Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах

15:40 18.10.2023

Наступление ВСУ под Херсоном, о котором упомянул Путин: враг форсировал Днепр

Михаил Рябов. 18.10.2023



Работающие в зоне СВО волонтеры и корреспонденты подтверждают озвученные президентом Владимиром Путиным данные о начале нового наступления ВСУ под Херсоном.



О готовящейся атаке было известно заранее, однако украинской морской пехоте удалось преодолеть Днепр и занять новые плацдармы на левом берегу.



Работающие в зоне СВО волонтеры и корреспонденты подтверждают озвученные президентом Владимиром Путиным данные о...



"С 10.10.2023 и на протяжении месяца противник планирует начать широкомасштабные наступательные действия на Херсонскую область со стороны Алешек, Голой Пристани, Новой Каховки. Конечной целью наступательных действий противник ставит выход на границу Крыма", – предупреждал волонтер Владимир Романов.



"В ближайшие дни Днепр станет совсем горячим. Парни, удачи всем. Ангела хранителя каждому на плечо", – предостерегал несколько дней назад другой волонтер Алексей Живов.



Однако, несмотря на то, что замысел противника стал известен, ВСУ удалось высадиться на контролируемый российскими войсками берег и захватить населенный пункт.



"ВСУ на лодках высадились на левый берег Днепра, заняли село Пойма и заскочили на окраины села Песчановка… К сожалению это правда. По идее, высадка такими силами на левом берегу должна стать могилой для всех высадившихся. До этого ВСУ гоняли после высадки из Казачьих Лагерей, хотя с некоторым трудом", – написал военкор Роман Сапоньков.



Считающийся близким к российским пограничникам канал "Два майора" уточняет, что Пойма находится на 6 км восточнее Антоновского моста, а Песчановка – еще на 2 км дальше.



Появились также сведения, что возле Песчановки был расстрелян гражданский автомобиль с двумя пожилыми местными жителями, которые были известны пророссийской позицией и помогали ВС РФ.



Военкор Герман Куликовский, впрочем, уверяет, что "большая часть плацдарма уже освобождена, враг, понеся потери, откатывается обратно".



"Вчерашний день стал очередным бенефисом народных дронов-камикадзе "Упырь". Воины-дроноводы свели сообщение для ВСУ между двумя берегами Днепра к минимуму, уничтожая как лодки, на которых осуществлялась ротация, так и личный состав, окопавшийся на нашем берегу", – утверждает Куликовский.



Данные о потерях ВСУ публикуются и каналом "Рыбарь" Михаила Звинчука.



"Противник понес большие потери, утратив боевой потенциал. Около 30 человек получили различной степени тяжести ранения и отошли обратно к мосту, где они заняли укрытия в ожидании эвакуации.



Но ВС РФ продолжили бить и по противоположной стороне Днепра, поразив двумя ракетами из ОТРК "Искандер" готовившиеся к форсированию реки батальоны 36 обрмп. Несмотря на запросы передовых групп ВСУ, эвакуацию так и не провели.



На текущий момент одной из диверсионных групп с огнеметом, оставшихся в Песчановке, поставлена задача отвлечь внимание российских войск на южной окраине села. В случае успеха будет переброшен резерв для зачистки населенного пункта и закрепления в окрестностях…



Сейчас обстановка стабилизировалась благодаря массированному обстрелу и передовых, и тыловых рубежей ВМС Украины. Однако для полного подавления противника еще далеко, так как резервы есть, и планов по наступлению в Херсонщине никто не отменял", – пишет "Рыбарь".



Канал воюющего на Херсонском направлении контрактника с позывным "Осетин" сообщает, что Песчановка уже "полностью под контролем ВС РФ".



"Ноги хохла в населенном пункте Песчановка нет", – утверждает боец.



Он также публикует данные о завершении зачистки от ВСУ соседнего села Пойма.



Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что военкоры напрасно поднимают шум вокруг вылазки ВСУ.



"История с разгоном в сети тактической новости о том, что вчера днем две штурмовые группы 35 и 36 бригад морской пехоты (до роты) ВМС Украины смогли занять село Пойма и выйти к северным окраинам Песчановки, стала классическим примером того, как работает сетевая истерика.



Многомесячные бои в пойме Днепра в районе Алешек стала уже военной рутиной. Действия украинских ДРГ и ДШГ, стремящихся "зацепиться" за левый берег, купируются российской артиллерией и авиацией, и периодическими нашими контратаками. Перспектив полноценной десантной операции ВСУ с какими-либо стратегическими целями тут в данный момент нет.



Это не значит, что мы можем не обращать внимание на активность ВСУ в пойме Днепра, но это точно не повод втягиваться в кровавые бои за каждый метр поймы.



Напомню, прошлой весной мы уже сталкивались с такой активностью на этом направлении, и тогда российское военное руководство направления пыталось реагировать на все такие высадки контратаками, что приводило к большим потерям в наших рядах, так как вся пойма уверенно контролируется с правого высокого берега Днепра.



В итоге, был нащупан алгоритм противодействия таким попыткам ВСУ – артиллерийское и авиационной подавление с использованием, как авиации, так и БПЛА с последующими короткими зачистками штурмовыми группами", – объясняет Шурыгин.