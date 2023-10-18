Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев

00:17 19.10.2023

18.10.2023



Эмират заключил ряд долгосрочных контрактов, частично обеспечив будущие мощности по добыче СПГ

Данила Моисеев



Помимо европейских стран о заключении контракта с катарским энергетическим гигантом задумались в Японии.

Компания Qatar Energy подписала крупный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с британской Shell. Топливо в количестве 3,5 млн т в год будет поставляться с 2026 года в течение 27 лет в роттердамские резервуары. Ранее схожие контракты были заключены с Германией, Францией, а еще раньше – с Китаем. Эмират наращивает объемы производства, используя огромное Северное месторождение, и начинает замещать Россию на газовом рынке Европы. Контракты также подтверждают, что Европа отказывается от целей достичь нулевого углеродного следа к 2050 году.

Британская компания владеет 6,2 и 9,3% активов в крупных проектах Qatar Energy. Соответствующий контракт на поставки был подписан между дочерними структурами энергетических гигантов. Практически на схожих условиях на днях был заключен контракт с французской TotalEnergies с аналогичными долями участия в проектах и договором о поставках на те же 27 лет.



"Данные соглашения подтверждают приверженность Катара удовлетворению энергетических потребностей Европы и укреплению ее энергетической безопасности с помощью источника, известного своими превосходными экономическими и экологическими качествами", – заявил глава Qatar Energy Саад аль-Кааби, одновременно являющийся министром энергетики Катара.



Доха активно ищет покупателей СПГ после планов о расширении объемов производства к 2026 году на 64%, отмечает France24. Покупатели находятся, но пока не на весь запланированный рост мощностей: в сумме Китай, Германия, Бангладеш и Франция заключили контракты на ежегодные поставки 15,3 млн т, а рост добычи с двух крупных месторождений – Северо-Восточного и Северного – составит 48 млн т ежегодно. В сумме к 2026 году арабская страна будет производить около 126 млн т сжиженного газа.



Таким образом, Доха не потеряет азиатский рынок, попутно нарастив свое присутствие в Европе. В ноябре прошлого года на 27 лет был заключен контракт на поставку 4 млн т в год с китайской Sinopec. Сейчас всерьез задумались о покупке доли в двух крупных катарских проектах в японской компании Mitsui. Еще не так давно Япония была главным импортером СПГ в Азии, теперь ее место занял Китай.



"После начала конфликта России и Украины обороты поставок наращивали не только Катар, но и Норвегия с Соединенными Штатами, которые стали брать на себя долю европейского рынка, принадлежавшую РФ. Впрочем, Россия через Украину все равно продолжает поставлять газ даже после подрыва "Северного потока", – пояснил "НГ" доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.



При этом в начале конфликта надежды Европы на то, что Катар сможет заменить Россию на рынке газа, не оправдались. Теперь Катар постепенно занимает нишу, а европейские страны согласны покупать газ и позднее 2050 года – времени, к которому многие страны – члены ЕС рассчитывали достичь нулевого углеродного следа.



Напомним, нефтегазовое месторождение Северное / Южный Парс является крупнейшим в мире. Одна его часть принадлежит Катару, а другая – Ирану, который остается под западными санкциями.



Но, несмотря на прилагаемые Дохой усилия, их считают недостаточными для реализации всего потенциала, в том числе потому, что контрактами закреплены лишь поставки трети углеводородов, которые планируют добывать дополнительно к существующим объемам. Сейчас ведущим экспортером СПГ являются Соединенные Штаты, и они тоже предлагают европейским потребителям долгосрочные контракты на поставки.