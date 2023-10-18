Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо

15:14 18.10.2023

18 октября 2023



Президент предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо



Президент Садыр Жапаров предложил название для нового здания Администрации президента.



Ранее глава государства призывал граждан придумать название для новой резиденции.



"Благодарю всех тех, кто принял участие в обсуждении и предложил варианты. Из предложенных вариантов самые популярные: Ак Ордо, Кут Ордо, Айкөл Ордо и Ынтымак Ордо. Последнее название было моим предложением. По предложению многих, к данному названию можно будет прибывать еще одно - Ынтымак-Манас Ордо", - написал президент.



Он отметил, что всего было предложено 108 вариантов.