мирового лидера".



Пандемия подняла волну нестабильности, которая накрыла многие общества по всему миру. Пандемия подорвала мировой порядок, выдвинув на первый план политику правительств, авторитаризм и даже глобальную диктатуру, расколов общества, обострив социальное неравенство, усилив напряженность в отношениях между США и Китаем и продемонстрировав огромную пропасть между мировыми проблемами и способностью человечества решать их с помощью существующих международных институтов.

С началом специальной военной операции на Украине мировой порядок испытал на себе и вооруженный удар, так как "оружие критики не может заменить критику оружием".



Проблемы нового мирового порядка

Почему порядок, который сложился после холодной войны, отмирает, и какой новый мировой порядок хотят Соединенные Штаты Америки? Сейчас США воспринимают Китай как конкурента, отказываясь и блокируя все, что может пойти Китаю на пользу вне зависимости от того, какими будут последствия для самих Соединенных Штатов Америки. Этот подход не только осложняет поддержание гегемонии США, но и уводит их на другой путь.

Сегодня США вступили в параллельную конфронтацию с Китаем и Россией. Это риск, так как вступить в "новую холодную войну" будет труднее, чем прежде.



В 70-е годы ХХ века американский ВВП обеспечивал почти треть общемирового, а теперь только четверть. В странах БРИКС проживает около 40% мирового населения, и, по прогнозам специалистов, "большая пятерка" (Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР) в 2023 году обеспечат около 31,5% мирового ВВП по паритету покупательной способности. При этом доля стран "Большой семерки", группы самых богатых государств мира, сократится до 30%.



Беда, как говорится, не приходит одна. Масштабный вооруженный конфликт на Украине, который поглотил ресурсы всего Запада, перекрыл многие кризисы в других регионах. Сейчас волна государственных переворотов в Африке еще больше подрывает колониальное наследие и разрывает связи с образцами западной демократии.



Возобновился ближневосточный конфликт между палестинцами и израильтянами, став еще более жестоким, чем прежде. Не исключено вмешательство многих региональных держав, если этот конфликт не закончится в скором времени. Другие кризисы ждут своей очереди.

Мир ушел от стандартов мирового порядка Киссинджера и тех времен, когда нации поступали, ориентируясь на свод ограничений. Теперь на первый план вышла модель, при которой многие страны выбирают собственный путь, не особо оглядываясь на мнение других. Старый порядок уступил место множеству порядков, что предвещает на самом деле полный беспорядок, в котором нам предстоит прожить несколько последующих десятилетий. Судя по всему, в новых условиях многие правила, которые действовали еще вчера, отныне теряют силу.



Автор: Драган Бисенич (Драган Бисенић) Источник - ИноСМИ

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