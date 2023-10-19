В Казахстане утвердили "Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет"

09:16 19.10.2023

В Казахстане утвердили концепцию развития государственного языка на 6 лет

Правительство Казахстана постановлением от 16 октября 2023 года утвердило Концепцию развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, в 2029 году составит 84% (в 2023 году она составляет 81%).



При этом доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В2 по системе "КАЗТЕСТ", в 2029 году составит 50% (в 2023 году – 35%).



Доля документооборота в государственных органах, национальных компаниях на государственном языке в 2029 году составит 94% (в 2023 году – 91%).



Доля телепрограмм, транслируемых на государственном языке на государственных телеканалах, в 2029 году составит 84% (в 2023 году – 70%).



Доля использования казахского языка на международных мероприятиях, проводимых в Казахстане, а также организованных казахстанскими дипмиссиями за рубежом, в 2029 году составит 75% (в 2023 году – 52%).



Доля выпускников школ с неказахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2, в 2029 году составит 75% (в 2023 году – 45%).



Для достижения этих и других индикаторов предлагается:



Проработать вопрос по совершенствованию законодательства о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации.

Проводить мероприятия по обеспечению выпуска предпринимателями фискальных (кассовых) чеков в соответствии с законом "О языках в Республике Казахстан".

Проработать вопрос включения в квалификационные требования к отдельным политическим должностям требования о владении государственным языком не ниже среднего уровня (В1).

Обновить образовательные программы организаций высшего и послевузовского образования по направлениям "Языки и литература", "Подготовка учителей языков и литературы" в соответствии с новыми профессиональными стандартами.

Организовать курсы (казахский, русский, английский) для взрослых, в том числе гражданских и государственных служащих в государственных центрах обучения языкам.

Разработать познавательные программы, проекты на государственном языке, в том числе обучающие программы в виде игр для детей, подростков и молодежи.

Организовать методические семинары, направленные на повышение доли государственного языка в документообороте.

Разработать, издать и распространить орфографические, орфоэпические словари казахского языка на основе латинографического алфавита, справочники по казахской орфографии, орфоэпии, по культуре слова и т.д.

Организовать семинары, лекции, курсы с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей учебных центров при местных исполнительных органах и взрослого населения.

Совершенствовать учебные программы казахского языка в организациях общего среднего образования и провести мероприятия в рамках повышения квалификации учителей казахского языка.

Проводить различные конкурсы, фестивали, конференции, семинары-тренинги, круглые столы, направленные на популяризацию казахского языка и ряд других мероприятий.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.



Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного языка.



19 октября 2023



Лариса Черненко