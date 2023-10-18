Израильский план по "этнической зачистке" Газы наталкивается на неодолимые препятствия, - Д.Минин

02:12 19.10.2023

18.10.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Когда победа на поле боя может обернуться историческим поражением



С первого же дня операции возмездия "Железные мечи" израильской армии – ЦАХАЛа против движения ХАМАС в Газе со стороны военно-политического руководства Израиля стали звучать заявления о том, что на этот раз проблема сектора должна быть решена "окончательно" и что он никогда "не будет таким, как прежде". Уже в тот момент в мире стали раздаваться голоса опасения, а не обернется ли расправа с ХАМАСом за теракты изгнанием всего палестинского населения за пределы своей земли? И не было ли это задумано с самого начала?



Бригадный генерал ЦАХАЛ Р. Гоффман: "Давайте продолжим и убьем их всех!"



Бригадный генерал ЦАХАЛ Р. Гоффман: "Давайте продолжим и убьем их всех!"



Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами пишет в Рroject Syndicate, что именно высокомерие "самого радикального, фанатичного и некомпетентного правительства в истории Израиля" и навлекло на него нынешний "гнев Немезиды". По его мнению, исключив любой политический процесс в Палестине и заявив, что "еврейский народ имеет исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израиля", правительство Нетаньяху сделало кровопролитие неизбежным. "Он опрометчиво заплатил своим партнерам по коалиции любую цену за их поддержку. Он позволил им захватывать палестинские земли, расширять незаконные поселения, презирать чувства мусульман по отношению к священным мечетям на Храмовой горе и пропагандировать суицидальные иллюзии о реконструкции иудейского Храма в Иерусалиме (рецепт для всех мусульманских джихадов)".



Шломо Бен-Ами



Шломо Бен-Ами



Но больше всего к логике вытеснения палестинцев за пределы их обитания подводит сам ход военной операции, который никакими отсылками к "конспирологическим теориям" уже не объяснить. Требование правительства в течение суток переместиться 1,1 млн палестинцев с севера на юг Газы во всем регионе было воспринято именно как начало "большой этнической чистки". В самом деле, ХАМАС ведь распространен на всей территории сектора, к тому же на юге у туннелей, ведущих в Египет, он наиболее силен. И когда после разрушения северной части "Железные мечи" переместятся в эту зону, куда пойдут люди дальше? Обратно им возвращаться попросту будет некуда, и путь останется только один – на египетский Синай.



Нетаньяху на Генассамблее ООН 22.09.23: "Вот, много места для палестинцев!"



В Каире, осознав это, пришли в ужас. И дело не только в сострадании к братскому народу Палестины, но и в выживаемости режима. Принять 2,5 млн беженцев для нестабильной египетской экономики – непосильная ноша. Там не зря противятся открытию погранперехода Рафах, кроме доставки гуманитарной помощи, – лавину людей при полном снятии ограничений не остановить. ХАМАС исторически является палестинским отделением заклятого врага президента Ас-Сиси египетских запрещенных в России "братьев-мусульман". Египет и без того с большим трудом сдерживает их активность на Синае, где официальные власти, по сути, контролируют в основном лишь курортную зону Шарм-аш-Шейха. Приход тысяч новых вооруженных исламистов просто способен ввергнуть страну в пучину гражданской войны. Принимая 17 октября в Каире канцлера Германии Олафа Шольца, Ас-Сиси также заявил, что "концепция перевода палестинских граждан из сектора Газа на Синай – просто перенос борьбы и сопротивления из Газы на Синай, и таким образом Синай станет базой для военных операций против Израиля". А в этом случае "Израиль попытается защитить себя, направив свои вооруженные силы на Египет и Синай". То есть он обрисовал перспективу возможной новой египетско-израильской войны. Египтян также откровенно раздражает позиция Запада во главе с США, призывающих не отменить объявленную депортацию, а лишь дать на нее дополнительные сроки, дескать, за сутки не успевают. Кстати, угроза Египта переправить беженцев в Европу, когда их начнут выдавливать на его территорию, вполне реальна. Не топить же сотни судов с палестинцами, когда они пойдут к европейским берегам. Это вообще было бы полное моральное дно.



Король Иордании Абдалла II



Король Иордании Абдалла II



Встрепенулась и Иордания, в которой наиболее сильны массовые протесты по поводу происходящего, поскольку до трети ее 10-миллионного населения составляют прежние беженцы из Палестины. Иорданский король Абдалла II прекрасно знаком с позицией нынешнего израильского правительства о том, что его страна и есть "уже осуществленная" Палестина, и не без оснований боится распространения примера Газы и на территорию Западного берега реки Иордан (ЗБРИ). Помимо того, что 4,5 млн беженцев оттуда были бы реально неподъемными для Иордании, их приход мог бы означать и конец Хашимитской династии в королевстве. В нем уже происходили с трудом подавленные восстания палестинцев ("черный сентябрь"), новый приток беженцев почти наверняка смел бы и королевский трон. Не случайно Абдалла II (англичанин по матери), считающийся наиболее прозападным арабским лидером, в последнее время стал проводить все более жесткую линию по отношению к Израилю. После авиаудара по больнице в Газе, унесшей сотни жизней гражданских лиц, он отменил навязываемый ему Вашингтоном "четверной" саммит в Аммане США – Египет – Иордания – Палестина (ФАТХ) во время объявленного "исторического" визита Джо Байдена в регион 18 октября. Заявление же последнего о том, что взрыв в больнице в Газе вопреки очевидному и имеющейся съемке "по-видимому, был вызван другой командой", то есть не ЦАХАЛом, рискует подорвать последние остатки доверия к американской политике на Ближнем Востоке.



Джо Байден прибывает в Израиль 18 октября



Джо Байден прибывает в Израиль 18 октября



Ранее Каир и Амман в лице своих руководителей уже объявили о категорическом неприятии любых планов по депортации палестинского населения. Если к ним не прислушаются, то с их стороны возможен и разрыв дипломатических отношений с Израилем, что после многолетних усилий по нормализации вновь вернет его в положение регионального изгоя.



Израильское общество, возмущенное мученической гибелью соотечественников, конечно, пока не может оценивать ситуацию рационально и готово поддержать расширившееся за счет центристов правительство страны во всех его жестких действиях. Но это не снимает вопроса об ответственности. Даже сейчас 80% населения считают, что кабинет Нетаньяху – главный виновник "проспанной" атаки ХАМАСа, но спросить с него можно будет после завершения военных действий в зависимости от их результата. Простое разрушение сектора с заранее обреченной на неуспех попыткой переноса сюда с Западного берега власти ФАТХа, более умеренного, чем ХАМАС, не устроит никого. Палестинцы в Газе уже сами полны жажды отмщения, и они лишь умножат собою ряды исламских радикалов. Функционеры ФАТХ во главе с М. Аббасом в этих условиях вряд ли захотят возвращаться в сектор, где их будут воспринимать как предателей и марионеток Израиля. Жители же последнего вновь будут с тревогой смотреть в сторону Газы и с гневом – на Нетаньяху. И тогда ему нынешние судебные преследования за коррупцию, от которых он бежит с помощью разных авантюр, могут показаться легким дуновением ветра перед реальным штормом. Вероятность того, что, стремясь избежать последствий, он будет и дальше идти по пути эскалации конфликта, весьма высока.



С учетом меняющегося расположения мировой общественности в худшую для Израиля сторону из-за его жестоких акций по отношению к огромным массам гражданского населения Палестины, никак не связанного с ХАМАСом, моральная поддержка по отношению к израильтянам может быть постепенно утрачена. При этом заметной становится консолидация на антиизраильской основе всего арабского, да и исламского мира, особенно после таких деяний, как уничтожение бомбами многих сотен людей в госпитале на юге Газы, который был вроде как определен самим Израилем в качестве безопасной зоны. Разгромив не таких уж серьезных противников военным путем, он может оказаться в крайне опасной для себя политической и стратегической ситуации. Один риск нефтяного бойкота со стороны государств Персидского залива, который уже витает в воздухе, в состоянии в одночасье поменять расположение Запада к "единственной демократии" на Ближнем Востоке. А есть ведь и другие, куда более суровые варианты.



Моше "Боги" Яалон



Недаром весьма уважаемый в Израиле бывший министр обороны и начальник Генштаба страны в левых правительствах Моше "Буги" Аялон в эти дни говорит: "Нетаньяху представляет экзистенциальную угрозу для Израиля. Он должен уйти в отставку сейчас".