 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.10.2023
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара
13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но только не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов
08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
14:18  Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин
14:14  National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС
13:27  "Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада
13:23  Кризис на Ближнем Востоке и транспортные маршруты Евразии, - Л.Савин
13:10  Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
00:16 19.10.2023

В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
После удара по больнице в секторе Газа в Берлине вспыхнули беспорядки. В ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь еврейский центр. Протестующие забрасывали полицию камнями и пиротехникой, силовики применили водометы, сообщает Bild.

Еврейская община в Берлине - "Кахал Аддас Исраэль" - сообщила в соцсети X, что неизвестные бросили в местный еврейский центр две бутылки с зажигательной смесью. По информации Bild, никто не пострадал.

Сообщается, что в атакованном здании находятся несколько еврейских учреждений, в том числе синагога и школа Талмуд-тора. Место преступления оцеплено полицией. Издание Tagesspiegel сообщает, что еврейский центр не загорелся, потому что бутылки с зажигательной смесью не долетели до здания.

В ночь на 18 октября около 300 человек собрались у Бранденбургских ворот. Как пишет Bild, "антиизраильский пикет" быстро перерос в "агрессивную демонстрацию", протестующие направились в сторону площади 18 марта. Полиция оцепила мемориал жертвам холокоста, расположенный около Бранденбургских ворот.

Как сообщает Bild, беспорядки также вспыхнули в районе Нойкельн. Пресс-служба пожарной службы Берлина написала в соцсети X, что в Нойкельне горели сооруженные протестующими баррикады, электроскутеры и детская площадка, двум полицейским была оказана медицинская помощь. Сообщается, что пожарные также подверглись нападению.

18.10.2023

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697663760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  