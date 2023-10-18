Иран готовится продавать свои ракеты. Главные достоинства: мощность, дальность, дешевизна

12:49 19.10.2023

Специалисты назвали ракеты, которые Иран сможет продать после отмены санкций ООН



В четверг, 18 октября, истекает срок действия ограничений по ядерным и ракетным технологиям, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Как сообщил замглавы МИДа исламской республики Али Багери Кани, эти запреты утрачивают свою силу, их список будет удален с сайта ООН.



Российский МИД по этому поводу сделал специальное заявление. В нем, в частности, отмечается, что поставки в Иран и из Ирана продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в Совбезе ООН.



По мнению ряда военных экспертов, прекращение действия ограничений ООН открывает и для нас, и для Ирана новые возможности в вопросах военно-технического сотрудничества. Они отмечают, что теперь Иран сможет свободно продавать ракеты другим странам, в том числе России, и импортировать запасные части для разработки и производства ракет.



На каком же уровне находится ракетостроение в Иране? Оказывается, на довольно высоком. По некоторым параметрам иранские ракеты превосходят российские. Например, иранские аналоги "Искандера" гораздо дешевле российских комплексов.



Канал "Рыбарь" назвал основные ракетные разработки Ирана, которые эта страна сможет теперь поставлять на экспорт. Это, например, комплексы "Фатех-110" и "Зульфикар". "Фатех-110" - это оперативно-тактический ракетный комплекс на автомобильном шасси. Использует твердотопливные баллистические ракеты, оснащенные средствами наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Последние модификации оснащены инфракрасными головками самонаведения.



По оценке экспертов, "Фатех-110" - более дешевый аналог российского "Искандера". Кроме того, он превышает нашу ракету по массе боевой части.



Комплекс "Зульфикар" - это улучшенная модификация "Фатех-110". Отличается повышенной точностью. Его ракеты способны уничтожать цели на дальности до 700 километров. Для сравнения, дальность баллистической ракеты "Искандера" - до 500 километров.



Иранская промышленность производит также более дешевые, чем у нас, снаряды для реактивных систем залпового огня.



Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО