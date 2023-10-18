КазЭнергетику теперь будет хуачить китайская Huadian

09:40 19.10.2023

Холдинг "Байтерек" и Huadian усиливают стратегическое сотрудничество в сфере энергетики Казахстана

Холдинг "Байтерек" и Huadian усиливают стратегическое сотрудничество в сфере энергетики Казахстана Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В рамках стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Китаем Национальный холдинг "Байтерек" и китайская компания Huadian намерены начать крупные проекты в сфере энергетики Казахстана.

В Мангистауской области планируется строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 150 МВт. Введение данной установки в эксплуатацию ожидается в течение ближайших четырех лет и поможет решить проблему дефицита электроэнергии в регионе. Кроме того, в регионах Казахстана планируется строительство ветровых электростанций мощностью 600 МВт.



Вместе с тем АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC), дочерняя компания холдинга "Байтерек", заключило рамочное соглашение об инвестиционном сотрудничестве в сфере энергетики с China Huadian Overseas Investment Ltd.



Министр энергетики Республики Казахстан А. Саткалиев, председатель правления QIC А. Куатова и председатель Совета директоров China Huadian Overseas Investment Цю Тяньгэнь подписали соглашение, направленное на решение задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.



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Основная цель – усилить энергетическую безопасность страны, активизировать инвестирование в энергетическую отрасль и привлечение иностранного капитала.



В рамках исполнения условий соглашения планируется создание специализированной рабочей группы, члены которой будут обмениваться информацией и определять перечень проектов, проводить их анализ, а также обеспечивать разработку необходимой документации.



Также стороны обеспечат организацию совместных семинаров и тренингов для повышения профессиональных навыков казахстанских специалистов в этой области.



Такой комбинированный подход к энергетике будет использоваться в Казахстане впервые и поможет сократить зависимость от углеводородов, делая переход к зеленой энергетике более плавным. Китайские партнеры уже успешно реализовали подобные проекты на своей территории.



Анастасия Московчук