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Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры... РосСМИ пышут оптимизмом... ну-ну
09:36 19.10.2023

Эксперты оценили итоги визита Владимира Путина в Китай

Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры
Tекст: Евгений Поздняков,
Илья Абрамов

В Пекине в рамках третьего международного форума "Один пояс – один путь" состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили рекордный рост товарооборота между странами, а также анонсировали ряд крупных инфраструктурных проектов. О чем еще говорили главы государств и как встреча отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая?

Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлились около трех часов. "Все и не расскажешь", – намекнул на широкий спектр оговоренных тем президент России. Он отметил, что предметом разговора стала "двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа".

Кроме того, лидеры говорили о событиях на Ближнем Востоке. Владимир Путин также "проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке". Глава России подчеркнул, что это "общие угрозы, и они укрепляют" двустороннее взаимодействие.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась в Пекине в рамках проведения третьего международного форума "Один пояс – один путь". Президента РФ в Поднебесной встретили с особым восточным гостеприимством. В частности, он был первым из приглашенных гостей, кто зашел на приветственный ужин.

На теплоту приема Владимира Путина указывают и западные СМИ. Так, издание Newsweek обращает внимание на красную дорожку, которой не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай этим летом. Отмечается, что настолько холодная встреча госсекретаря США в культуре КНР являлась "преднамеренным унижением".

Добрые отношения с президентом России подтвердил и сам Си Цзиньпин. Во время переговоров в расширенном составе он назвал Путина "своим давним другом". По его словам, китайская сторона готова взаимодействовать с российскими партнерами и "непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество".

Председатель КНР также подчеркнул, что двусторонний товарооборот стран вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов. Кроме того, он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия в настоящий момент находится на шестом месте по товарообороту с Китаем. При этом, если говорить о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, РФ вышла по этому показателю на второе место после США, обогнав Германию. Кроме того, недавно глава Минцифры Антон Силуанов заявил, что доля расчетов в нацвалютах между двумя странами возросла до 90%.

Однако на встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина обсуждались не только уже состоявшиеся достижения, но и планы на будущее. Большое внимание главы государств уделили инфраструктурным проектам. Так, глава России упомянул, что в настоящее время ведется активная работа над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая и Монголии.

Кроме того, он рассказал о создаваемом международном коридоре "Север – Юг", который свяжет балтийские порты с побережьем Персидского залива и Индийского океана. Другой транспортный меридиан пройдет через уральский регион и Сибирь. Вместе с тем формируется Северный морской ход и Дальневосточный путь от Арктики на юг России.

Как подчеркнул Путин, все эти проекты "открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов". Помимо этого, президент РФ добавил, что китайская инициатива "Один пояс – один путь" хорошо стыкуется с интеграционными процессами, развивающимися в различных регионах мира.

По мнению президента, она созвучна и с российскими идеями по созданию контура, где в полной мере обеспечивалась бы свобода торговли, инвестиций и труда. Он также указал на важность наличия договоренностей о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс – один путь".

В экспертном сообществе отмечают, что переговоры двух глав государств прошли на высоком уровне. Особое внимание на себя обращает теплый прием президента России, который свидетельствует не только о дружеских отношениях Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и о тесном сотрудничестве стран.

"Российскому президенту в КНР был оказан действительно почетный прием",

– сказал научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По словам собеседника, в последнее время отношения России и Китая получили качественные улучшения. "Так, большой рост товарооборота с Китаем был достигнут за счет продажи энергоносителей. Кроме того, Россия поставляет в КНР и другую продукцию, например, продовольствие. Пекин также не остается в долгу и предоставляет Москве различное оборудование и машины", – пояснил он.

Показатель расчетов в национальной валюте в 90% – "очень высокая цифра и крайне положительная тенденция", считает Лукин. Он объяснил, что торговля в долларах ведется через американские банки, а России ограничили к ним доступ. В связи с этим юань стал своего рода альтернативой. "Пекину это тоже выгодно, так как он не теряет средства на конверсии денег", – говорит эксперт.

"Между Россией и Китаем развиваются также и логистические проекты, среди которых соглашение о Северном морском пути. КНР заинтересована в использовании полезных ископаемых из этого региона, поэтому готова инвестировать в соответствующую инфраструктуру. Также в этом контексте обсуждаются новые газопроводы в Поднебесную. Идут разговоры о строительстве новых мостов через пограничные реки", – акцентирует китаист.

Примечательным показался и тот факт, что встреча состоялась в преддверии 75-летия с момента установления дипотношений СССР и КНР. "Это важная дата, – отметил Лукин. – Наши позитивные отношения с Китаем на данном этапе свидетельствуют о действительно хорошей работе российских дипломатов, которые обеспечивают поступательное развитие связей между Москвой и Пекином".

"На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина были подчеркнуты многие важные успехи. В частности, рост товарооборота между странами вырос до 200 млрд долларов. Достигнуто это было в основном за счет поставок в Китай нефти, газа и угля. Также были решены проблемы с передачей электроэнергии в КНР", – сказал экономист Иван Лизан. "Вторым компонентом нашего экспорта в Китай является продовольствие. Так,

недавно были сняты ограничения на поставки свинины в Поднебесную и заключена сделка, согласно которой мы продаем Пекину около 17 млн тонн сельскохозяйственной продукции за 12 лет.

Дальнейшему же росту товарооборота будет способствовать устранение оставшихся торговых барьеров между странами", – отмечает собеседник.

Он также согласен с тем, что рост торговли в национальных валютах – это хорошая тенденция. "Дело в том, что многие наши банки попали под санкции и практически потеряли доступ к свободно конвертируемым валютам. Конечно, юань таковой не является. Но на фоне растущего товарооборота покупать технологии и товары у Пекина удобнее с помощью китайских денег", – подчеркнул он.

Лизан также обратил внимание на обсуждение инфраструктурных задач. Особую роль, по его мнению, играет интеграция проекта "Один пояс – один путь" с Северным морским путем. "Коридор хоть и является достаточно сложным для судоходства из-за льдов, но позволяет доставлять природные ископаемые с меньшими издержками", – поясняет собеседник.

"Интересным также является и тот факт, что в Китай приезжал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровизацию, – отмечает Лизан. – Это говорит о том, что

наши страны будут развивать дальнейшее сотрудничество в области информационных технологий".

В свою очередь политолог Евгений Минченко считает наиболее значимым итогом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина подтверждение невозможности изоляции России. "Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как одного из альтернативных мировых центров влияния", – пояснил он.

Эксперт также отмечает, что "российско-китайское сотрудничество стало ключевым инструментом многополярного мира". "Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы", – говорит аналитик.

По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697697360


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