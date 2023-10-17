 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
15:12 18.10.2023

412 018 октября 2023
Уволены 50 сотрудников таможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым

В ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению близких связей так называемого вора в законе Камчы Асанбека (Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в Государственной таможенной службе при Министерстве финансов, которые нарушили внутри ведомственные приказы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Установлено, что в ходе проведенных соответствующих мероприятий около 50 сотрудников ГТС при МФ КР имели близкую связь с т.н. криминальным авторитетом Камчы Асанбеком и экс-зампредседателем ГТС Райымбеком Матраимовым. В связи с чем, вышеуказанные сотрудники ГТС освобождены от занимаемых должностей.

Вместе с тем, ГКНБ КР продолжит курс по выявлению и пресечению деятельности недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах.

В настоящее время продолжается работа по установлению других сотрудников, причастных к вышеуказанным нарушениям".

Источник - Вечерний Бишкек
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