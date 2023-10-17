 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:25 19.10.2023

17.10.2023

Как на Западе отнеслись к визиту Путина в Пекин
Владимир Скосырев

Пребывание президента РФ Владимира Путина в Китае находится в фокусе внимания мировых СМИ. Они пишут о его встречах с лидерами Вьетнама, Венгрии и других стран, подчеркивая, что глава РФ выступит на открытии форума "Пояс и путь" вслед за председателем КНР Си Цзиньпином. Это свидетельствует о том, что Пекин игнорирует призывы Запада осудить Москву за конфликт с Украиной, так же как и решения Международного уголовного суда об аресте лидера РФ. Несмотря на усилия Америки, ей не удалось повторить ход Генри Киссинджера, сделанный более 50 лет назад, и превратить Китай в фактического союзника США. Россия стала важным партнером КНР в энергетике и тылом в случае обострения ее противоречий с американцами.

The Wall Street Journal пишет, что Вашингтону не удалось вбить клин в российско-китайские отношения. Пекин расстелил красный ковер для Путина вопреки открытой угрозе со стороны президента США Джозефа Байдена "подавить" президента РФ и обращению делегации американских сенаторов, встречавшихся с Си и просивших его дистанцироваться от Москвы.

The New York Times характеризует председателя КНР как самого важного партнера Путина на глобальной сцене, который предоставляет российскому лидеру дипломатическое прикрытие. Китай остается для России старшим партнером, но слабое восстановление китайской экономики после пандемии помогло улучшить позиции Москвы в торге с Пекином по экономическим вопросам.

Главным пунктом в повестке переговоров Си и Путина, которые состоятся 18 октября, будет Украина. Стабилизация на линии фронта отвечает интересам Китая, считают американские СМИ. Пекину не нужно будет вмешаться в драматический момент, чтобы предотвратить военное поражение, которое может поколебать власть Путина. Напротив, затяжной конфликт усиливает политическую и экономическую зависимость России от Китая и не дает возможность ей отстаивать свои позиции в регионах, где интересы Москвы и Пекина сталкиваются, например, в Центральной Азии.

Вместе с тем, разногласия между Россией и Китаем по Украине – это реальность. Обе державы стремятся продемонстрировать автономность друг от друга. Сяо Бинь, научный сотрудник в Академии общественных наук Китая, говорит, что "Китай хочет поддерживать в международном сообществе образ суверенной державы. Это означает, что он не хочет полностью по всем проблемам стоять в одном строю с Россией". Боевые действия в Украине повлияли на КНР в разных направлениях. С одной стороны, Китай выиграл от дисконта на поставки российской нефти. Конфликт также вынудил Америку перебросить часть военных и финансовых ресурсов с Тайваня в Европу и Украину.

Переговоры Си с Путиным проходят в тот же самый момент, когда Пекин и Вашингтон стремятся к разрядке во взаимоотношениях. Но, как признают в западных СМИ, долгосрочные интересы КНР требуют сохранения тесных связей с Россией. Ведь состязание между Китаем и США за глобальное лидерство может продлиться годы, если не десятилетия.

"Личная скрепа, связывающая Си и Путина, не ослабевает. Дело в том, что Китай явно не верит в то, что можно надежно сохранять разрядку с Америкой", – указывает Юнь Сунь, директор китайской программы в Центре Стимсона в Вашингтоне.

Судя по данным South China Morning Post, на перспективы стабилизации китайско-американских отношений накладывают тень и поставки из Китая России некоторых видов оружия, а также технологий двойного назначения. По сведениям американской разведки, 70% таких поставок приходятся на китайские госпредприятия или частные китайские компании. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил КНР, что эти передачи вооружений и технологий могут стать "серьезной проблемой для Пекина".

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Мы живем не в эпоху классического треугольника (Китай, РФ и США), когда улучшение отношений между двумя составляющими этого треугольника сразу влияет на третью составляющую. Китаю нужны нормальные и более или менее конструктивные отношения с США. Американцы недавно тоже высказывались за нормализацию. Правда, такие заявления перемежаются с недружественными жестами или некорректными репликами. Например, Байден назвал Си "диктатором". Но поскольку это две крупнейшие экономики мира с огромным товарооборотом, им в любом случае не избежать поисков таких решений, которые устраивают обе стороны".

***
Дипломатическое общение в Китае комментировали и авторы Telegram-каналов.
"Визит Владимира Путина на саммит "Один пояс – один путь" начался очень насыщенно: сегодня он уже провел три личных встречи с главами Таиланда, Вьетнама и Венгрии, отмечают авторы канала "Мейстер". - И это не конец – дальше российского лидера ждут переговоры с лидерами Пакистана, Монголии и Лаоса. Обсуждается все: укрепление гуманитарных связей, перспективы расширения экономического сотрудничества, взгляд на ситуацию в мире". "После встречи в Пекине с президентом Путиным премьер-министр Венгрии Орбан ("отвратительный лидер" по словам председательницы Еврокомиссии фон дер Ляйен) заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве и налаживание максимально хороших контактов с Россией является целью республики", - отмечают авторы канала "Мюсли вслух".

Некоторые авторы Telegram-каналов обратили внимание, что действия РФ комментировали и в Европе, например, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сказала, что "Россия останется угрозой на десятилетия". "Читаешь, конечно, отдельные откровения наших "партнеров" относительно "страшной и ужасной России", и думаешь: а это вы всегда были такие умные, просто хорошо это скрывали? - задаются вопросом авторы канала "Мышь в овощном". - Или с вами кто-то что-то сделал такое, что голова вдруг стала по-другому работать?"

Источник - НГ
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