 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.10.2023
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе

Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара
13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но только не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов
08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
14:18  Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского, - С.Миркин
14:14  National Interest: Израильский "Железный купол" считался непроницаемым - пока не ударил ХАМАС
13:27  "Подавить Путина": рождение нового мира стало огромной ломкой для Запада
13:23  Кризис на Ближнем Востоке и транспортные маршруты Евразии, - Л.Савин
13:10  Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:17 19.10.2023

18.10.2023

Эмират заключил ряд долгосрочных контрактов, частично обеспечив будущие мощности по добыче СПГ
Данила Моисеев

Помимо европейских стран о заключении контракта с катарским энергетическим гигантом задумались в Японии.
Компания Qatar Energy подписала крупный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с британской Shell. Топливо в количестве 3,5 млн т в год будет поставляться с 2026 года в течение 27 лет в роттердамские резервуары. Ранее схожие контракты были заключены с Германией, Францией, а еще раньше – с Китаем. Эмират наращивает объемы производства, используя огромное Северное месторождение, и начинает замещать Россию на газовом рынке Европы. Контракты также подтверждают, что Европа отказывается от целей достичь нулевого углеродного следа к 2050 году.
Британская компания владеет 6,2 и 9,3% активов в крупных проектах Qatar Energy. Соответствующий контракт на поставки был подписан между дочерними структурами энергетических гигантов. Практически на схожих условиях на днях был заключен контракт с французской TotalEnergies с аналогичными долями участия в проектах и договором о поставках на те же 27 лет.

"Данные соглашения подтверждают приверженность Катара удовлетворению энергетических потребностей Европы и укреплению ее энергетической безопасности с помощью источника, известного своими превосходными экономическими и экологическими качествами", – заявил глава Qatar Energy Саад аль-Кааби, одновременно являющийся министром энергетики Катара.

Доха активно ищет покупателей СПГ после планов о расширении объемов производства к 2026 году на 64%, отмечает France24. Покупатели находятся, но пока не на весь запланированный рост мощностей: в сумме Китай, Германия, Бангладеш и Франция заключили контракты на ежегодные поставки 15,3 млн т, а рост добычи с двух крупных месторождений – Северо-Восточного и Северного – составит 48 млн т ежегодно. В сумме к 2026 году арабская страна будет производить около 126 млн т сжиженного газа.

Таким образом, Доха не потеряет азиатский рынок, попутно нарастив свое присутствие в Европе. В ноябре прошлого года на 27 лет был заключен контракт на поставку 4 млн т в год с китайской Sinopec. Сейчас всерьез задумались о покупке доли в двух крупных катарских проектах в японской компании Mitsui. Еще не так давно Япония была главным импортером СПГ в Азии, теперь ее место занял Китай.

"После начала конфликта России и Украины обороты поставок наращивали не только Катар, но и Норвегия с Соединенными Штатами, которые стали брать на себя долю европейского рынка, принадлежавшую РФ. Впрочем, Россия через Украину все равно продолжает поставлять газ даже после подрыва "Северного потока", – пояснил "НГ" доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

При этом в начале конфликта надежды Европы на то, что Катар сможет заменить Россию на рынке газа, не оправдались. Теперь Катар постепенно занимает нишу, а европейские страны согласны покупать газ и позднее 2050 года – времени, к которому многие страны – члены ЕС рассчитывали достичь нулевого углеродного следа.

Напомним, нефтегазовое месторождение Северное / Южный Парс является крупнейшим в мире. Одна его часть принадлежит Катару, а другая – Ирану, который остается под западными санкциями.

Но, несмотря на прилагаемые Дохой усилия, их считают недостаточными для реализации всего потенциала, в том числе потому, что контрактами закреплены лишь поставки трети углеводородов, которые планируют добывать дополнительно к существующим объемам. Сейчас ведущим экспортером СПГ являются Соединенные Штаты, и они тоже предлагают европейским потребителям долгосрочные контракты на поставки.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697663820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  