 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.10.2023
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Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за западных санкций
13:01 19.10.2023

Казахстан в связи с западными санкциями прекратил поставки в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о продукции, "предназначенной для военных целей" (цитата по "Интерфаксу").

Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей. Под запрет попали такие товары, как запчасти для дронов, специальная электроника, чипы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию в конце сентября заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. По его словам, Казахстан контактирует "с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима". Вместе с тем господин Токаев заявлял, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. МИД РФ сообщал, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на взаимодействие.

Леонид Уварчев

Источник - news.mail.ru
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