В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

00:16 19.10.2023

В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

После удара по больнице в секторе Газа в Берлине вспыхнули беспорядки. В ночь на 18 октября неизвестные попытались поджечь еврейский центр. Протестующие забрасывали полицию камнями и пиротехникой, силовики применили водометы, сообщает Bild.



Еврейская община в Берлине - "Кахал Аддас Исраэль" - сообщила в соцсети X, что неизвестные бросили в местный еврейский центр две бутылки с зажигательной смесью. По информации Bild, никто не пострадал.



Сообщается, что в атакованном здании находятся несколько еврейских учреждений, в том числе синагога и школа Талмуд-тора. Место преступления оцеплено полицией. Издание Tagesspiegel сообщает, что еврейский центр не загорелся, потому что бутылки с зажигательной смесью не долетели до здания.



В ночь на 18 октября около 300 человек собрались у Бранденбургских ворот. Как пишет Bild, "антиизраильский пикет" быстро перерос в "агрессивную демонстрацию", протестующие направились в сторону площади 18 марта. Полиция оцепила мемориал жертвам холокоста, расположенный около Бранденбургских ворот.



Как сообщает Bild, беспорядки также вспыхнули в районе Нойкельн. Пресс-служба пожарной службы Берлина написала в соцсети X, что в Нойкельне горели сооруженные протестующими баррикады, электроскутеры и детская площадка, двум полицейским была оказана медицинская помощь. Сообщается, что пожарные также подверглись нападению.



18.10.2023