Сайгаки, как вектор распространения болезней по казахской степи, - профессор Гайса Абсатиров

14:09 19.10.2023

Сайгаки, как вектор распространения болезней



В своих предыдущих постах мною уже было сказано, о необходимости регулирования чрезмерно возросшей численности уральской популяции сайгаков. Медлительность в решении этого вопроса, может привести к развитию сложившейся ситуации по двум вариантам:



В первом варианте, при благоприятных природно-климатических условиях, популяция сайгаков на территории ЗКО достигнет 3-х миллионов особей, что еще больше усугубит конкуренцию за корма и водоисточники с сельскохозяйственными животными и вызовет социальную напряженность среди фермеров и населения в районах обитания и миграции сайгаков. Вместе с тем следует отметить при благоприятных условиях численность популяции сайгаков, практически возрастает в арифметической прогрессии. Однако из закономерностей функционирования экосистем следует, что ни одна популяция не может расти в арифметической прогрессии бесконечно, рано или поздно это приведет к нехватке ресурсов среды (пищевых, пространственных), деградации ее условий, эпизоотиям, другим неблагоприятным следствиям перенаселения. Избыточная численность и плотность неблагоприятны для всех без исключения популяций и экосистем в целом: они ведут к истощению ресурсов среды, деградации ее условий, общему ослаблению экосистем.



В зависимости от плотности популяции начинают проявляться внутривидовые, межвидовые факторы.



Внутривидовыми (внутрипопуляционными) факторами являются:

- внутривидовая конкуренция (самая жесткая, по мнению Ч. Дарвина);

- эффект скученности от перенаселенности.



К межвидовым (межпопуляционным) факторам относят:

- межвидовую конкуренцию, ограничивающую ресурсы,

- пресс хищников, паразитов, возбудителей инфекционных заболеваний (из-за повышения числа контактов между особями).



Во втором варианте, природа также сама будет вынуждена регулировать численность популяции сайгаков, но уже по закономерностям эпизоотологии (наука о возникновении и распространении инфекционных и паразитарных заболеваний). Исследованиями установлено, что превышение численности популяции сверх допустимой чревато как заболеваниями внутри охраняемого вида, так и переносом этих болезней на домашний скот и даже на людей.



Здесь также следует заметить этологические особенности сайгаков, в частности способность их мигрировать на большие расстояния и при чрезмерной численности тесно контактировать с домашними продуктивными и непродуктивными животными. А если учесть, что у нас мягко говоря не совсем благополучная ситуация среди домашних животных по таким заболеваниям как: бруцеллез, ящур, сибирская язва, эхинококкоз, ценуроз, кровепаразитарные патологии, то сайгаки становятся вектором распространения инфекционных и паразитарных болезней как внутри вида, так и среди продуктивных и непродуктивных домашних животных.



К примеру у нас крайне неблагополучная ситуация по бруцеллезу. По данным открытых источников в Казахстане практически в большинстве регионов бруцеллезом болеют люди; сайгаки тесно контактируют вблизи населенных пунктов с домашними животными; трупы павших сайгаков становятся добычей бродячих собак населенных пунктов и поддерживают паразитарную систему общих инфекционных и инвазионных болезней; больные сайгаки теряют чувство пугливости и бдительности и тесно подходят к непривычным объектам людей.



Таким образом исходя из прогнозов и обоснований вариантов развития популяции сайгаков, нам необходимо в текущем году воспользоваться сложившимися условиями и начать деятельность по промысловой добыче сайгаков. Это даст возможность получить определенную выгоду: получение относительно недорогой мясной продукции, ценного сырья в виде рогов, шкуры, средства от которых пошли бы на компенсацию ущерба населению от потрав пастбищ, посевов и обустройства условий содержания, оставшейся популяции сайгаков (организации источников водопоя и др.).



Гайса Абсатиров,

Доктор ветеринарных наук, профессор

Председатель ОО "Ветеринарные врачи ЗКО", директор НИЦ ветеринарии и биотехнологии Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета