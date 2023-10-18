КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев

00:18 19.10.2023

Премьеры и их замы. Часть 3.

Сагинтаев



9 сентября 2016 г. 52-летний Бакытжан Сагинтаев стал главой правительства. Его первым замом назначили 50-летнего президента КТЖ Аскара Мамина, заместителями – министра обороны Имангали Тасмагамбетова (он сменил Даригу Назарбаеву) и Аскара Мырзахметова (он же – министр сельского хозяйства).



В феврале 2017 г. Тасмагамбетова, которого вновь начали называть наиболее вероятным следующим президентом, отправили на дипломатическую работу.



В марте прошла конституционная реформа, по которой правительство теперь должно было слагать полномочия не перед вновь избранным президента, а перед Мажилисом. Вице-премьеры должны были проходить согласование в комитетах нижней палаты.



В августе дефицит замов восполнили 45-летним президентом НАК "Казатомпром" Аскаром Жумагалиевым и 47-летним председателем правления НУХ "Байтерек" Ерболатом Досаевым. Первому поручили цифровизацию, второму – экономику и социальную сферу.



В декабре глава ФНБ "Самрук-Казына" Шукеев стал вице-премьером и министром сельского хозяйства, а Мырзахметова после небольшой паузы отправили акимом Жамбылской области (насколько можно судить, речь шла о том, чтобы освободить "Самрук" для Есимова, а остальные перестановки были побочным следствием).



Через год, в декабре 2018 г., Жумагалиев стал одновременно министром оборонной и аэрокосмической промышленности.



Правительство эффективностью не отличалось в принципе и постоянно находилось под критикой, причем самой уничижительной – от главы государства (многие запомнили, что Назарбаев как-то обозвал министров "трусами"). Многочисленные операции по спасению и гибели тех или иных банков, в которых пропадали миллиарды госсектора, популярности не добавляли, тем более что в двух БВУ был замешан зять премьера. Не прошло и года после формирования этого правительства, как началось ожидание его отставки. Затянувшаяся агония закончилась 21 февраля 2019 г. Увольняя кабинет Сагинтаева, Нурсултан Назарбаев констатировал: "системная работа так и не была выстроена". Уже бывший премьер верноподданнически заявил в ответ: "Елбасы – отец-основатель нашего государства всегда принимает решения исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны".



Мамин



25 февраля 2019 г. премьером был назначен 53-летний опытный управленец Аскар Мамин. Его первым замом стал 46-летний министр финансов Алихан Смаилов (экономика), замами – 43-летний министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек (оперативное управление) и госсекретарь Гульшара Абдыкаликова (социалка). Шукеев стал акимом Туркестанской области, Досаев – председателем Нацбанка, а Жумагалиев – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Сагинтаева пристроили госсекретарем.



Тем временем, в марте сменился президент страны, но правительство осталось работать (Сагинтаев ненадолго стал главой АП, затем его – опять-таки ненадолго – сменил Кушербаев).



В августе Абдыкаликову отправили в депутаты, а вице-премьером стал министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.



В сентябре Касымбека перевели акимом Карагандинской области, а его место занял 48-летний министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.



В феврале 2020 г. после погромов в Курдайском районе Сапарбаев отправился акимом Жамбылской области, а на его место был назначен 56-летний председатель Федерации профсоюзов Ералы Тугжанов, который одновременно возглавил пресловутую МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.



В мае Смаилов уступил Минфин Жамаубаеву.



2021-й прошел без изменений в составе вице-премьеров. Правительство героически справлялось с потоком указаний из Ак Орды и Библиотеки, проверкой выполнения партийных программ со стороны Мажилиса, худо-бедно вытянуло карантин, ЧП, "восстановление экономического роста в условиях новой экономической реальности", многочисленные потери министерского состава и новую систему национального планирования, но под конец явно устало.



В декабре 2021 г. на фоне анонсированной Назарбаевым передачи партии "Нур Отан" президенту Токаеву пошли разговоры о смене правительства, даже называлась дата – 8 января. Но события пошли по другому сценарию. После нового года вспыхнули т.н. "газовые протесты" в Мангистау, хотя, понятно, что повышение цен на газ было только поводом к спланированным массовым беспорядкам, которые должны были перерасти в государственный переворот под руководством главы КНБ Масимова. Так или иначе, 5 января президент Токаев отправил правительство Мамина в отставку и возложил обязанности премьера на Смаилова.



Смаилов



11 января 2022 г. после стабилизации обстановки Токаев назначил 49-летнего Алихана Смаилова премьер-министром. Первым замом стал Роман Скляр (оперативное управление), замами – Ералы Тугжанов (социалка), 53-летний министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди (привлечение инвестиций) и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов (экономика).



В марте до вице-премьера был повышен 48-летний министр финансов Ерулан Жамаубаев (которому перешла часть полномочий Султанова).



В августе 53-летний председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин сменил Султанова на посту вице-премьера – министра торговли и интеграции (в его сферу также вошел и МСХ). Чуть позже Тугжанова перевели акимом Актюбинской области.



В декабре вице-премьером по социальным вопросам стал 44-летний экс-аким столицы Алтай Кульгинов.



В январе 2023 г. 54-летний Галымжан Койшыбаев был назначен вице-премьером и руководителем Аппарата правительства, созданного на базе прежней КПМ, которой он руководил с весны 2019 г. Ему поручили цифровизацию и дебюрократизацию (хотя, конечно, наличие отдельного вице-премьера по дебюрократизации – это своего рода парадокс).



В апреле, после выборов в Мажилис, Смаилов вновь стал премьером, Скляр – первым вице-премьером, Жумангарин, Кульгинов, Жамаубаев, Койшыбаев – вице-премьерами, а вот Тлеуберди сменил на посту вице-премьера – министра иностранных дел 47-летний руководитель АП Мурат Нуртлеу.



В июне на фоне скандалов с застройкой и состоянием водоснабжения столицы Кульгинов был освобожден от должности. На это место была назначена 58-летняя министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова с сохранением поста министра.



В сентябре президент провел реорганизацию исполнительной власти, в результате чего Жумангарин и Дуйсенова остались вице-премьерами, но без министерств.



На сегодня в правительстве присутствуют 6 вице-премьеров, что явно является избыточным числом, особенно на фоне проведенной административной реформы, по которой огромное число полномочий перешло от правительства к министрам. Понятно, что уровень министров слабоват, а стремление уклоняться от ответственности и принимать решения неуклонно снижается, что требует постоянной координации. Но тем не менее. Опыт показал, что 1–2 вице-премьера это мало. Традиционно возникла модель, по которой один зам (обычно первый) занимается вопросами оперативного управления экономикой, региональным развитием и интеграцией, а также транспортом и промышленностью (сельское хозяйство то выделяется в отдельный блок, то сливается с первым). Кроме того, должны быть кураторы экономики в целом и социального блока. Сегодняшняя конфигурация в эту логику вписывается плохо. Есть отдельный куратор инвестиций, отдельный куратор цифровизации и отдельный куратор торговли (плюс сельское хозяйство). К тому же социальный блок – это уже 6 министерств, и нагрузка на соответствующего вице-премьера больше, чем на остальных (кроме первого). И здесь возникает логический вопрос (в нынешней, конечно, логике): а не разделить ли блок на социальный и гуманитарный? Но, с другой стороны, основой социального блока является МТСЗН, в котором на первое место давно вышли вопросы социального обеспечения, в то время, как Минтруда в свое время занимался вопросами подготовки и переподготовки кадров (профтехобразование), миграции, охраны труда и занятостью. Эти вопросы как-то выпали из поля зрения чиновничества или превратились в манипуляции со статистикой: так, правительство регулярно где-то создает сотни тысяч рабочих мест, которые никто кроме него не видит. Президент и госаудиторы неоднократно говорили про то, что т.н. рабочие места – это временные и фиктивные, но особой реакции никто не видел. В итоге получается, что одни ведомства повышают доходы населения (в основном путем индексации зарплат бюджетникам), другие – создают рабочие места без создания новых предприятий и компаний, третьи – распределяют бюджеты на строительство жилья и социальной инфраструктуры (с низким качеством и высоким уровнем коррупции), четвертые – выделяют субсидии на развития бизнеса (без которых бизнес почему-то вообще перестал развиваться, при опять же высоком уровне хищения этих самых субсидий), а пятые – что-то планируют и постоянно корректируют эти планы. А на результат система работать упорно не хочет (или точнее – уже не может).



Хотя премьер и его заместители – очень достойные и уважаемые люди, а некоторые даже пытаются что-то реально улучшить, хотя и без особого толку.



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Автор:

Ашимбаев Данияр

18.10.2023