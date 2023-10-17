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Путин в Пекине продолжает рассказывать...между "Кинжалами" и блинами
00:28 19.10.2023

Путин в Пекине сделал предупреждение Байдену: между "Кинжалами" и блинами
Президент России рассказал о палестинской государственности и ракетах на Украине

Завершился визит российского президента в Пекин, приуроченный к открытию форума "Один пояс, один путь". После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Владимир Путин вернулся в государственную резиденции "Дяоюйтай" и на открытом воздухе поговорил с журналистами.

Президент России рассказал о палестинской государственности и ракетах на Украине

Общение Путина с прессой прошло не в совсем обычном формате: не в помещении пресс-центра, а прямо на лужайке перед красочным павильоном в живописном парковом комплексе "Дяоюйтай", расположенном на месте некогда загородного дворца китайских императоров. В наши дни это место используется как государственная резиденция для прибывающих в КНР высоких зарубежных гостей.

В центре лужайки перед многоцветным, покрытым золотыми узорами и украшенным мифологическими существами зданием в традиционном китайском стиле высился флагшток с российским триколором.

Когда президент вышел из здания, уже начало понемногу смеркаться: переговоры между Путиным и Си Цзиньпином продолжались три часа. Говорили они, как поведал глава государства, среди прочего и о тех внешних факторах, которые влияют на развитие российско-китайских отношений, на перспективы которых он смотрит с оптимизмом. В частности, готовится к подписанию план развития взаимоотношений между Россией и Китаем, рассчитанный до 2030 году.

Причем и Москва, и Пекин подходят к этому без раскачки и административных проволочек, заметил Путин. Президент рассказал, что ставилась задача добиться к 2024 году взаимного товарооборота в 200 млрд долларов: "Когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам честно скажу, мало кто верил, что это вообще возможно". Но, как президент России отметил во время прошедших в Доме народных собраний переговоров с председателем КНР Си, эту планку уже можно считать достигнутой.

Мало того, по словам президента, наша страна хоть и занимает формально 6-е место в списке торговых партнеров Пекина, на самом деле – если вывести за скобки Японию и Корею – то с учетом торговли не только с материковым Китаем, но и с Гонконгом и "второй частью" (вероятно, имелся в виду специальный административный район Аомынь (Макао), а может быть, остров Тайвань, который КНР считает своей территорией), Россия находится на втором месте после Штатов, но уже опережает Германию.

Немалая часть общения главы государства с прессой была посвящена событиям, развивающимися вдали от Поднебесной: ближневосточному и украинскому кризисам.

Удар по госпиталю в Газе Владимир Путин назвал "ужасным событием": "Сотни убитых, сотни раненых – это, конечно, катастрофа... И я очень рассчитываю на то, что эта трагедия будет сигналом о том, что этот конфликт нужно заканчивать. Во всяком случае, сводить дело к возможности начала каких-то контактов".

ВВП поделился сложившимся у него впечатлением по итогам телефонных переговоров с региональными лидерами: никто из них не хочет разрастания конфликта в большую войну.

Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином за чашкой чая

Пожалуй, месседжем, рассчитанным на лидеров Ближневосточного региона (впрочем, не только), стали путинские слова о перспективах палестинской государственности: "У нас принципиальная позиция (она не связана с сегодняшним кризисом, хотя, конечно, он эти проблемы поднимает): мы всегда выступали за создание Палестинского государства – самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме".

Прозвучал и сигнал, направленный в уши Вашингтона. Путин сделал предупреждение в адрес американцев, которые "затащили" две авианосные группировки в Средиземноморье: "Это не угроза – то, что я сейчас анонсирую, но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне". Особо президент упомянул, что вооружены соответствующие силы будут комплексами "Кинжал".

Прозвучала на импровизированной пресс-конференции и тема Украины, президент которой похвастался полученными от Вашингтона ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. "Это, конечно, наносит вред и создает дополнительную угрозу, – признал Владимир Путин. – Мы, конечно, сможем отражать их". Но самое главное, по его словам, что эти ракеты никак не могут изменить ситуацию в зоне конфликта.

"Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул президент, отметив, что США все больше втягиваются в украинский кризис.

Да и для Украины тоже ничего хорошего в этом нет: "Это просто продлевает агонию". Развивая эту тему, Путин отметил неудачи ВСУ в попытках контрнаступления на Херсонском направлении (да и на других тоже): "Результата никакого. Потери есть – результата нет".

Правда, живущий в своей собственной реальности президент Байден уверяет, что Россия на Украине уже "проиграла" – и при этом говорит о необходимости объединения Европы против Москвы.

"Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? – парировал президент Путин. – Пусть забирает тогда ATACMS, другое вооружение и садится за блины. Пусть приезжает к нам чаи пить. Если проиграна война, то зачем так поступать?.. Смешно! "

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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