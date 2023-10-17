Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара

13:41 18.10.2023 Shūkan Gendai

Япония



Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможна ли цена 500 долларов за баррель?



Если конфликт Израиля и Палестины распространится на весь Ближний Восток, мир столкнется с беспрецедентным энергетическим кризисом, пишет Shukan Gendai. При определенных обстоятельствах цена на нефть может взлететь до 500 долларов за баррель, предупреждает автор.



Хироси Охара



Великобритания не освобождается от ответственности



8 октября мир облетела новость Reuters о крупномасштабных столкновениях между ХАМАС и Израилем, в результате которых число погибших превысило 400 человек. Сообщалось, что США осуждают атаку.



На момент написания статьи война обострилась еще больше - 10 октября Японская внешнеторговая организация сообщила, что в результате нападения исламской фундаменталистской организации ХАМАС на Израиль с обеих сторон погибло около 1500 человек.



Причину столкновений между двумя сторонами можно проследить до момента основания Израиля в 1948 году. Это событие нарушило мир на Ближнем Востоке и спровоцировало хаос, продолжающийся до сих пор.



Трехсторонняя британская дипломатия в период, предшествовавший созданию Израиля, была отвратительной. Именно поэтому на просторах интернета Великобританию называют britrash (British+trash).



Великобритания не может избежать ответственности за тот хаос, который возник в результате этой трехсторонней дипломатии. Другой страной, реализовавшей свои амбиции путем силового вторжения на чужие территории после своего основания, является Израиль. Его поддерживали США и европейские страны.



На этот раз, как 10 октября отметила Японская внешнеторговая организация, "президент США Байден вместе с четырьмя европейскими лидерами выступил с заявлением, в котором выразил поддержку Израилю".



Но Израиль и западные страны, нарушившие мир на Ближнем Востоке, конечно, не смогут вернуть его, даже объединившись.



Кто загнан в угол?



Варварские акты, совершенные Израилем на Ближнем Востоке при поддержке Запада, неисчислимы - например, Вторая ближневосточная война, начавшаяся с национализации президентом Насером Суэцкого канала в 1956 году. В результате этого инцидента Великобритания, желая вернуть себе канал, обратилась к Франции и Израилю с призывом вторгнуться в Египет.



Как и следовало ожидать, весь мир выступил против акта сговора с целью вторжения в другую страну, и даже Америка не поддержала это, в результате чего три страны-агрессора оказались в международной изоляции. Они приняли рекомендации ООН о прекращении огня и объявили о выводе войск.



От бесконтрольного поведения Израиля и Запада пострадали многие народы Ближнего Востока, а самые большие жертвы - палестинцы, которые лишились родины и стали изгнанниками.



Без правильного понимания этой исторической подоплеки столкновения между ХАМАС и Израилем воспринимаются ошибочно.



Боевые действия можно рассматривать как сопротивление разграблению территорий Израилем с момента его основания в 1948 году.



Как отмечается в статьях "Необходимо, чтобы телевидение и газеты взяли на себя ответственность в деле Джонни Китагава", опубликованной 29 сентября, и "Не идите на поводу у четвертой власти - телевидения и газет, пытающихся разрушить демократию", вышедшей 17 сентября, мы не должны верить сообщениям СМИ, которые в течение 58 лет прикрывали Китагава (основатель агентства по поиску талантов Johnny & Associates, имеющего фактическую монополию на создание бой-бэндов; в сентябре этого года Johnny & Associates признало, что Джонни Китагава в течение многих лет совершал сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних. - Прим. ИноСМИ).



Но варварские акты Израиля, который пользуется поддержкой Запада, также скрываются.



Например, многие страны разделяют мнение Sputnik News, опубликованное 8 октября: "Израильская оккупационная политика несет полную ответственность за эскалацию конфликта - МИД Катара".



Более того, бросается в глаза бесчеловечное обращение Израиля с палестинцами, как это подчеркивается в статье Sputnik от 10 октября: "Палестинцы - человекоподобные животные, говорит израильский чиновник, а колумбийский президент указывает на нацистские тенденции".



Действительно, нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху характеризуется как крайне правый диктатор, о чем говорится в статье газеты "Токио" от 24 января: "Остановить диктатуру: 100-тысячная демонстрация против судебной реформы, направленной на спасение израильского премьера Нетаньяху от коррупционного преследования".



По мнению Reuters от 30 декабря 2022 года, израильский лидер - ультраправый диктатор.



Поддержка таких диктатур - это метод, который сохранился на Западе с прошлого, но он не принесет мира на Ближний Восток.



На очереди Иран?!



Эта диктатура, сеющая хаос на Ближнем Востоке, на протяжении многих лет враждует с ближневосточными государствами.



Еще недавно были надежды на нормализацию дипломатических отношений с Саудовской Аравией, но 11 октября газета "Нихон кэйдзай" сообщила: "Саудовский лидер поддерживает палестинцев".



Также 9 октября издание отметило, что Иран отрицает причастность к атакам ХАМАС на Израиль, но, несмотря на это, вырос риск того, что в самое неподходящее время может сработать бомба замедленного действия - вслед за СВО разразится ирано-израильская война.



Нынешнее столкновение между Палестиной и Израилем произошло в один из наихудших моментов.



Пока конфликт ограничивается ХАМАС и Израилем, но бесчеловечные действия, описанные в статье "Нихон кэйдзай" от 9 октября "Израиль заявил, что Газа полностью окружена и отрезана от инфраструктуры и продовольствия" могут привести к серьезной ответной реакции не только на Ближнем Востоке, но и в незападных странах.



Если в будущем военные действия расширятся, и в них будет вовлечено большое количество ближневосточных стран, то на первый план выйдет вопрос, поднятый в статье от 19 марта - "Отношения Ирана и Саудовской Аравии улучшаются при посредничестве Китая, а мир начинает вращаться без США".



Вслед за российским газом



8 октября президент Байден раскритиковал атаки ХАМАС и заявил, что израильская поддержка непоколебима, но при этом он настроил против себя Ближний Восток и арабские страны.



Это выбор, характерный для американского лидера, о чем говорится в статье от 31 августа прошлого года "Президент США Байден - неудачник, чем бы он ни занимался - дипломатией, военным делом или внутренней политикой".



Но это также означает, что есть большая вероятность реализации стратегии на два фронта в условиях разочарования среди американской общественности, как об этом 4 октября сообщила NHK: "Американские чиновники добиваются одобрения бюджета помощи Украине, которая иссякнет через два месяца".



Как отмечалось в абзаце о тайных операциях американских властей публикации от 24 февраля "Правительство США замешано в подрыве "Северного потока"? Япония в опасности из-за сотрудничества Байдена и "потерянного" Кисиды", в результате срыва поставок российских энергоресурсов Европа оказалась в глубоком кризисе.



В частности, о катастрофических последствиях для Германии говорится в статье "Ужасающие результаты перехода на электромобили - сокращение производства Volkswagen. Декарбонизация - путь к третьесортной стране?".



Если ближневосточные нефть и газ, которые должны были заменить российские ресурсы, прекратятся, Европа будет разорена. Нефтедобывающие США заняты внутриполитической ситуацией, поэтому они не будут помогать другим странам.



Нефтяной кризис ХХI века



По совпадению, в 2023 году исполняется 50 лет со дня первого нефтяного шока, произошедшего в 1973 году. Второй нефтяной кризис случился в 1979 году и продолжался до 1983 года. Считая от первого нефтяного шока, в общей сложности это длилось 10 лет.



Как отмечается в статье "Мир держится на ископаемом топливе даже при отрицательных нефтяных фьючерсах", опубликованной 6 мая 2020 года, без такого топлива человечеству не выжить, по крайней мере, сейчас.



Если война распространится по всему Ближнему Востоку, предсказания, высказанные в статье от 18 октября прошлого года "Произойдет ли в 2023 году продовольственный и энергетический кризис беспрецедентных масштабов?", сбудутся. Опасения по этому поводу становятся все более реалистичными.



При определенных обстоятельствах стоимость нефти может взлететь до 500 долларов, о чем говорится в статье "Декарбонизация приводит к нынешнему развивающемуся энергетическому кризису", опубликованной 6 декабря 2021 года.



На данный момент обсуждается отметка, превышающая 100 долларов, поэтому 500 долларов могут показаться нереалистичным уровнем. Однако, как уже отмечалось в упомянутой выше статье, неоспоримый исторический факт состоит в том, что цена на нефть, которая до потрясений 1970-х годов составляла всего несколько долларов за баррель, выросла более чем в 10 раз и достигла 40 долларов за баррель.



В частности, ожидаемые нефтяные шоки и другие серьезные негативные последствия могут стать следствием нелепой политики в области декарбонизации, о чем говорится, например, в моей статье "Катастрофические последствия декарбонизации и перехода на электромобили. Tesla и Honda в кризисе, а Toyota выходит победителем?" и публикации от 5 ноября 2021 года "Взлет цен на энергоносители - полный крах государств и компаний, продвигающих декарбонизацию и EV?".



Силу обретет расширяющийся БРИКС



Как я подчеркиваю в своей статье, мир движется от Запада к БРИКС - в него входят Саудовская Аравия и Россия, составляющие основу ОПЕК+.



Позиция Саудовской Аравии уже упоминалась, а России - была описана в материале TBS NEWS DIG от 11 октября: "Президент Путин критикует США за масштабные боевые действия между Израилем и ХАМАС: "Это пример провала американской ближневосточной политики"".



Кроме того, в расширенную группу БРИКС входят коммунистический Китай, вторая по величине ВВП держава мира, а также быстрорастущая Индия.



Будет усиливаться тенденция, охарактеризованная в статье от 6 сентября - "Реальное влияние участия Саудовской Аравии и Ирана... Мир отдаляется от Запада, место которого занимает расширенный БРИКС, обладающий энергетическим превосходством".



Что делать Японии?



В опубликованной 27 июня статье "Когда мир отворачивается от западной цивилизации, должны ли японцы оставаться "почетными белыми"?" говорится о том, что необходимо пересмотреть политику деазиатизации, которая проводилась постоянно в Японии, за исключением военных лет.



Мир - не значит Запад. Не только ближневосточные жители, но и люди всего мира следят за отношением к народам Ближнего Востока, в том числе к палестинцам, которые подвергаются насилию со стороны Запада и Израиля. Ошибочная реакция недопустима.



Кроме того, с практической точки зрения Япония по-прежнему не может обойтись без ближневосточной нефти. Она также зависит от российского газа, как подчеркнуто 19 марта в статье "Китайское посредничество улучшает ирано-саудовские отношения, и мир начинает вращаться без США, а Япония все еще зависит от Ближнего Востока в плане нефти".



Настал решающий момент для будущего японской дипломатии. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697625660





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