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США становятся сырьевой державой. В сфере высоких технологий конкурировать все сложнее, - Анастасия Башкатова
13:10 19.10.2023

18.10.2023

США становятся сырьевой державой. В сфере высоких технологий конкурировать все сложнее
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Впервые в истории нефть станет крупнейшей статьей экспорта США, сообщают западные аналитики. Основной покупатель – Европа. И происходит это на фоне сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии и России. Сейчас на долю поставок из США приходится около 4% глобального потребления нефти. Смелые прогнозы допускают увеличение этой доли до 10% в течение нескольких десятилетий, если, конечно, не реализуются различные "но", связанные с зеленым поворотом. По мнению экспертов, Штаты осознанно используют энергопоставки как способ проявления силы, ведь в секторе высоких технологий конкуренты уже вплотную приблизились к позициям США и противостоять им все сложнее.

В этом году нефть впервые в истории станет крупнейшей статьей экспорта США, что свидетельствует о растущем влиянии американских поставщиков на глобальный энергорынок. С таким прогнозом выступили аналитики Oilprice.com (американский портал, ставший одним из самых популярных новостных сайтов в мире, анализирующих ситуацию в энергетике).

Как уточняется на портале, с 2015 года, когда США сняли запрет на экспорт сырой нефти, которая ранее поступала только в Канаду, поставки американской нефти в другие страны резко возросли. Но особенно заметным влияние энергопоставок из США стало в течение последних нескольких лет. В частности, как следует из экспертных оценок, США смогли даже отчасти компенсировать на глобальном рынке сокращение добычи странами ОПЕК+.

В первой половине 2023-го основным покупателем была Европа: поставки американской нефти туда составили 1,75 млн барр. в сутки (б/с). Прежде всего речь идет о Нидерландах и Великобритании. На втором месте – азиатские страны, на которые приходилось 1,68 млн б/с, причем, как сообщается, "большая часть направлялась в Китай и Южную Корею".

Весь экспорт нефти из США увеличился в первом полугодии на 20% по сравнению с тем же периодом 2022-го и достиг примерно 4 млн б/с. Это около 4% глобального потребления нефти – например, по итогам 2023 года Международное энергетическое агентство прогнозирует глобальное потребление нефти на уровне 101,9 млн б/с. "Объемы экспорта в 4 млн б/с соответствуют объемам экспорта множества стран ОПЕК, например Ирака", – уточнил аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно октябрьскому прогнозу Управления энергетической информации США, в 2023 году добыча сырой нефти в Штатах составит 12,92 млн б/с, а в 2024-м она выйдет на новый рекорд – 13,12 млн б/с. Так что, по мнению ряда экспертов, США превращаются в сырьевую державу. Есть, однако, нюансы.

Напомним, в конце 2018-го США впервые в новейшей истории (речь шла о периоде начиная с 1949 года) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. То есть страна начала больше поставлять топлива за рубеж, чем закупать его на внешних рынках. Правда, превышение экспорта над импортом фиксировалось прежде всего по бензину и дизтопливу. Как заявлял теперь экс-президент США Дональд Трамп, переход к нетто-экспорту углеводородов – поворотный момент в формировании энергетической независимости Штатов.

Но затем страна утратила этот статус и вновь стала нетто-импортером, то есть начала больше закупать топлива на внешних рынках, чем поставлять его за рубеж. Штаты оставались нетто-импортером и в первом полугодии 2023 года. "В США потребление нефти превышает добычу, поэтому для обеспечения полного цикла переработки используются дополнительные ресурсы из Канады и других стран", – говорит доцент Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

Хотя при этом, по словам эксперта, не только нефть, добываемая на территории США, но и закупаемые ресурсы могут перенаправляться на европейский рынок. Тем более что сейчас уже стало трендом формировать в странах-экспортерах хабы по перераспределению энергопоставок.

Примечательно, что США наращивают добычу на фоне сокращения производства нефти в Саудовской Аравии и России. Объем добычи нефти Саудовской Аравией до конца года с учетом в том числе добровольного сокращения составит около 9 млн б/с. В России речь идет о снижении добычи примерно до 9,5 млн б/с. Между тем, в Saudi Aramco сообщили о возможности нарастить добычу, если понадобится, всего "за пару недель". О высоком потенциале нефтедобычи заявляли и в правительстве РФ.

Эксперты по-разному оценили дальнейшие перспективы США на глобальном рынке. "Уже в настоящий момент США находятся вблизи пика своего производства, – считает аналитик компании "Финам" Оксана Лукичева. – Оценки в отрасли сводятся к тому, что добыча продолжит расти примерно до 2025 года, а к 2030-му наступит плато, которое при отсутствии новых технологий может перейти в снижение". Именно поэтому активно продвигается зеленая повестка.

"На фоне более высоких темпов развития технологий в США, что позволяет извлекать труднодоступную нефть, сланцевую и т.д., темпы роста объемов добычи в этой стране будут опережать темпы роста добычи многих других экспортеров, и доля США на мировом рынке может увеличиться до 10% уже в ближайшие одно-два десятилетия", – предполагает, однако, Чернов.

Изначально США наращивали добычу, чтобы избавиться от импортной зависимости от нефти и газа, "однако одновременно это дало возможность не только более спокойно действовать в различных регионах, не опасаясь резкого роста цен или дефицита, но и в целом использовать энергопоставки как инструмент проецирования своей силы", обратил внимание начальник управления аналитических исследований компании "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

Кроме того, в сфере высоких технологий, программного обеспечения, различных инноваций конкуренты уже сильно продвинулись и придвинулись к позициям США. Поэтому Штаты, как пояснил эксперт, видя в этом угрозу доминированию, подтягивают свой энергетический сектор.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк уточнил, что "интересы сырьевых компаний – часть национальных интересов США, и они отстаиваются с помощью политических методов".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697710200


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