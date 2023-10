Щупальца "американского осьминога" в Венгрии (II) Кто и как плетет агентурные сети? - В.Прохватилов

07:49 19.10.2023 19.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Щупальца "американского осьминога" в Венгрии (II)

Кто и как плетет агентурные сети?



Первую часть, в которой мы рассказываем о вмешательстве в выборные процессы, можно прочитать здесь



В первой части нашего цикла статей мы рассмотрели зарубежные нити американского влияния на Венгрию, а сегодня расскажем о ключевых внутренних агентах влияния.



Напомним, что, по данным венгерской газеты Magуar Nemzet, вмешательство США во внутренние дела Венгрии идет по линии глобальной сети левых организаций, находящихся под непосредственным контролем Демократической партии США.



"Еще до парламентской избирательной кампании 2022 года стало ясно, что американское влияние на венгерских левых усиливается", – пишет Magуar Nemzet, – и не случайно их кандидатом на пост премьер-министра стал Петер Марки-Зай… после возвращения из США в 2018 году".



Из США Марки-Зай вернулся не с пустыми руками, а с четырьмя миллиардами форинтов, полученными им через основанную сотрудником Атлантического совета США Дэвидом Кораньи (этническим венгром) организацию Action for Democracy (A4D). На парламентских выборах 2022 г. он с треском проиграл Виктору Орбану, но щупальца "американского осьминога" (так венгерские журналисты называют агентурные сети, сплетенные американскими спецслужбами при активном участии ряда венгерских левых) не ослабевают.



"Давайте посмотрим, кто и какими методами работает на усиление американского влияния в нашей стране. Ключевые фигуры левого [лагеря в Венгрии], как известно, имеют отличные связи за рубежом, что само по себе не было бы странным, но это гораздо больше, чем политическое сотрудничество между равными", – пишет Magуar Nemzet.



Принадлежащая бывшему премьер-министру Венгрии Гордону Байнаи фирма DatData Group создала разветвленную агентурную сеть для вмешательства в дела не только Венгрии, но и в ряде других стран Европы.



Помимо венгерского "актива", DatData Group открыла два филиала в Эстонии и один в Австрии. Этими структурами, по сути, руководят американцы. В одной из эстонских "дочек", Datapraxis OÜ, директором является Марк Стейтц, который ранее разработал так называемую систему таргетирования для кампании Билла Клинтона в 1992 году. Еще один директор эстонского филиала DatData – Лора Куинн, которая была старшим советником Джо Байдена по коммуникациям и экономической политике и заместителем главы аппарата бывшего вице-президента от Демократической партии Альберта Гора. Она также занимала руководящие должности в нескольких президентских кампаниях Демократической партии.



Патрик Франк, директор по информации австрийского филиала Datad.at, также является давним сотрудником Демократической партии. Ранее он занимал аналогичную должность в ActBlue, платформе по сбору средств для Демпартии США. Патрик Фрэнк был также региональным директором во время кампании по переизбранию Барака Обамы.



Бенджи Кук, технический директор DatData, тесно связан с левым крылом Демократической партии. На выборах 2020 года он поддержал кампанию "Демократы за рубежом", чтобы помочь израильско-американским гражданам проголосовать на выборах, и лично консультировал известного деятеля Демпартии Берни Сандерса.



Одним из ключевых советников Гордона Байнаи является известный американский политтехнолог и писатель Ари Рабин Хавт, который вел избирательные кампании Джона Керри, Альберта Гора и Берни Сандерса.



Как видно, США подключили к навязыванию Венгрии и прочим странам Европы демократических ценностей своих ведущих специалистов по политическому зомбированию.



Datapraxis OÜ тесно сотрудничает с Европейским советом по международным отношениям (ECFR), где политическую повестку заказывает Джордж Сорос. "Базирующийся в Берлине ECFR является международным аналитическим центром, основателем которого является Марк Леонард, постоянный автор леволиберальной международной медиаорганизации Project Syndicate, на платформах которой Джордж Сорос неоднократно нападает на Венгрию", – отмечает Magуar Nemzet.



В наблюдательный Совет ECFR с венгерской стороны входят: жена бывшего премьер-министра Венгрии социалиста Ференца Дюрчани Клара Добрев, Гордон Байнаи, Джордж Сорос и его сын Александр, вице-президент OSF. Согласно публичной базе данных Фонда Сороса, в период с 2016 по 2021 год ECFR получил почти 12 миллионов долларов (более четырех миллиардов форинтов по сегодняшнему курсу) в виде грантов от Сороса, причем почти 80 процентов этой огромной суммы было выплачено не на конкретные проекты, а в качестве "общей поддержки".



За последние годы "Datapraxis OÜ десятки раз участвовала с ECFR в совместных исследованиях, целью которых было получить более глубокое представление о европейской и венгерской политике, используя партнеров, технологические возможности и инструменты опроса".



Иными словами, расположенная в Эстонии и подконтрольная американским спецслужбам НПО на деньги Сороса на протяжении ряда лет занималась сбором инсайдерской информации через свои агентурные сети.



"Среди проводников американских интересов в Венгрии можно найти человека, чья деятельность в этом направлении менее заметна, но который уже много лет выстраивает свою сеть контактов с заокеанскими глобалистскими силами", – пишет Magуar Nemzet.



Это Золтан Кеш, бывший член венгерского парламента и доверенное лицо Петера Марки-Зая, лидера проамериканской оппозиции на парламентских выборах 2022 года. Золтан Кеш неоднократно бывал в США как стипендиат фондов Фулбрайта и Сороса.



Золтан Шомодьи c Марки Заем



Золтан Шомодьи c Марки Заем



В 2013 году он вместе с Золтаном Шомодьи, главой левого аналитического центра "Политический капитал", заявил о создании неолиберального "Фонда свободного рынка" (Szabad Piac Alapítvány). Спонсором этой структуры стал американский аналитический центр Atlas Economic Research Foundation, в котором Золтан Кеш также прошел курс подготовки "молодого политического бойца".



Atlas за последние годы предоставил тандему Кеш – Шомодьи 22 миллиона форинтов. Фонд Фридриха Науманна, кошелек немецкой Свободной демократической партии, предоставил им 19 миллионов форинтов.



Получив эти средства, Золтан Кеш стал проповедовать венграм ценности рыночного фундаментализма, призывая, в частности, к приватизации здравоохранения и образования. Площадкой для распространения этой людоедской идеологии Кеш избрал так называемые "американские уголки".



Начиная с 2000 года, США создали сотни "американских уголков" в 61 стране. В Венгрии есть шесть таких расположенных в библиотеках американских "изб-читален", в одной из них верховодит Золтан Кеш.



В 2012 году в интервью местному порталу Vehir.hu он поведал своим землякам, что "американский уголок – это протянутая рука посольства США. В основном мы занимаемся образовательным консалтингом. Если вы хотите учиться в Соединенных Штатах, вы можете связаться с нами. Мы хотим показать, как можно большему количеству людей американскую культуру и образ жизни. Передать отношение, открытость, которая характеризует американцев".



Периодически Кеш наезжает в Штаты, где выступает с лекциями, в ходе которых пугает слушателей распространением в Венгрии нацизма и антисемитизма.



В последнее время становящийся восходящей звездой американской агентуры в Европе Золтан Кеш получил повышение, подвизавшись в качестве директора по связям с госорганами в вашингтонском Центре потребительского выбора (Consumer Choice Center – CCC), в активе которого ряд компаний по легализации каннабиса. Недавно Кеш сообщил в нескольких постах на своей странице в социальных сетях, что он участвовал в "Саммите демократии" в Копенгагене в качестве делегата CCC и отметил, что с интересом выслушал "таких прекрасных спикеров, как президент Чехии Петр Павел, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Тайваня Цай Инвэнь, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс".



На сегодняшний день Золтан Кеш является одним из самых влиятельных агентов американского влияния в Венгрии и прилагает все усилия для реванша на следующих парламентских выборах, о чем мы расскажем в заключительной части нашего сериала о "щупальцах американского осьминога".



(Окончание, в котором мы расскажем о жажде реванша, следует) Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697690940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении

- Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом: подписано соглашение с иностранным инвестором

- Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных

- Провести налоговую амнистию и ввести мораторий на признание сделок недействительными

- Премьеры и их замы. Часть 3.

- Кадровые перестановки

- Современное мракобесие

- В центральном офисе Демпартии "Ак жол" состоялось обсуждение проблем признания сделок недействительными

- Демпартия "Ак жол" просит правительство обязать акиматы понизить розничный налог до 2%