Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте

13:46 18.10.2023 Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач



Андрей Кузмак



Администрация Джо Байдена предпринимает попытки удержать под контролем развитие палестино-израильского кризиса, угрожающего Белому дому крайне неприятными последствиями как внутри страны, так и на внешнем контуре. Заявления о блокировке иранских активов идут одновременно с утверждениями о непричастности Тегерана к атакам ХАМАС. Какие цели преследуют США в текущем кризисе на Ближнем Востоке - разбирались "Известия".



Не допустить вовлечения Ирана



Министерство финансов США заявило о достижении соглашения с Катаром о блокировке доступа иранского правительства к находящимся на катарских счетах $6 млрд. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление заместителя главы минфина Уолли Адейемо. Ранее эти средства были разблокированы в соответствии с ирано-американской сделкой по обмену заключенными.



Сколько времени будет действовать договор Дохи и Вашингтона, не сообщается. Кроме того, нет никакой возможности проверить ни процесс выполнения соглашения, ни сам факт нахождения денег в банках Катара.



Параллельно в интервью CBS Джо Байден вновь повторил тезис о том, что Белый дом не располагает сведениями относительно поддержки Тегераном действий ХАМАС. При этом он призвал Иран "не пересекать границу и не приводить к эскалации войны".



В то же время позиция исламской республики остается прежней: наземная операция в секторе Газа, к которой, как сообщается, Израиль производит последние приготовления, является "красной линией", которая спровоцирует "открытие новых фронтов".



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Вовлечение Ирана и поддерживаемой ими группировки "Хезболла" в открытый конфликт угрожает не только катастрофическими последствиями для Израиля, стратегического партнера США, но и чрезвычайно негативно скажется на позициях демократов внутри страны. Республиканцы с первых дней конфликта призвали к самым жестким санкциям по отношению к Ирану, обвинили его в непосредственном участии в событиях, а представители неоконсервативного крыла и вовсе требовали "бомбить Иран даже при отсутствии прямых доказательств".



Правда, в последнее время и их риторика стала аккуратнее. Декларировавший в первые дни "религиозную войну" сенатор Линдси Грэм теперь перешел от призывов к обычным угрозам и предупреждениям. "Вот мое послание: если "Хезболла", которая является прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в сенат конгресса Соединенных Штатов, которая позволит США вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса. Иран, если вы эскалируете эту войну, мы придем за вами", - сказал сенатор в эфире NBC.



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Если наземная операция все же начнется, в конфликт с высокой долей вероятности вступит "Хезболла" или даже собственно Иран. Уже само по себе это обстоятельство не сулит для демократов ничего позитивного - вплоть до необходимости непосредственного участия американских военных. Однако в качестве дополнения нельзя исключать и возможную цепную реакцию со стороны арабских государств.



Может возникнуть ситуация, при которой проваленный "иранский кейс", а также финансирование Белым домом Палестины, возобновленное в июле, станут мощнейшим аргументом в руках республиканцев. Кроме того, к этому списку может добавиться "внезапно" обнаруженное у ХАМАС оружие с Украины и из Афганистана, что в риторике оппонентов Белого дома будет означать полный провал американской внешней политики эпохи Байдена.



В этом контексте заявление о блокировке иранских активов в Катаре - в зависимости от того, состоялась она в действительности или нет - выглядит попыткой подстраховаться на случай вступления Тегерана в конфликт или раундом непубличного торга с властями исламской республики.



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Отделить ХАМАС от Палестины



Эксперты сходятся во мнении, что наземная операция подразделений ЦАХАЛ станет гуманитарной и политической катастрофой для всех ее участников. По этой причине премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, равно как и западные лидеры, пытается представить нынешнее противостояние как войну непосредственно против ХАМАС, а само движение - ответственным за гибель гражданского населения. Как заявил Байден, уничтожению подлежит только эта политическая сила, а на ее место должна быть назначена новая палестинская администрация. В том же духе высказываются и несколько поумерившие риторику республиканцы.



"ХАМАС стремится к уничтожению еврейского народа. Это в их уставе. Израиль не причинил никаких страданий Газе, за них несет ответственность ХАМАС. Они управляют там уже 16 лет. Им не надо было тратить миллиарды долларов, которые они получали от таких стран, как Иран, на туннели и оружие. Они могли бы потратить их на воду и электростанции. Поэтому ХАМАС ответствен за любые потери среди гражданского населения", - заявил сенатор Том Коттон.



Однако такая постановка вопроса едва ли выдерживает критику. В ситуации уличных боев проверить партийную принадлежность того или иного гражданского или военного не представляется возможным. Рассчитывать на внутренний раскол в рядах палестинцев, де-факто находящихся в условиях блокады, также не приходится. Кроме того, при текущем уровне взаимной ненависти такого рода формулировки будут иметь очень слабый эффект для оправдания неминуемо чудовищного насилия.



В то же время в противовес им выступают не только открытые сторонники ХАМАС, но и сами израильские политики. Президент Израиля Ицхак Герцог, известный резонансными высказываниями, и вовсе переложил ответственность на всех палестинцев.



Однако такая постановка вопроса едва ли выдерживает критику. В ситуации уличных боев проверить партийную принадлежность того или иного гражданского или военного не представляется возможным. Рассчитывать на внутренний раскол в рядах палестинцев, де-факто находящихся в условиях блокады, также не приходится. Кроме того, при текущем уровне взаимной ненависти такого рода формулировки могут иметь эффект разве что для оправдания неминуемо чудовищного насилия. Однако в противовес им выступают не только открытые сторонники ХАМАС, но и сами израильские политики. Президент Израиля Ицхак Герцог, известный резонансными высказываниями, и вовсе переложил ответственность на всех палестинцев.



"Однозначно, ответственность лежит на всей нации [палестинцев]. И неправда все о гражданских лицах, не причастных и не ведавших, это абсолютно неправда. Они могли бы восстать и бороться против злобного режима ХАМАС, который взял власть в Газе, совершив государственный переворот. Но мы на войне. Мы находимся в состоянии войны. Мы защищаем наши дома. В этом правда, и когда нация защищается, она воюет. Мы будем сражаться, пока не сломаем им хребет", - приводит его слова агентство Sputnik.



Тот же Нетаньяху в понедельник опубликовал пост, в котором де-факто декларировал "священную войну". "Это борьба между детьми света и детьми тьмы, между человечностью и законом джунглей", - написал он. Однако после удара по больнице в Газе он оперативно удалил пост.



Проще говоря, израильские политики своими высказываниями и действиями целенаправленно разрушают попытки американских властей разделить политическое движение и простых граждан. Следовательно, процесс втягивания США крупный глобальный конфликт, имеющий шансы стать ядерным, только ускоряется.



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Убрать Нетаньяху



Сложность и противоречивость в отношениях демократических элит США с ультраконсервативным правительством Нетаньяху достаточно хорошо изучены. На публичном уровне это выражалось в недовольстве Вашингтона относительно планов израильтян по строительству новых поселений или изменения существующего статуса Храмовой горы в Иерусалиме. В марте Белый дом открыто высказал свое неприятие в отношении задуманной Нетаньяху судебной реформы. Более того, израильская пресса сообщала о финансировании структурами демократических элит США масштабных протестов, прокатившихся по Израилю в мае и июне. Речь шла об организациях, имеющих отношение к Джорджу Соросу, одному из основных спонсоров Демпартии. Тогда министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир фактически обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны, заявив: "Израиль - независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю".



В нынешней ситуации и Нетаньяху, и Байден заинтересованы в общей победе, однако израильский премьер-министр, стремящийся "стереть ХАМАС с лица земли", уже предупредил сограждан о "длинной и трудной войне", которая в планы Белого дома в предвыборный год, очевидно, не входит.



Устранение Нетаньяху с политической арены маловероятно, но возможно, если Белый дом, не питающий любви к израильскому премьеру, внезапно выступит с пацифистских позиций и прямо призовет его к мирному урегулированию. Однако в таком случае в жертву международной репутации будет принесен не только Нетаньяху, но и весь Израиль, в котором этот шаг будет воспринят как предательство. В то же время Байден сможет укрепить позиции демократов и вообще всей левой повестки в США, даже несмотря на жестокую критику со стороны консерваторов.



Избежать энергетического кризиса



Кризис на Ближнем Востоке независимо от степени интенсивности оказывает влияние на рынок энергоресурсов. Как известно, первый "нефтяной шок" 1973 года стал следствием Войны Судного дня между Египтом, Сирией, Иорданией и Ираком с одной стороны, и Израилем - с другой. Тогда после введенного арабскими государствами эмбарго цены взлетели на 300%.



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Второй "нефтяной шок" 1979 года, вызванный революцией в Иране и ирано-иракской войной (1980), удвоил рыночную стоимость черного золота. Кроме того, как отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, этот кризис "похоронил" администрацию тогдашнего американского президента Джимми Картера. По словам эксперта, в случае распространения нынешнего конфликта на остальной Ближний Восток ситуация имеет все шансы на повторение.



Рост цен будет автоматическим следствием любого ближневосточного кризиса. Кроме того, в этом заинтересованы страны Персидского залива и Иран, отмечает эксперт.



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- Как известно, до сих пор не восполнена половина из американского стратегического нефтяного резерва, потраченная в последние два года. Текущая инфляция в 3,7% считается высокой, а энергоносители являются основным фактором роста цен в США. Такое развитие событий приведет к повышению ставки, что увеличивает риск рецессии. Это та же ситуация, что в 1979 году, в которой оказалась администрация Картера, и ее следствием тогда стала рецессия американской экономики. Сейчас, как известно, ситуация в этом смысле пограничная. И наоборот: в начале 2000-х военные операции США на Ближнем Востоке очень устраивали нефтяные корпорации и семью Буш, так как принесли им колоссальные сверхприбыли, - напомнил собеседник.



Агентство Bloomberg представило три варианта развития событий. Наиболее благоприятный из них поднимет цены на нефть, они вырастут на $3–4 за баррель. В самом негативном случае, то есть прямого столкновения Ирана и Израиля, аналитики прогнозируют скачок с $90 до $150.



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План на игру



Эксперты сходятся во мнении, что Белый дом будет добиваться контроля над развитием этого конфликта. Его расширение и превращение в полномасштабную войну для США крайне нежелательны. Кроме того, новый виток палестино-израильского кризиса означает окончательный провал прежней ближневосточной стратегии Вашингтона, констатирует эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



- План по созданию антииранского фронта с участием Саудовской Аравии без решения палестинского вопроса обанкротился. Недавние визиты Блинкена в Эр-Рияд и Каир это красноречиво показали. С одной стороны, Вашингтон стремится продемонстрировать решимость и предотвратить открытие второго фронта против Израиля. С другой стороны, необходимо ограничить израильские военные операции, дабы избежать консолидации арабского мира и дальнейшего сближения Саудовской Аравии и Ирана. Это очень сложное и опасное балансирование между демонстрацией жесткости Тегерану и недопущением открытого военного противостояния с ним. Иначе США будут вовлечены в крупнейшую войну за несколько последних десятилетий, - подытожил эксперт.



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Одновременное сдерживание Ирана и его союзников и недопущение разрастания конфликта, которое угрожает необходимостью действовать "на земле", могли бы дать команде президента США возможность создать медийный образ "победы над терроризмом" и "возвращения лидерства в решении мировых проблем".



Проблема заключается в том, что перспективы этого кризиса определяются в Западном Иерусалиме и Тегеране, где оперативные цели американской администрации не входят в число приоритетных. Так что важнейшей задачей Вашингтона становится убедить правительство Израиля в необходимости создания образа победы без эскалации военного конфликта. С каждым днем это будет сделать все труднее. Источник - Известия

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