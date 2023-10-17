Это же геноцид! Как жертва превращается в палача, - Андрей Соколов

08:36 19.10.2023 Это же геноцид!

Как жертва превращается в палача

Андрей Соколов

17.10.2023



В ответ на террористическую атаку ХАМАС армия Израиля начала беспощадные ковровые бомбардировки сектора Газа, убивая не только боевиков, но и сотни женщин, стариков и детей, пытаясь буквально стереть его с лица земли.



15 октября в своем Telegram-канале Минздрав Палестины сообщал: "2 670 убитых и 9 600 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа". Под завалами рухнувших под бомбами зданий остается еще множество жертв, а потому число погибших на самом деле куда больше.



При этом уже разрушено более 22 тысяч жилых домов, более 50 школ и больниц. Сотни тысяч людей лишились крова и покинули свои дома. По решению властей Израиля, против Газы введена тотальная блокада. Полностью блокирован ввоз любых грузов, включая гуманитарные, отключены вода и электричество. Единственная электростанция в Газе прекратила работу из-за отсутствия топлива. Дело дошло до того, что израильская армия нанесла удар даже по колонне с беженцами, убив десятки людей, отчаянно пытавшихся спастись от бомбардировок. Но это, как вещают власти Израиля, только начало. ЦАХАЛ готовится к наземному вторжению в сектор Газы, что обернется еще более страшными жертвами среди мирного населения.



Ведущий SkyNews, который брал в прямом эфире интервью у экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, спросил его: "Что насчет тех палестинцев в больнице, которые находятся на аппарате жизнеобеспечения, младенцах и инкубаторах, поскольку Израиль отключает электричество?"



На это израильский политик цинично ответил: "Я не собираюсь снабжать своих врагов электричеством или водой. Если кто-то еще хочет, - пожалуйста, мы за них не отвечаем". Другими словами, бывший премьер даже палестинских младенцев назвал врагами!



Такие безжалостные действия израильской армии вызвали возмущение во всем мире. Бурные демонстрации протеста и поддержки народа Палестины сегодня проходят не только в арабских государствах, но и в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Риме и многих других западных городах.



"Разрушение инфраструктуры, мечетей, церквей и школ, лишение людей доступа к самым элементарным гуманитарным потребностям - все это с использованием всех видов оружия. Это позорные методы, это не война, а массовая резня", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Израиль объявил войну Газе, чтобы бороться с ХАМАС после его операции в Израиле, но эта война убивает невинных стариков, детей и мирных жителей", - считает Айман ас-Сафади, министр иностранных дел Иордании.



Слова осуждения прозвучали и со стороны международных организаций, в том числе и от ООН. "Сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест", - отметил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в X (бывший Twitter*).



"Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности", - написал он.



Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание "напуганным и травмированным мирным жителям", в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.



"Наземная операция Израиля, несомненно, повлечет за собой большое количество жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, что может привести к беспрецедентному геноциду", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта и главы Афрокомиссии Мусы Факи Махамата.



Организации потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и согласованных международных усилий по оказанию срочной гуманитарной помощи палестинскому населению.



Критики действий Израиля обвиняют его в попытке превратить анклав в подобие концлагеря или полностью его "очистить" и таким образом окончательно похоронить решение ООН 1967 года о создании полноправных государств - еврейского и палестинского.



Из-за жестокости действий израильских властей даже президент США Джо Байден был вынужден сделать якобы озабоченное заявление, призвав Израиль "следовать правилам войны". Но понятно, что это - чистой воды лицемерие. Ведь именно США являются главным политическим и военным союзником Израиля, это они вооружили не только его армию, но, как теперь выясняется, приложили руку к созданию ХАМАС, не говоря уже об ИГИЛ* и других террористических организациях, которые они использовали в своих интересах.



Ведь у того же Байдена не нашлось ни одного слова осуждения тех невероятных по цинизму приказов, отданных руководителями Израиля, призвавших к изгнанию палестинцев из Газы и чудовищного заявления министра обороны Израиля Йоава Галанта, который сказал, давая карт-бланш для атаки на Газу своим солдатам: "Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет".



А до того именно этот министр заявлял: "Я отдал приказ о полной блокаде Газы. Там не будет никакого электричества. Никакой еды. Никакого топлива. Никакой воды. Все закрыто. Мы боремся с человекоподобными животными и будем действовать соответствующе".



Такого рода заявления более 80 лет назад в Германии делал другой политик – германский фюрер Адольф Гитлер, говоривший немецким солдатам: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью".



Что последовало за этими словами, известно. Весь мир был залит кровью. И вот сегодня снова звучат фактически такие же слова, которые много лет назад произнес бесноватый фюрер. Такое произошло в Израиле, и это особенно страшно. Потому что произнесены они были человеком, народ которого сам стал когда-то жертвой чудовищного Холокоста.



Но тогда получается, что сегодня вчерашняя жертва сама фактически превращается в палача. Ведь то, что делали фашисты во время блокады Ленинграда, сегодня происходит в секторе Газа, где его жителей убивают и хотят уморить голодом. И тогда получается, что эти чудовищные слова, прозвучавшие из уст официальных лиц Израиля, не просто слова и угрозы, а уже настоящий геноцид, осуществляемый на практике.



Но такие слова о превосходстве одной нации над другой и что "человекоподобных животных" надо уничтожать, не могли вырваться случайно. Израильские политики, охваченные жаждой мести, попросту проговорились. Ведь именно на геноциде, истреблении, порабощении других народов и возникла вся западная цивилизация вместе с лицемерной провозглашенной ею "демократией". Демократии, которой там никогда не бывало, не было ее даже в Древней Греции, где само это слово родилось, поскольку она была построена на труде рабов.



Геноцид, беспощадная эксплуатация других народов - были основой, становым хребтом той самой западной, якобы "демократической" цивилизации, к которой сегодня причисляет себя и Израиль.



Вспомните, что творили США и НАТО в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, как безжалостно бомбили они мирный Белград, точно так же, как сегодня бомбят Газу, убивая женщин и детей.



А если отправиться дальше, в глубь истории, то можно вспомнить, что предки именно этих, называющих себя сегодня "демократами", европейцев, безжалостно истребили целые народы в Америке, захватив их земли, вывезли из стран Африки миллионы рабов, расстреливали в Индии из пушек восставших сипаев, а в Китае англичане чуть ли не весь народ сделали наркоманами, организовав доставку туда опиума.



Можно вспомнить о том, что и Гитлера финансировали и вооружали банкиры США, а потом вместе с европейцами натравили его на СССР. Но в результате чуть сами потом не стали жертвами нацизма, от которого их спасла советская армия и советский народ, ценой невероятных жертв и страданий, ценой жизни 27 миллионов своих граждан.



И в этом Израиль фактически ничем не отличается от "демократического" Запада.



С самого своего основания в 1948 году Израиль фактически непрерывно вел войны со своими соседями, присваивая себе их территории, которые тут же делал еврейскими поселениями. Даже само основание Израиля началось с этнических чисток. В 1948 году более 80% палестинцев вынуждены были покинуть свои дома.



С тех пор этот день 15 мая они отмечают как траурную дату - "День Накбы", но делают это тайком. Публичные мероприятия по случаю "Накбы" в Израиле запрещены.



В Израиле расовая дискриминация запрещена. Однако на самом деле там существуют фактически расистские законы, при которых нарушаются права проживающих в нем палестинцев. Жители оккупированных территорий подчиняются иорданскому кодексу законов и управлению военной администрации. Таким образом, на одной территории проживают две группы людей, обладающие разными правами, при этом у одной группы (поселенцы) прав гораздо больше, чем у другой (палестинцы). Эта ситуация, по мнению критиков Израиля, идентична ситуации в ЮАР, где лица различной национальности пользовались различными правами, в частности, черные, как и палестинцы, не имели права голоса и свободы передвижения.



Признают такое даже в США. В 2006 году вышла в свет книга бывшего президента США Джимми Картера под названием "Палестина: мир, а не апартеид". В ней Картер подвергает резкой критике политику Израиля на Западном Берегу, являющейся, по его мнению, главным преткновением на пути мира на Ближнем Востоке, и сравнивает ее с апартеидом.



Население Израиля фактически делится на "чистокровных" евреев, у которых мать еврейка, и на всех остальных. Только "чистокровным" евреям государство выделяет финансовую помощь, только для них зарезервированы высокооплачиваемые рабочие места. Только такие евреи допускаются к высоким государственным постам.



В израильских паспортах есть графа - национальность, против чего, кстати, они усиленно протестовали в СССР. Но даже чистокровные евреи делятся на полноценных и неполноценных. Родители ашкеназов протестуют против того, чтобы их дети учились в одних школах с сефардами. Если же такое все-таки происходит, то класс разделен на две части перегородкой. Палестинцы, живущие в Израиле, не имеют права служить в его армии. Палестинские дети обучаются отдельно от еврейских.



Кроме того, откровенный расизм процветает пышным цветом на бытовом уровне. Так, израильская газета Haatetz опубликовала запись беседы между координатором, ответственной за обслуживание клиентов в одном из отделений банка "Мизрахи" в Кирьят-Шмоне, и телефонным оператором.



"Мы не предоставляем кредиты "двоюродным братьям", - сообщила координатор. "Арабы, друзы, как бы ты их ни называл", - уточнила она список клиентов, которые в банке "Мизрахи" нежелательны. Поэтому следует всячески препятствовать их появлению в отделении банка, ставя перед ними разные барьеры, предлагая им неудобные условия ведения счетов. Чтобы они сами отказались от открытия счета в еврейском банке.

Эта неофициальная политика банка, наличие которой отрицает руководство финансового учреждения, объясняя инцидент "локальной инициативой", дает точное представление о расистских практиках, имеющих место в израильском обществе", - признает Haatetz. И как после этого Израиль можно назвать "демократическим" государством?



"Действия ХАМАС достойны сожаления, но это действия жестокой организации, - пишет на сайте итальянского портала L’Antidiplomatico Винченцо Коста, профессор факультета философии университета Вита-Салюте Сан Раффаэле. - Теперь мы столкнулись с преступными действиями того, что должно быть государством, состоящим из законов и уважающим международное право.

В действительности, теперь это этническое государство, которое терпит хладнокровное убийство палестинцев поселенцами, убежденными, что у них есть лицензия на убийство. Но не только в этом государстве, которое всегда было выше закона, которое всегда отличало людей класса А и класса Б, есть что-то нездоровое: весь Запад потерял всякое чувство человечности, как и реальности", - замечает итальянский профессор.



"По мнению израильтян, в их концепции возмездия, сколько палестинских детей должно быть убито на каждого израильского ребенка? 300 к 1, 1000 к 1? Какую ценность имеют жизни других людей? Или это просто животные, как любят называть других прославленные представители Израиля?", - негодует Винченцо Коста.



Однако, произнеся эти слова осуждения, автор статьи в L’Antidiplomatico, признается, что он боится: и за правду на Западе сегодня можно пострадать. "Существуют ли еще международные законы? Существует ли международное право? - спрашивает он. - Мы все боимся разоблачить себя, написать. Как не бояться? Я очень боюсь, потому что здесь есть силы, которые могут уничтожить тебя как ничто. Но мы не можем молчать".



При этом никто не оправдывает чудовищные преступления ХАМАС. Но ведя борьбу с монстром терроризма, преступно и уничтожать гражданское население, которое к этим преступлениям никакого отношения не имеет. Как известно, в свое время Сталин, которого на Западе считают тираном, отвечая на призывы союзников к тотальному уничтожению нацистской Германии, сказал: "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается". А потому на фоне происходящей на Ближнем Востоке трагедии геноцида палестинского населения из России звучат призывы о необходимости немедленно остановить кровопролитие.



Как сообщила пресс-служба Кремля, в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. "В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.



Путин выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, а также указал на неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится мирное население, включая женщин и детей. Он подтвердил готовность Москвы продолжать работу для урегулирования конфликта.



Президент России также провел переговоры с президентами Египта, Сирии, Ирана и Палестины Абдель Фаттахом ас-Сиси, Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси и Махмудом Аббасом. Главы государств согласились, что необходимо достичь скорейшего прекращения огня в регионе и установить гуманитарное перемирие.



Путин отметил, что любые формы насилия в отношении мирного населения неприемлемы, добавив, что Москва готова оказать гуманитарную помощь и координировать усилия со всеми "конструктивно настроенными партнерами", чтобы как можно скорее остановить боевые действия.



Владимир Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем. Источник - столетие

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