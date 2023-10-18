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|Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:14 18.10.2023
18 октября 2023
Президент предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
Президент Садыр Жапаров предложил название для нового здания Администрации президента.
Ранее глава государства призывал граждан придумать название для новой резиденции.
"Благодарю всех тех, кто принял участие в обсуждении и предложил варианты. Из предложенных вариантов самые популярные: Ак Ордо, Кут Ордо, Айкөл Ордо и Ынтымак Ордо. Последнее название было моим предложением. По предложению многих, к данному названию можно будет прибывать еще одно - Ынтымак-Манас Ордо", - написал президент.
Он отметил, что всего было предложено 108 вариантов.