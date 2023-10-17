 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:47 19.10.2023

Свыше 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
Сотни студентов Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте не смогли перейти на следующий курс. Ректор СИРМТ Ильхом Маматкулов заявил, что они нарушили академический устав, но ситуацию каждого студента изучат отдельно и сообщат результаты в ближайшие дни.

Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте (СИРМТ) прокомментировал видео, в котором сообщается, что сотни студентов не прошли на следующий курс обучения "без причин", из-за чего теперь должны проучиться еще один год и повторно оплатить обучение.

Ректор вуза Ильхом Маматкулов в своем Telegram-канале сообщил, что на видеоролике можно увидеть студентов, не сдавших повторные экзамены, а также обратившихся в центральный регистрационно-экзаменационный отдел по другим вопросам, связанным с учебным процессом.

Сообщается, что в видеоролике задействовано более 600 студентов, и это студенты, не соответствующие требованиям "академического устава", обучающиеся в институте на программах бакалавриата Университета Сандерленд (Великобритания).

В 2022-2023 учебном году на базе образовательной программы Университета Сандерленд обучались 2313 студентов, 532 из которых грубо нарушили требования "академического устава" (высший уровень плагиата в курсовой работе), написал Ильхом Маматкулов.

По его словам, ученый совет Университета Сандерленд внимательно изучит индивидуальную ситуацию каждого студента и проанализирует каждый академический проступок. Студенты будут проинформированы о результатах в течение нескольких дней.

Ректор вуза отметил, что сейчас студенты полностью задействованы в образовательном процессе. Для них были открыты отдельные группы и организован учебный процесс по предметам, соответствующим их учебным программам, "до тех пор, пока не станет ясен их статус (уровень усвоения предмета)". Он отметил, что академический семестр в СИРМТ начинается в октябре, согласно образовательным стандартам Великобритании.

"В заключение хотим сообщить, что Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте осуществляет свою деятельность прозрачно, основываясь на международных образовательных стандартах и глубоко чувствуя ответственность за подготовку современно мыслящих квалифицированных специалистов, способных внести вклад в процветание страны", - написал Маматкулов.

СИРМТ был создан в сентябре 2007 года для подготовки квалифицированных специалистов для рынка труда, предоставляя обучение по 15 образовательным программам бакалавриата и 3 программам магистратуры университетов Бангор (Bangor University), Сандерленд (University of Sunderland) и Тиссайд (Teesside University) Великобритании.

Выпускникам, успешно завершившим обучение на основе данных образовательных программ, вручается международный диплом университета-партнера. Студенты обучаются в соответствии с требованиями "академического устава", утвержденного британскими университетами. Согласно этой системе, студенту предоставляется всего четыре возможности получить оценку за предмет:

Main Examination (основной экзамен в конце семестра);
Supplementary Examination (дополнительный экзамен - пересдача);
Remodule main Examination (повторное изучение предмета - основной экзамен);
Remodule supplementary Examination (повторное изучение предмета - пересдача).
Стоимость годового контракта на обучение в институте составляет 32,256 млн сумов. Оставшийся на повторное обучение студент оплачивает только обучение повторно изучаемому предмету. После использования четырех предоставленных возможностей в случае неудовлетворительного усвоения предмета студент исключается из института, сообщил ректор.

Источник - gazeta.uz
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