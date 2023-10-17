У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев

18:01 18.10.2023

Партия "Ауыл" избрала нового лидера

18:44, 18 октября 2023 65

© Фото: auyl.kz

18 октября 2023 года избрали нового лидера партии "Ауыл". Им стал мажилисмен, бывший вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, сообщает Zakon.kz.



Серик Егизбаев избран новым руководителем партии "Ауыл".



Решение об избрании нового председателя приняли на внеочередном XXIII съезде Народно–демократической патриотической партии "Ауыл", в котором приняли участие 69 делегата со всех двадцати региональных филиалов партии.



"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл"в Мажилисе Парламента по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных главой государства перед парламентариями, учитывая это, считаю у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов Мажилиса", – сказал Али Бектаев.

Бектаев отметил, что сосредоточится на своей работе в Сенате Парламента РК.



Серик Егизбаев родился 22 апреля в 1963 году в Западно-Казахстанской области. Окончил академию госслужбы при президенте РК, юрист по образованию.



Был заместителем акима Западно-Казахстанской области, руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.



С 2021 по 2023 годы занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.



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