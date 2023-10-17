Экстренные без мер. Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"

01:48 19.10.2023

Экстренные без мер

Запад продолжает поиск общего подхода к войне Израиля и "Хамаса"



Новый виток ближневосточного конфликта, который вылился в продолжающуюся уже более десяти дней войну между Израилем и "Хамасом", поставил Запад в затруднительное положение. Несмотря на однозначное осуждение действий "Хамаса", устроившего резню на юге Израиля 7 октября, выработать общий подход к сложившейся ситуации оказалось непростой задачей для союзников. Попытка нащупать единую позицию была предпринята 17 октября во время экстренной видеовстречи лидеров стран ЕС под руководством главы Евросовета Шарля Мишеля. А в конце недели с целью согласования своих действий высокопоставленная делегация чиновников ЕС отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, который до этого посетит Израиль.



Война Израиля и радикального палестинского движения "Хамас", продолжающаяся уже полторы недели, привела к тысячам жертв. С одной стороны, и США, и Евросоюз безоговорочно осудили учиненные боевиками убийства мирных израильтян и призвали хамасовцев к немедленному освобождению заложников, среди которых оказались и иностранные граждане. С другой - признавая право Израиля на ответ контролирующим сектор Газа исламистам, западные страны подчеркивают, что он должен быть "соразмерным", и периодически критикуют ближневосточного союзника за неизбирательные, как полагают некоторые, удары по территории противника.



Проблема в том, что единого взгляда у западных стран не сформировалось. Наиболее последовательную позицию заняли США, оперативно оказавшие Израилю политико-дипломатическую и военно-психологическую поддержку.



После 7 октября в Израиле дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, а 18 октября в стране ожидают с визитом президента Джо Байдена. Как пояснил сам глава Белого дома, решение отправиться к союзнику должно показать "солидарность перед лицом жестокой террористической атаки "Хамаса"". Из Израиля господин Байден поедет в Иорданию, где, как ожидается, будут обсуждаться "опасные" последствия войны в Газе, а также сценарии политического решения конфликта. По словам Джо Байдена, он намерен убедить всех, что деятельность "Хамаса" не имеет ничего общего с правом палестинцев на самоопределение. Энтони Блинкен, в свою очередь, уточнил, что Джо Байден также даст "ясный сигнал любому" не использовать этот кризис в своих интересах.



До президента США в Израиле во вторник побывал канцлер Германии Олаф Шольц, который перед вылетом в регион строго посоветовал Ирану и группировке "Хезболла" "не вмешиваться в конфликт". В ближайшее время на Ближний Восток прибудет и президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам господина Шольца, "общая цель" всех усилий Запада и его союзников - "не допустить эскалации конфликта в регионе".



Только как это сделать и какую выработать стратегию, в ЕС никак не определятся. Несогласованная реакция членов Евросоюза спровоцировала внутренние волнения в объединении, из-за чего в западных СМИ уже появились опасения, что ближневосточная война грозит подорвать единство Европы. По словам наблюдателей, в отличие от реакции ЕС на украинский кризис (тогда союзники достаточно быстро пришли к согласию насчет того, что надо делать) нынешние шаги Брюсселя получились хаотичными. Одна история с решением сначала прекратить гуманитарную помощь палестинцам, а затем ее увеличить наглядно показала различия в подходах к ситуации внутри ЕС.



Несмотря на совместное заявление, выпущенное 15 октября, ситуация дошла до того, что председателю Евросовета Шарлю Мишелю пришлось созывать лидеров объединения на экстренную видеовстречу 17 октября. По словам источников в западных СМИ, саммита не было бы вовсе, если бы "не серия оплошностей", допущенных Брюсселем.



Одним из проявлений разногласий стали действия и слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая уже неоднократно заявила о праве Израиля на самооборону.



Прибыв в Израиль, госпожа фон дер Ляйен отметила: "Перед лицом невыразимой трагедии есть только один возможный ответ: Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищать себя. На самом деле он обязан защищать свой народ". После этого, пожимая руку премьеру Биньямину Нетаньяху, она подчеркнула, что речь идет о "линии фронта между цивилизацией и варварством". И в этом, на первый взгляд, не было ничего необычного. В первые дни разгоревшейся войны глава ЕК только и говорила о праве Израиля и том, как ЕС полностью поддерживает действия еврейского государства. Однако про то, что ответ должен быть "соразмерным", она умалчивала.



Более того, некоторые в Европе сочли, что Урсула фон дер Ляйен превысила свои полномочия, от лица всего ЕС дав Израилю карт-бланш на любые ответные действия.



Как сообщили европейские СМИ, в частных беседах дипломаты и политики стран Евросоюза выражали обеспокоенность, что еврочиновница позволила себе заявления, на которые у нее не было мандата от государств-участников. В конце концов, она признала, что Израиль в реализации своего права на самооборону должен придерживаться международного гуманитарного права, но зерно недовольства было посеяно, из-за чего Шарлю Мишелю и пришлось в итоге созывать лидеров на экстренную встречу.



Более того, как пишет британская The Guardian, претензии к госпоже фон дер Ляйен возникли и у самого господина Мишеля, которому не понравилось, что глава ЕК даже не поставила его в известность о своем визите. По словам анонимных источников, председатель Евросовета узнал о нем "из телефонных звонков от прессы", хотя именно структура господина Мишеля, а не госпожи фон дер Ляйен отвечает за формирование общей внешней политики Евросоюза.



Некоторые поспешили выступить в защиту чиновницы, напомнив, что она ранее таким же образом посещала Украину - без предварительных консультаций и согласований, и ни у кого это не вызвало осуждения. Однако, судя по всему, восприятие этих двух конфликтов в Европе несколько отличается.



В Евросовете в контексте видеосаммита отметили, что "терроризму нет оправданий", а ЕС "выражает полную солидарность с народом Израиля", который "имеет право на самооборону в полном соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом". Также подчеркивалось, что для ЕС "крайне важно сформулировать общую позицию и определить четкий единый курс действий, отражающий сложность складывающейся ситуации".



В ближайшие дни руководство ЕС намерено не только выработать общую позицию внутри объединения, но и согласовать подходы с США.



Для этого Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен отправятся в Вашингтон, где в пятницу, 20 октября, проведут переговоры с Джо Байденом. При этом, как сообщило издание Politico, в США с ними полетит Жозеп Боррель, который изначально не должен был принимать участие во встрече, но из-за вскрывшихся разногласий в Брюсселе сочли необходимым отправить в Вашингтон максимально представительную делегацию. Несмотря на то что саммит ЕС-США был запланирован заранее, присутствие за столом господина Борреля - явный признак, что от изначальной повестки придется отойти, сосредоточившись прежде всего на Израиле. Так что и эта встреча тоже станет экстренной.



Алексей Забродин