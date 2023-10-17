 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.10.2023
02:42  Руки на поясе. Чем Владимир Путин занимался в Китае (репортаж А.Колесникова)
02:12  Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин
01:48  Экстренные без мер. Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"
01:47  Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
01:15  Китайский военный интерес к Таджикистану растет, - В.Панфилова
00:47  Более 530 студентов Сингапурского института в Ташкенте остались на второй год. Вуз назвал причины
00:42  Война Газы. Блицкриг никому не нужен..., - А.Школьников

00:28  Путин в Пекине продолжает рассказывать...между "Кинжалами" и блинами
00:25  США заподозрили Китай в намерении "прикрыть" Россию, - Владимир Скосырев
00:18  КазПремьеры и их замы. Часть 3, - Данияр Ашимбаев
00:17  Катар пытается занять газовое место России в Европе, - Данила Моисеев
00:16  В Берлине атакован еврейский центр после удара по больнице в Газе
Среда, 18.10.2023
18:06  Импичмент президента Грузии не состоялся (не хватило 14 голосов): Зурабишвили остается на своем посту
18:01  У казахской сельской фейк-политпартии "Ауыл" новый лидер - Серик Егизбаев
15:40  Пока Путин жует пекинскую утку. УкрАрмия форсировала Днепр и закрепляется на плацдармах
15:14  Президент Жапаров предложил название для нового Белого дома – Ынтымак-Манас Ордо
15:12  Бишкек. Уволены 50 сотрудников Кыртаможни за связь с Кольбаевым и Матраимовым
13:46  Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
13:41  Мир ожидает нефтяной шок XXI века - возможны ли 500 долларов за баррель? - Хироси Охара
13:00  Секта транссексуалов добралась до России неожиданным образом
10:15  Владимир Можегов: "Государство-цивилизация" – естественное состояние для России
10:05  Новейший мировой порядок: три всадника апокалипсиса в седле, а четвертый - на горизонте, - Драган Бисенич
10:02  Bloomberg: Си и Путин думают, что побеждают - возможно, так и есть...
09:57  ТРЦ и сеть фитнес-клубов... В Казахстане продолжают "раскулачивать" назарбаевскую родню (но только не Кулибаевых)
09:10  Как Украину натягивали на Русь, - Михаил Диунов
08:55  Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана
08:27  О вмешательстве США в дела Венгрии. Как свергают Орбана, - В.Прохватилов
08:24  "Кыргызалтын" начал строить в Кара-Балте свой завод по выпуску кыр-золотых слитков
08:23  Клиентам в странах Центральной Азии разрешили удаленно открывать карты российских банков
08:20  Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза
08:18  Пояс верности Китаю. Пекин переустраивает Евразию под себя, - "Къ"
08:13  Глобальная депрессия требует модернизации, - Михаил Делягин
08:04  От наземной операции в Газе к войне с Ираном? - Владимир Овчинский
07:47  Энергетические "игры престолов": Турция стремится утвердиться на севере Ирака, - Д.Нефедов
07:45  Как отделить воров от не воров в Киргизии? Кто же успел попасть в список Ташиева, - "ВБ"
07:25  Все, это конец: Ближний Восток взорвался после убийства 800 женщин и детей в больнице сектора Газа
02:51  КазПремьеры и их замы. Ч. 2, - Данияр Ашимбаев
02:43  Китайцы научили шелкопрядов создавать нити невероятной прочности
01:49  Планы Байдена на будущее все больше напоминают бред
01:48  Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана. Часть 2, - Е.Косенко
00:59  Война на Ближнем Востоке: следствия и прогнозы, - В.Ильин
00:41  Украина получила ракеты ATACMS и начала бить в глубокий тыл России
00:17  Прощание с главной демократией Ближнего Востока. Израилю придется отказаться от гедонистических привычек, - Ярослав Инородцев
00:10  "Эпоха правления близнецов" в Польше подходит к концу, - В.Мастеров
00:05  Игорь Караулов: В информационной войне погибает истина
00:04  Россия и Китай наращивают сотрудничество в металлургии
Вторник, 17.10.2023
21:38  Креста нет, полумесяц - есть. Россияне спорят о новой 1000-рублевой купюре
16:58  Что написано на флаге движения "Исламский джихад в Палестине", - П.Густерин
16:30  Если в драку ввяжется Иран, вспыхнет весь Ближний Восток, - СП
14:33  Как Джо Байден поставил мир на грань пропасти: стратегическая оценка, - Поль дю Кенуа
14:20  Враг Израиля – не значит друг России, - С.Худиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
01:47 19.10.2023

Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Валентин Логинов

После удара по больнице в Газе в странах Ближнего Востока проходят антиизраильские митинги, что повышает градус общественного давления на правительства мусульманских стран. В государствах и регионах ставят вопрос о методах ведения войны в секторе Газа, и дальнейшие подобные инциденты будут лишь способствовать повышению уровня напряженности в регионе, считают эксперты. Израиль тем временем продолжает заручаться поддержкой Запада и обещает представить доказательства своей непричастности к инциденту. Как развиваются события в регионе и могут ли протесты изменить ход конфликта - в материале "Известий".

"Сегодня, завтра и всегда"

Трагедия в Газе, где в результате ракетного удара была разрушена больница, вызвала широкую реакцию на Ближнем Востоке. В странах региона проходят антиизраильские протесты, а правительства, занимавшие относительно нейтральные позиции, высказали свои опасения относительно вектора, в котором развивается война в Израиле. Организация исламского сотрудничества провела экстренное заседание в Джидде, где представители обсудили ситуацию в Газе. В ряде стран призывают осудить Израиль за атаки по объектам гражданской инфраструктуры, хотя США и сам Израиль заявляют, что у них есть доказательства, что ответственность лежит на ХАМАС.

На этом фоне 18 октября в Израиль прибыл президент США Джо Байден, продолжив тем самым череду визитов солидарности американских и европейских чиновников. Собственно, американский лидер повторил то же, что заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время поездки в Тель-Авив 12 октября: США готовы оказать любую поддержку, необходимую еврейскому государству для обороны.

- Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было, - заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Также Байден сообщил, что в результате атаки террористической группы ХАМАС погибли 1,3 тыс. израильтян, в том числе 31 гражданин США. При этом он уточнил, что в Вашингтоне понимают, что "ХАМАС не представляет народ Палестины", и расстроен взрывом госпиталя в Газе.

Удар по больнице Аль-Ахли 17 октября, в результате которого погибло несколько сотен человек, стал событием, которое внесло коррективы в расписание рабочей поездки Байдена на Ближний Восток. Изначально планировалось, что американский президент после переговоров с израильским руководством направится в Амман (Иордания), где были запланированы встречи с королем Иордании Абдаллой II, президентами Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На фоне удара по больнице и реакции на эту атаку со стороны международного сообщества Белый дом сообщил, что Байден принял решение "отложить свою поездку". Однако Иордания заявила, что решение об отмене визита было принято Амманом после консультаций с Палестиной, Египтом и США. "Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны", - прокомментировал решение властей глава МИД Иордании Айман Сафади.

Примечательно, что Нетаньяху в своем вступительном слове ни разу не упомянул инцидент с больницей в Газе. Байден же заявил, что "глубоко опечален и возмущен" атакой на медучреждение, что "это было сделано другой стороной". Израиль также обвиняет в произошедшем радикальную группировку "Палестинский исламский джихад" (второе по величине военно-политическое движение в секторе Газа).

Байден во время визита в Тель-Авив пообещал поддержку Израилю "сегодня, завтра и всегда".

- 75 лет назад ваши основатели провозгласили, что это государство [Израиль] будет основываться на свободе, справедливости и мире. США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и в поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда. Мы обещаем вам, - завил американский президент на встрече с премьером Израиля.

Попытка не удалась

Удар по больнице в секторе Газа оказал негативное влияние на усилия американской дипломатии склонить другие страны к более жестким позициям относительно путей урегулирования палестино-израильского конфликта. США, скорее, стремились консолидировать или даже изменить позиции стран региона Ближнего Востока, этой задаче во многом и был посвящен визит Байдена, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Однако, по словам ученого, эта попытка Вашингтона не удалась.

- США, безусловно, еще предпримут попытки изменить позиции стран региона как можно более в свою сторону. Но, на мой взгляд, последние события, особенно удар по больнице в секторе Газа, могут привести к эскалации антиизраильского и, соответственно, антиамериканского подходов в мусульманском мире, - считает собеседник "Известий".

При этом изначально большая часть влиятельных арабских стран заняла по отношению к текущему обострению достаточно сдержанную и даже в каком-то смысле нейтральную позицию. Причем эксперты полагают, что это не только публичная часть политики государств региона, но и искренняя позиция, опирающаяся на собственные интересы.

- Отношение к ХАМАС у наиболее влиятельных государств региона - таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет - неоднозначное. Поэтому радоваться тому, что делает ХАМАС, для них не представляется возможным. Единственная проблема для них заключается в том, что ХАМАС позиционирует себя как лидера палестинского сопротивления, и в связи с этим сильно ругать их невыгодно, так как это в глазах общественности выглядит, будто ты отворачиваешься от палестинского дела. Здесь еще следует учитывать то, какими методами действовали боевики, - говорит в разговоре с "Известиями" научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Татьяна Тюкаева.

Эксперт подчеркивает, что такой подход мусульманских стран не означает, что они в текущей фазе обострения занимают произраильские позиции, скорее, в регионе стремятся продемонстрировать взвешенный подход.

Доказательства с обеих сторон

Удар по больнице в Газе, как видно из реакции разных стран, несколько корректирует обстановку, и тональность заявлений становится резче. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал произошедшее геноцидом. "Нападения сионистского режима (подразумевается Израиль. - "Известия") на Газу должны быть немедленно прекращены, необходимо начать отправку гуманитарной помощи угнетенному и осажденному народу Газы", - заявил он по итогам встречи с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

Катар и Иран прямо возлагают ответственность за атаку на госпиталь на Израиль. Власти еврейского государства заявляют, что удар по больнице произошел в результате неудачного запуска "Исламским джихадом" ракеты в сторону Израиля.

Кроме того, как заявил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви на брифинге 18 октября, израильская сторона переслала в ООН видеоматериалы, которые доказывают эту версию. Эти материалы Израиль направил в организацию в преддверии заседания Совета Безопасности ООН.

В ХАМАС уже пообещали, что опубликуют свои доказательства. "[Израиль] несет прямую ответственность за эту ужасную расправу, которая была совершена в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеет только оккупация", - говорится в распространенном заявлении радикального движения.

В целом же с осуждением Израиля за атаку выступили Египет, Иордания, Сирия, Катар, Ирак, Турция, Венесуэла, Иран, а также глава комиссии Африканского союза.

"В Москве глубоко потрясены произошедшим. […] Вновь настоятельно призываем стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права. Подтверждаем принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры", - заявили в МИД России.

В Евросоюзе, Великобритании и Японии призвали более тщательно расследовать инцидент. Здесь от прямых обвинений в чью-либо конкретную сторону воздержались.

День гнева

События минувших суток спровоцировали волну антиизраильских выступлений в мусульманских странах: забастовку объявили палестинцы на Западном берегу реки Иордан, протесты прошли в Ливии и Иордании, в Иране и Турции, в Тунисе и Ливане.

Ранее с инициативой устроить 18 октября "день гнева" и организовать антиизраильские митинги выступило шиитское радикальное движение "Хезболла", базирующееся в Ливане.

Эксперты полагают, что протестная волна со временем станет нарастать, однако зависеть эта динамика будет исключительно от того, как будет развиваться ситуация "на земле".

- Мы уже увидели первые проявления - например, нападение террориста в Бельгии (вечером 16 октября выходец из Туниса выстрелил в футбольных болельщиков, два человека погибли. - "Известия"). Это пока единичные случаи, и не хочется быть черным пророком, но вполне можно ожидать радикализации и эскалации насилия. Здесь многое будет зависеть от последующих действий и США, и Израиля. Но, думаю, в странах, где происходят массовые антиизраильские выступления, будут приняты надлежащие меры, - говорит Борис Долгов.

Вероятно, логика действий стран Ближнего Востока будет направлена на сохранение стабильной политической ситуации внутри отдельных государств и в регионе в целом.

- Все государства региона очень боятся масштабного конфликта, его разрастания и новой волны дестабилизации. Потому что все помнят, что было 10 лет назад, я имею в виду "арабскую весну". Тотальная дестабилизация сейчас никому не выгодна, и все государства очень сильно стараются сдерживать себя, - пояснила научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Татьяна Тюкаева.

С предупреждением относительно рисков Израиля столкнуться с последствиями своих действий выступил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Он подчеркнул, что продолжение агрессии в отношении сектора Газа вызовет "волну гнева у народов региона и мира".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697669220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Важно продвигать национальные ценности в молодежной среде
- 734 тыс. казахстанцев охвачены мерами занятости в текущем году, половина из них - молодежь
- Общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и фактам бытового насилия
- Новый промышленный парк и современную многопрофильную больницу откроют в Туркестанской области
- Премьеры и их замы. Часть 2.
- Государственный советник провел встречу с председателями комитетов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО
- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана (Часть вторая)
- В Астане состоялась встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и Индии
- Роман Скляр встретился с региональным директором ИКАО Николя Ралло
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  