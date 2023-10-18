Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке, - Илья Абрамов

14:13 19.10.2023 Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке



Tекст: Илья Абрамов



США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на "другую сторону". Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток?



Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не стал обвинять Тель-Авив в нанесении удара по больнице в Газе. "На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами", –сказал американский лидер.



В свою очередь Нетаньяху вовсе проигнорировал инцидент, в результате которого погибли более 800 человек. Однако премьер поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли "поистине беспрецедентного уровня за всю историю" альянса между странами.



На этом фоне МИД Турции заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. Комментируя отправку американского авианосца в Восточное Средиземноморье, глава турецкого дипломатического ведомства Хакан Фидан отметил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями.



Напомним, накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. В руководстве ЦАХАЛ заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет "Исламский джихад".



Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.



Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты штурмовали бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.



Под влиянием этих событий Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение "Хезболла" в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду "днем гнева" против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет "Коммерсант".



Президент России Владимир Путин назвал атаку на больницу "ужасным событием" и "катастрофой". Глава государства рассчитывает, что происшествие станет "сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать", сводить его к возможности каких-то контактов и переговоров.



В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением.



В экспертном сообществе отмечают, что чем бы не закончилось расследование удара по больнице в Газе, инцидент уже наложил серьезный отпечаток на репутацию Вашингтона на Ближнем Востоке. Более того, поддержка Израиля со стороны Белого дома в текущем конфликте, по мнению экспертов, становится токсичной темой для арабских стран.



"Западные СМИ работают по принципу создания и укрепления выгодных им нарративов. Местные журналисты регулярно, в ярких красках, писали статьи с обвинениями в адрес России о том, что Москва бомбит гражданские цели не только на Украине, но и в Сирии. Зачастую эти материалы не содержали крепкой доказательной базы", – сказал германский политолог Александр Рар.



"Теперь же в западных странах действует новый нарратив: безоговорочная поддержка Израиля и обвинение ХАМАС во всех возможных грехах. Интонации, применяемые СМИ, становятся важнее самих событий.



Поэтому правду о том, кто на самом деле виновен в произошедшей трагедии, мы, скорее всего, не узнаем", – отмечает эксперт. "Проблема заключается в том, что Демократическая партия всегда старалась сохранять хорошие отношения с палестинцами. Отказ Иордании принимать президента Штатов – серьезный удар по репутации Вашингтона. Арабские страны, в отличие от европейских, готовы демонстрировать собственную независимость от Америки", – уточняет собеседник.



"В то же время влияние США на Ближнем Востоке постепенно снижается. Оранжевые революции в этом регионе потерпели полный крах, а в Афганистане Белый дом фактически заявил о капитуляции. Сложившимся положением воспользовался Китай, чье присутствие здесь заметно усилилось. Вернуться на земли, где уже успел разгуляться Пекин – непростая задача для Вашингтона", – подчеркивает спикер.



"Если конфликт между Израилем и ХАМАС будет расширяться, то Штаты могут пойти на риск и попытаться возродить былое ближневосточное величие страны. Однако последствия от этих действий будут крайне опасными, в том числе и для самих США", – убежден Рар.



"У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, "Хезболла". Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа", – добавил Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.



"Удар помешал и планам США.



Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами", – считает востоковед.



Американист Малек Дудаков также указывает, что трагедия в Газе скажется и на внутриполитической ситуации в США. "Пока не будет подтвержденной информации о том, что удар по больнице в Газе был нанесен ЦАХАЛ, раскол среди американских политиков будет сохраняться. С одной стороны, все произраильские и антииранские конгрессмены и сенаторы как одобряли военные действия против ХАМАС, так и продолжают их поддерживать", – пояснил он.



"С другой стороны, усилилось давление на американского президента со стороны либерального крыла Демократической партии, требующего срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, последние события начали срывать стратегию Байдена, который хотел за счет встреч с представителями Израиля и арабских стран урегулировать ситуацию", – подчеркнул собеседник.



"Я допускаю, что давление арабских стран на Израиль будет усиливаться, и Байдену придется с этим смириться. Рано или поздно американский президент начнет намекать Тель-Авиву, что ему пора заканчивать с военной операцией. Хотя публично в Вашингтоне будут заявлять о безоговорочной поддержке своего ближневосточного союзника", – акцентирует Дудаков. Источник - Взгляд

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