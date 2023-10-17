 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара

13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но только не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов
08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
14:18  Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин
14:14  National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС
13:27  "Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада
13:23  Кризис на Ближнем Востоке и транспортные маршруты Евразии, - Л.Савин
13:10  Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР
13:08  Еще одному туркменскому активисту Дурдылыеву грозит депортация из Турции
13:06  Многоходовка ЦРУ: Израиль надо принести в жертву, но не весь
12:57  Мутные схемы: Минфин РФ гонит деньги "на экспорт", наращивая российский госдолг
12:56  "Метро ХАМАС": В Секторе Газа Израиль рискует провалиться сквозь землю
09:39  Игорь Мальцев: В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов
09:37  Умер в 54 КВНщик и укр-политик ближнего круга Зеленского - Сивохо
09:16  "Русский прорыв" в Кант загнал НАТО на край киргизского ущелья, - К.Ольшанский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:06 18.10.2023

Импичмент президента Грузии 18 октября 2023 года поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100. Саломе Зурабишвили сохранила за собой пост

Парламент Грузии рассмотрел вопрос об отстранении Саломе Зурабишвили от должности президента в порядке импичмента. "За" проголосовали 86 депутатов, "против" – 1. Таким образом, импичмент не состоялся – для этого нужно было набрать 100 голосов, пишет Sputnik Грузия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в парламенте в рамках процедуры импичмента заявила, что не нарушала Конституцию страны и раскритиковала решение Конституционного суда.

"Этот день настал. Грузия тоже стала свидетелем этого. Впервые в истории Грузии проводится импичмент президента, и вы красуетесь этим... Этим процессом вы якобы доказываете верховенство закона. А в это время решение от 16 октября войдет (в историю – ред.) не как победа верховенства закона, а как укрепление однопартийного правления над судебной системой", – заявила Зурабишвили.
16 октября Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, и разрешил начать процедуру ее импичмента.

Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.

Источник: zakon.kz

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697641560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  