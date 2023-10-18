Washington Post: США сдерживают развитие Глобального Юга. Китай предложил выход

14:06 19.10.2023

The Washington Post

США



Си Цзиньпин и его "партнер без границ" Путин: США сдерживают Глобальный Юг



На форуме "Один пояс, один путь" Си Цзиньпин представил Владимиру Путину план, который откроет развивающимся странам путь к богатству, пишет WP. Он позволит им избавиться от влияния Запада, который сдерживает их развитие санкциями и требованиями реформ.



Кристиан Шепард (Christian Shepherd), Лирик Ли (Lyric Li)



Китайский лидер Си Цзиньпин в среду изложил новую трактовку своей коронной инвестиционной инициативы под названием "Один пояс, один путь" и посулил дальнейшую экономическую поддержку странам, которые вольются в миропорядок под началом Пекина.



Своему почетному гостю президенту Владимиру Путину, который разделяет его недовольство сложившимся мировым порядком под эгидой Запада, Си подал свой план как альтернативный путь к богатству по сравнению с тем, что предлагают США и другие развитые демократии. Их он обвинил в том, что они сдерживают развитие других стран торговыми санкциями и требованиями политических реформ.



"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии", - заявил Си Цзиньпин в Доме народных собраний, где присутствовали представители более чем 140 стран, в основном Глобального Юга.



Прошло десять лет с тех пор, как Си впервые обнародовал свой план восстановить древний Шелковый путь. По замыслу, это перекроит всю систему глобальной торговли и сместит центр тяжести в сторону Китая.



С тех пор его фирменный проект разросся до суммы в 1 триллион долларов, но по-прежнему представляет собой лишь слабо скоординированную сеть электростанций, портов, автомобильных и железных дорог. Кроме того, вокруг него закипели серьезные разногласия: одни принимающие страны, такие как Шри-Ланка и Непал, отчаянно борются с долгами, а в других (например, Лаос) активисты страшатся, что китайские щедроты таят в себе угрозы национальному суверенитету.



В попытке сменить имидж Си Цзиньпин в среду пообещал более экологичную, высокотехнологичную, целенаправленную и взаимосвязанную стадию проекта, которая, по его словам, превратит "неразвитые низины в процветающие возвышенности".



По его словам, в сегодняшнем расщепленном мире проект крайне необходим - это шпилька в адрес Америки и Европы, которые выстраивают новые цепочки поставок в надежде снизить риски и ослабить зависимость от Китая. "Если рассматривать чужие успехи как угрозу, а экономическую взаимозависимость как риск, это не улучшит жизни и не ускорит развития", - сказал он.



Китай перешел от крупных инфраструктурных проектов к более мелким технологическим, поскольку его финансовые возможности за рубежом ограничены растущим долгом и внутренним спадом. По данным, опубликованным в среду, лишь мощные меры политической поддержки обеспечили экономический рост в 4,9% за последние три месяца, вопреки продолжающемуся спаду в секторе недвижимости.



Но похоже, что отказываться от плана, которому по-прежнему отводится стержневая роль в попытках Китая свергнуть мировой порядок под эгидой США, Си Цзиньпин не намерен. По данным Американского института предпринимательства, лишь в этом году в его рамках были запущены проекты на сумму 40 миллиардов долларов.



Инициатива "Один пояс, один путь" начиналась как средоточие масштабных строительных проектов, но со временем изрядно "похудела" и превратилась в упрощенный инструмент для достижения геостратегических целей Китая и способ уберечь его экономику от санкций, говорится в аналитической записке Евразийской группы.



Пекин уже давно считает Москву ключевым союзником в этих начинаниях, заключив "безграничное партнерство" и игнорируя как призывы Запада осудить Путина за боевые действия на Украине, так и ордер Международного уголовного суда на арест за незаконную депортацию детей.



Это всего лишь второй визит Путина за пределы России с тех пор, как в марте ему были предъявлены обвинения. На прошлой неделе он побывал в киргизской столице Бишкеке.



Взойдя на сцену непосредственно после выступления Си Цзиньпина, Путин высоко оценил достижения Китая и подчеркнул общее стремление к устойчивому и долгосрочному экономическому прогрессу "при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития".



Хотя Китай подчеркивает всемирный характер инициативы "Один пояс, один путь", подчеркивая, что она открыта для всех стран, основное внимание китайских инвестиций сосредоточено на развивающихся экономиках, и этот акцент лишь усиливается по мере того, как портятся отношения Пекина с Западом. Единственной из промышленно развитых стран "Семерки" в проекте оказалась Италия - и она ищет способ, как бы поскорее с ним развязаться.



Единственным лидером из Европейского союза на форуме оказался крайне правый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во вторник он встретился с Путиным - и это стало еще одной дипломатической победой для изолированного российского президента.



Во вторник вечером Путин с Си прошествовали под зажигательную музыку через золотые двери в банкетный зал, где Си пообещал своему детищу еще одно "золотое десятилетие". По мнению аналитиков, особое положение Путина на форуме доказывает, что Китай выстраивает отношения с незападными странами, потому что многие лидеры отказываются присутствовать на одном мероприятии с российским лидером.



При этом данная инициатива "помогает планам Китая предложить развивающимся экономикам альтернативные места встречи", подчеркнул директор Азиатского института при Университете Гриффита в Австралии Кристоф Недопил Ван.



Китай уклончиво отвечал на вопросы как о списке приглашенных, так и о том, были ли какие-либо отмены в последнюю минуту из-за войны между Израилем и ХАМАС, но, похоже, что в этом году собралось меньше арабских стран, чем на предыдущем форуме в 2019 году.



Си лично глубоко заинтересован в судьбе "Пояса и пути". Проект вписан в устав Коммунистической партии Китая и постоянно рекламируется как ключевой момент в личностном подходе Си Цзиньпина к дипломатии. Новые же "цивилизационные" инициативы в области глобального развития и безопасности теперь подаются как продолжение, а не замена "Пояса и пути".



В опубликованном на прошлой неделе официальном документе звучит смелое заявление Си Цзиньпина, что Китай посредством "Пояса и пути" предлагает новый путь к богатству для стран, разочарованных глобализацией под началом Запада, и сулит бóльшую выгоду Глобальному Югу, если мир будет развиваться по сценарию Пекина.



"Неприемлемо, чтобы горстка стран господствовала в мировом экономическом развитии, задавала экономические правила и пожинала плоды развития", - говорится в документе.



Китайские комментаторы националистического толка поспешили подчеркнуть контраст между якобы сценами спокойствия в Пекине и разорением в секторе Газа - в этом конфликте они обвинили провал американской внешней политики.



"На Ближнем Востоке бушует война, и она неизбежна. Соединенные Штаты отнюдь не сидят сложа руки, - пишет Ню Танцинь, популярный внешнеполитический блог при государственном информационном агентстве "Синьхуа". - Мы в Пекине празднуем и скоро состоится грандиозное мероприятие. Между тем в мире каждый день полыхают пожары, и Китай прилагает все усилия, чтобы их потушить".