Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом

13:00 18.10.2023

СМИ порой неосознанно поддерживают пропаганду смены пола



На женском конкурсе "Мисс Португалия" победил трансгендер. Еще чуть раньше трансгендер победил на конкурсе "Мисс Нидерланды". Теперь эти два трансгендера поедут на конкурс "Мисс Вселенная", и может статься, мы еще увидим, как на "вселенском" конкурсе женской красоты победит мужчина, называющий себя женщиной.



Зачем я вам рассказываю этот бред? Потому что меня до глубины души пугает, когда российские СМИ включаются в эту игру. Это было особенно наглядно, когда разразился скандал со спикером Вооруженных сил Украины Эштоном-Чирилло. Который на самом деле Майкл Джон Чирилло, есть сведения, что у него были жена и дочь. А потом он объявил себя женщиной. Совсем недавно это было бы так же дико, как объявить себя Наполеоном, но теперь, говорят нам, это надо уважать.



И пусть мы не можем наводить порядок в чужих сумасшедших домах, но перенимать их порядки мы совершенно не обязаны. А когда российские СМИ применяют женский род к мужчине, называющему себя женщиной, они делают именно это.



Меня это настолько удивило и потрясло, что я даже спросила в соцсети, почему такое могло случиться. Единственным сколько-нибудь внятным ответом было предположение, что "называют в женском роде, потому что он похож на женщину". То есть называют так, как он (примерно) выглядит.



Но ведь если белый человек вымажет себе черным гримом лицо, да еще наденет афропарик, он будет выглядеть примерно как чернокожий, но его не только не будут от этого считать чернокожим, но наоборот: обвинят в культурной апроприации или даже в расизме. В насмешке над черными обвинят!



Тогда почему же, если мужчина надевает парик, подсовывает накладной бюст под одежду, гладко бреется и красит глаза и губы, его не обвиняют в насмешке над женщинами, а "надо уважать"? И притворяться, будто мы верим, что он - женщина? Ведь мы не верим. Пока, во всяком случае, мы до этого не докатились.



Расскажу еще несколько историй. Из новостей стран, которые уже пожинают плоды этого чудовищного вывиха, с которым мы сейчас начинаем заигрывать.



Хейзел Эплярд была девочкой, которая жалела, что не родилась мальчиком. Немного аутичная, неловкая, угловатая. Ей нужно было (как она сама понимает сейчас), чтобы кто-нибудь, кому она доверяла, сказал ей, что быть девочкой нормально и хорошо. Но вместо этого она попала в сетевое транс-сообщество, где ее убедили, что она должна сменить пол. Она объявила себя парнем по имени Аарон. Дошло до того, что она готовилась к операции по удалению матки (далеко не все люди, объявляющие себя "другого пола", решаются на подобные операции). К счастью, этой непоправимой ошибки она все же не сделала. Постепенно она отошла от транс-сообщества, приняла себя как женщину и родила ребенка. Сегодня Хейзел говорит: "Когда ты начинаешь выступать против транс-сообщества, ты получаешь много нападок. Они не хотят принимать в расчет, что люди могут просто ошибаться. И они очень настроены против людей, которые совершают обратный переход".



То есть, говоря прямо, мы имеем дело с сектой. И когда СМИ поощряют называние женщин мужчинами, а мужчин - женщинами, они поощряют деятельность секты.



Хейзел говорит и еще кое-что. Исходя из своего опыта, она считает, что детям вообще лучше не знать о "трансгендерах": "Это дает лучшие шансы вырасти и остаться самими собой". Она говорит: "Я не думаю, что кто-нибудь действительно верит, что транс-женщины - это женщины". И подчеркивает, что женщины заслуживают быть защищенными.



Это упоминание о женской защищенности в разговоре о "трансгендерах" вовсе не случайно. Дело в том, что в Британии за последние четыре года 260 насильников объявили себя женщинами, и полиция согласилась считать их женщинами. Почему насильники это делают? Мотивация на самом деле простая: по британским законам насильниками могут быть только мужчины, а женщины могут быть "сообщницами насильника". Затем существует сладкая вероятность попасть в женскую тюрьму. К настоящему времени даже до британского МВД стал доходить весь кричащий абсурд ситуации, и полиции рекомендуется (но не предписывается) принимать в расчет биологический пол.



Помимо того, что мужчины, называющие себя женщинами, любят проникать в женские тюрьмы, они еще настаивают на том, что должны быть допущены в женские раздевалки, женские туалеты и убежища "только для женщин". И их туда пускают. А женщины, называющие себя мужчинами, иногда беременеют, но при этом продолжают принимать мужской гормон тестостерон, который нарушает развитие будущего ребенка. Их довод: "Иначе мы перестанем быть похожими на мужчин". Это просто чудовищно, но законно, и вы "должны это уважать". Я еще раз обращусь к СМИ: когда вы соглашаетесь применять женский род к мужчинам и мужской к женщинам - вы поощряете не только ложь, но и издевательство над человеческой природой.



Другая история - на этот раз из США. Мэдди Эвардс была подростком, когда наткнулась на пропаганду трансгендерности. Она сожалела, что не родилась мальчиком, и ей показалось, что сменить пол - отличная возможность. Она принимала мужские гормоны, у нее выросла борода, она годами жила "в образе мужчины" и планировала отрезать себе грудь. А потом… "услышала голос Бога". Бог сказал ей, что она должна полюбить себя в том виде, в каком он ее создал, и тогда Бог полюбит ее. На Мэдди это подействовало. Она бросила принимать гормоны, снова стала выглядеть как симпатичная молодая женщина, нашла жениха и даже родила ребенка (увы, не всем женщинам, принимавшим мужские гормоны, потом удается восстановиться).



Если кульминация этой истории может кому-то показаться святочным чудом, то начало ее как раз очень заурядно: мятущийся подросток не понимает своего места в этом мире, ему начинает казаться, что все в его жизни пошло наперекосяк из-за того, что он родился "не того пола", затем подросток находит пропаганду "смены пола", добренькие сектанты говорят ему, что он совершенно прав, жизнь несправедлива к нему, но пол ведь можно поменять… Что еще страшнее: его не разубедят даже в больнице. Британская национальная служба здоровья прямо нацелена на то, чтобы направлять подобных пациентов на "фабрики смены пола", где им уже "специалисты" подтверждают: да, ты просто живешь не в том теле, его надо исправить…



А начинался этот жестокий абсурд с малого: сперва с призыва, а потом с предписания "уважать" не соответствующие действительности притязания. И теперь это уже не мелочи, теперь британский премьер Риши Сунак в преддверии выборов делает чрезвычайно смелое заявление: дескать, мы знаем, что мужчины - это мужчины, а женщины - это женщины. Таким вот дерзким образом он надеется не допустить раскола в своей Консервативной партии, где правое крыло крайне недовольно магистральной линией правительства - линией покорности притязаниям "трансгендеров". Лейбористская партия в то же самое время заявляет, что пойдет еще дальше в упрощении возможностей "смены пола". Вы все еще считаете, что мужчины - это мужчины, а женщины - это женщины? Поздравляю, вы консерватор!



Я очень хочу надеяться, что Россия не будет делать в этом направлении даже первый шаг. И неготовность СМИ прогибаться под запросы искусственно женоподобных мужчин и мужеподобных женщин - одно из важнейших условий, чтобы этот шаг не был сделан.



ТАТЬЯНА ШАБАЕВА журналист, переводчик