Война Газы. Блицкриг никому не нужен..., - А.Школьников

00:42 19.10.2023

все больше признаков, что разворачивается очередная попытка решить накопленные проблемы разом

Андрей Школьников



Времени от начала очередной арабо-израильской войны прошло достаточно для описания инерционного сценария. Как и в случае с 11 сентября 2001 года никто не признается в двухходовке (закрыли глаза и позволили болезненно ударить), будут рассказывать про ошибки и жертвы. К ранее сказанному за последние дни добавлю – попробуйте найти разрыв коммуникации в цепочке: Хамас – Катар – Британия – США – Израиль. Пока нет даже намека на недовольство, наоборот, все принимают решения и действуют с очень высокой скоростью.



Все больше признаков, что разворачивается очередная попытка решить накопленные проблемы разом, благо игра США и Ко идет первым номером и позволяет много чего сотворить. Ни о какой блицкриге речи не будет, эта история надолго. Израилю необходимо выдавить всех палестинцев из сектора Газа, потом Западного берега и вокруг границ. Создать условия, чтобы им некуда было возвращаться, и они разбежались по всему Ближнему Востоку и Европе, расшатывая их. Израиль не будет стараться уничтожить Хамас, взять штурмом сектор Газа и т.д., он продолжит заниматься "ландшафтным дизайном", для чего понадобятся деньги и оружие, которые до этого шли киевскому режиму.



Администрации Джо Байдена нужно выработать консенсус, прикрыть провалы во внешней политике и подготовиться к выборам. Затягивая конфликт, они будут демонстрировать по итогу: военную силу и мощь, защиту Израиля от Ирана ("держите меня семеро…") и арабов (для чего и пригнали авианосцы), победу над террористами, помощь борцам за свободу и независимость (это когда будут режимы ронять) и т.д. Многомесячный бардак позволит взорвать Ближний Восток (могут еще голод запустить…), заставит капиталы из Европы и Персидского залива бежать в США, допустит незаметный и тихий слив Украины, шантаж Китая и Европы перекрытием нефти, газа, транспортных потоков и/или уничтожит все по случаю. Если что-то будет ломаться и падать – всегда есть форс-мажор.



Британия, Россия, Иран – у всех свои интересы, которым военная операция не будет мешать, наоборот, создаст возможность решить свои дела, а прямые проблемы с беженцами пройдут мимо. Несколько миллионов палестинцев окажутся в Египте после начала гуманитарной катастрофы, а она будет… Каир не сможет держать границу закрытой долго. Большое количество не социализированных, никогда не живших в рамках государственной системы и порядка людей начнут ломать его устои. Украинцы в Европе на их фоне будут выглядеть добропорядочными бюргерами.



Добавьте к этому проблемы Египта с исламистами, да и не только его. Предыдущий президент был свергнут в 2013 году, а его партия "Братья-мусульмане"*, которая очень близка Хамас, объявлена террористической. Всю эту толпу Египет начнет выпроваживать по окрестным странам и в Европу. Израиль же будет продолжать стрелять и бомбить, чтобы даже мыслей не было о возвращении.



Если планируете отдых, то в Египет лучше не ездить, а по мере просачивания палестинцев, забывать про остальные страны региона. Стамбул в качестве пересадочного узла будут держать, хотя прямо сейчас в аэропорту уже создали "загон" для палестинцев – их встречают по прилету у борта и везут туда, не выпуская в общую зону.



И, да, если не случится чего-нибудь экстраординарного, завершится история ближе к выборам в США, буду рад ошибиться, но лучше не надеяться и не тратить время и нервы…



*террористическая организация, запрещенная в РФ