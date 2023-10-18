Аль-Ахли: чудовищное преступление сионистов

14:16 19.10.2023 Алексей Иванов



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.



Вслед за этим произошел повторный удар - по разбирающим завалы спасателям.



Больничный комплекс был переполнен. Не какими-то боевиками, а исключительно гражданскими лицами. Около 5 тысяч мирных палестинцев.



По меньшей мере 500 человек погибли, еще около 600 получили ранения различной степени тяжести, сообщил местный Минздрав. Большинство из них - женщины и дети. Подчеркивалось, что "в больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно вынужденные покинуть свои дома". Впоследствии число жертв увеличилось до 800 человек, число пострадавших - до 900. Позже количество погибших превысило 1000 человек.



До этого популярные израильские Telegram-каналы, в т.ч. русскоязычные, анонсировали "сюрприз", который ждет жителей Газы.



Геноцид на глазах всего мира.



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Джо Байден якобы "возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице "Аль-Ахли" в Газе и ужасной гибелью людей в результате этого". Как поведал Bloomberg, он запросит у Конгресса дополнительно $100 млрд на поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх призвала Израиль "соблюдать закон войны". Сразу оговорившись, что не обладает необходимой информацией, чтобы комментировать случившееся. И сообщив, что "на сегодняшний день было совершено пять вылетов самолетов С-17, которые успешно доставили различную помощь в области военной безопасности в Израиль"; по словам г-жи Сингх, поставка оружия еврейскому государству будет идти непрерывно. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин приказал двум тысячам американских солдат подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. По сведениям газеты Washington Post, Штаты отправляют к израильским берегам десантную группу в количестве 4 тысяч моряков и морпехов, которые будут размещены на военных кораблях. Британское Минобороны: "Оперативная группа королевских ВМС, в том числе корабли Argus и Lyme Bay, покинула Гибралтар и направилась в восточное Средиземноморье для укрепления региональной стабильности и предоставления возможностей на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели"; глава ведомства Грант Шэппс, экс-национальный президент еврейской UK and Ireland B'nai B'rith Youth Organization, уверен, что Израилем "не нарушаются нормы международного гуманитарного права". Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал гибель сотен детей и женщин в больнице Аль-Ахли "прискорбной".



Израильские власти поначалу отмалчивались. Руководитель "цифровой команды" Биньямина Нетаньяху, советник премьер-министра, известный сионистский блогер-пропагандист Ханания Нафтали успел провозгласить, что "ВВС Израиля нанесли удар по базе террористов ХАМАС внутри больницы в Газе" и "большое число террористов погибло", однако подтер данный пост через несколько минут (но интернет-то помнит все). А потом стал объяснять, что "по ошибке поделился этой информацией".



Затем евреи сконструировали следующую версию. Мол, "первоначальное расследование Армии обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС". Позднее версию обновили, переложив вину на запрещенную в РФ группировку "Палестинский исламский джихад", которую возглавляет бывший учитель Зияд ан-Нахала. "Анализ оперативных данных ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в секторе Газа, пролетевшие в непосредственной близости от больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа, как раз в момент удара. Разведданные от нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", - сказал пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



К распространению этого бреда привлекли разных медийных персонажей. Например, в эфире экстренно появился экс-директор израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми/Казаков (когда-то публично отказавшийся от советского гражданства и стоявший у истоков "Организации узников Сиона"). Яков Иосифович отрезал: "Ракета не наша. Пусть беснуются, пусть истерят, пусть кричат. Нас это не касается, что они сделают? Какое нам до этого дела? Какая разница? Нам не было никакого дела до этого ни 50 лет назад, ни 70 лет назад".



"Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", - написал Биньямин Нетаньяху в соцсети X.



В общем, сами себя обстреляли/разбомбили. Ничего не напоминает?



Те, кто сомневается в израильской версии, автоматически "транслирует всему миру кровавый навет XXI века", полагает президент еврейского государства Ицхак Герцог.



Ну а близкий к Нетаньяху директор Института международных отношений и дипломатии им. Аббы Эбана, бывший посол Израиля в Великобритании и экс-старший советник Биби по иностранным делам Марк Регев (Фрейберг) абсолютно спокойным тоном заявил, что в секторе Газа вообще нет мирного населения. То бишь все до единого, вплоть до младенцев - террористы, которых можно и нужно убивать.



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Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты запросили срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по медучреждению. К запросу присоединилась Китайская Народная Республика.



Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук, действительный член Академии военных наук Константин Сивков: "Когда ракету пускают, даже если она может сбиться с траектории, она не попадает так в больницу - она летит на 5–10 километров. То есть заявление Израиля о том, что в больницу попала ракета ХАМАС по ошибке - однозначная чушь. Это из серии, когда обвиняли Россию, что она якобы бомбит собственные города. Я могу сказать только одно - это военное преступление. Все в целом, что происходит в секторе Газа, бомбежки неизбирательные. [...] Для того, чтобы ракета так разбила здание, у нее боевая часть должна весить порядка 200–300 килограммов. Это могла быть ракета, запущенная с самолета, например. Также это могла быть бомба весом более 300 килограммов. Но никак не ракеты, которые запускает ХАМАС. [...] Это однозначно удар Израиля".



Заместитель председателя Мосгордумы, член Рабочей группы по вопросам СВО Андрей Медведев: "Заявления ЦАХАЛ, что это "сами себя террористы обстреляли", похожи на заявления про взрыв кондиционера в Луганске в 2014 году". РИА Катюша: "Версия о том, что "палестинцы сами себя обстреляли", несостоятельна. Потому что у палестинцев нет оружия такой большой мощности. Палестинские ракеты несут слишком маленький заряд, на всех видеозаписях их применения видно, что они наносят минимальный ущерб лишь небольшим зданиям, даже при прямом попадании. Видео, где палестинская ракета смогла бы целиком разрушить здание, мы не припомним. В то же время, все видели как израильсие ракеты и бомбы складывают не только многоэтажные здания, но целые кварталы". Военкор Юрий Котенок: "Израильские и произраильские каналы в попытках подтвердить официальную версию Тель-Авива, закапывают себя еще глубже, публикуя старые и смонтированные ролики. Никаких реальных кадров, на которых было бы видно "падение палестинской ракеты", так и не представлено. На месте трагедии продолжаются разборы завалов. Среди погибших - много палестинцев-христиан".



"Царьград": "Турецкие спецслужбы выпустили экспресс-анализ последствий удара по госпиталю в Газе. Вывод катастрофический. В больнице, по неофициальным данным, находилось 5000 мирных жителей. В больницу попала 1000-килограммовая фугасная бомба. Нынешнее число погибших очень приблизительное. Израиль намеренно нанес удар по больнице, понимая, что там есть запасы кислородных баллонов, которые усилили эффект от бомбежки. Более того, сбрасывались бомбы с термобарическим эффектом, из-за чего большое количество тел испарилось из-за термобарического эффекта в сочетании с фугасной взрывчаткой и кислородными баллонами. Турки прогнозируют не менее 2000-3000 погибших. Это очень предварительные данные". Председатель Общества "Царьград", заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев: "С окончания Второй мировой войны, когда стало известно о чудовищных зверствах нацистов, о том, как они пытались "окончательно решить еврейский вопрос", еврейский народ получил признанный всем миром статус народа-жертвы. А ненавистники евреев - клеймо "антисемитов". Сегодня на территории Палестины мы наблюдаем, как ведут себя настоящие антисемиты. Ведь арабы, в том числе и палестинцы, тоже семиты - потомки Сима, говорящие на семитском языке. [...] Израиль заявляет, что непричастен к этому сатанинскому преступлению. Что ракета была арабская. Но в невиновность мешают поверить сами граждане Израиля. В телеграм-канале "Голос Израиля" перед ударом ракеты появилось сообщение о "сюрпризе для Газы". В комментариях в социальных сетях Израиля нет раскаяния - только злорадство. И еще немного страха: "нас будут считать плохими". Народ-жертва превратился в народ-палач. Государство, созданное как убежище от антисемитизма, превратилось в самого страшного антисемита в истории человечества. А ведь сами евреи убедили мир за 70 лет, что нет зла хуже антисемитизма. Теперь мир должен решить, как он собирается побороть это зло. [...] Израиль не должен уйти от ответственности. Страна, созданная решением ООН, стала позорным пятном для мирового сообщества".



Журналист-международник Аббас Джума: "Удивительно, что до сих пор есть люди (и их много), которые, комментируя весь этот ужас, с невозмутимыми лицами, полностью уверенные в своей правоте, продолжают разглагольствовать о "праве на ответ и самозащиту"". Журналист Сергей Мардан: "Те кадры, которые публикуют палестинские паблики из разрушенной израильскими бомбами христианской больницы, невозможно смотреть. Там десятки убитых, разорванных на части детей, младенцев, женщин. Израильская армия - это армия убийц. [...] Израиль хотел тотальной войны? Он получит тотальную войну. [...] Арабская больница Аль-Ахли (المستاتى الأهلي العربي) в Газе - одна из старейших в городе. Была построена в 1882 году, когда никакого Израиля не было и в помине. В переводе с арабского языка ее название означает "Арабская народная больница". Больница работает с 1882 года, ее построило Общество церковных миссий Англиканской церкви. Позже, с 1954 по 1982 год, больницей управляла Медицинская миссия Южной баптистской церкви, тогда Аль-Ахли стала известна как "Баптистская больница" (المستشفى المعمداني‎). С 1980 года больницей управляет Епископальная церковь Иерусалима".



Издание "Катехон": "Очевидно, что после катастрофы такого масштаба (гибель, предположительно, 1000 человек, в основном гражданских, от ракетного удара по больнице) будет сложно удержать мусульманские общества от эмоциональной и политической эскалации. Социальное напряжение между элитами и мигрантской улицей в Европе тоже вырастет, как и симпатии автохтонного электората к Палестине. Поляризация во всех измерениях нарастает до библейских масштабов". Философ Александр Дугин: "Удар по больнице в Газе и шокирующие кадры убитых младенцев, женщин, стариков затронули, кажется, всех в мире. Особенно мусульман. Наверное, нет сейчас мусульманина, который не хотел бы отомстить самым серьезным образом. И это только прелюдия геноцида - наземная операция ЦАХАЛ еще не началась. Единодушная поддержка США Израиля, в том числе Трампа, делает ситуацию необратимой. Скорее всего, война мира ислама против Запада становится неизбежной. Нельзя недооценивать мусульман. Кроме того, жесткость Байдена и его администрации не оставляет США шансов быть над схваткой. Для мусульман Израиль = США. Кровь палестинских младенцев на Вашингтоне".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что благодаря американской политике мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько". "Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания. […] Россия работает над документом Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации в регионе. Чудовищные новости оттуда приходят. Катастрофическая гуманитарная ситуация, причем я хочу подчеркнуть, она не сама собою складывается. Это не техногенная катастрофа, это не последствия какого-то природного явления, это то, что творят в первую очередь представители этого "блока исключительных" - западного мира. Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона", - сказала она в эфире радио Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев: "Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки".



Политолог Андрей Перла: "Поддержка Израиля с запада после этой больницы лишает запад возможности что-то говорить о человечности, "правилах" и вообще разговаривать. Не о чем разговаривать. [...] Завидую людям, которые в такие дни умеют промолчать. Или высказаться так, что потом не подкопаешься. Никогда этого не умел. Все понятно с Израилем. Навсегда все понятно. И судьба его известна". Политолог Дмитрий Евстафьев: ""Монетка" большой ближневосточной войны постояла-постояла на ребре, да и упала. А шанс выскочить из этой петли был". Военный эксперт Владислав Шурыгин: "Тема варварского уничтожения баптистской больницы Аль-Ахли в Газе будет замята, и вся ответственность за происходящее будет возложена на ХАМАС. От Израиля, в худшем для него случае, потребуют быть избирательным в своих ударах и обеспечить гуманитарные коридоры для мирного населения. Все! Этот способ себя блестяще оправдал на Украине, когда любые преступления Киева тут же оправдывались, и вся ответственность возлагалась на Россию, как на главного виновника войны. Этому американцы научились еще со времен бомбежек Дрездена, Хиросимы, Пхеньяна и Ханоя. Arab lives don't matter!"



Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский: "Государство Израиль демонстрирует варварство, достойное варварства тех, кто носился в тапках и футболках с автоматами, и палил во все живое. Обе стороны уравнялись в моих глазах по степени отступничества от морали и нравственности. Но первых, кто с именем Аллаха - тысячи на все остальное население, а вторых - целое государство, запустившее каток геноцида. Нет и не может быть прощения. Израильтяне сами подписывают себе приговор". Писатель Дмитрий Конаныхин: "Военные преступления Израиля стали эталоном хуцпы XXI века. Этому ветхозаветному людоедству нет и не может быть оправдания. [...] Мы все ахали и удивлялись, как израильтяне могут целоваться с бандеровскими людоедами. А запросто". Движение "Царский крест": "Происходящее можно расценивать как прямое разжигание стоящими за Израилем сатанистами Третьей мировой войны".



Голос Мордора: "Вот этот ХАМАС сволочи! Сначала разбомбили свою больницу, а потом, когда там начали работать спасатели, нанесли повторный удар с израильских самолетов. [...] Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Биби Нетаньяху?" Генеральный директор "Абзац Медиа" Михаил Шахназаров: "Кстати. Вся наша релокационная шелупонь поддержит это военное преступление века?" Политолог Павел Данилин: "Интересно, много ли людей с прекрасными лицами и генами осудят людоедский удар армии Израиля по больнице в Газе? Унесший около 1000 жизней беспомощных людей? Удар, который нельзя назвать иначе, чем варварством и военным преступлением? Почему-то мне кажется, что ни один".



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МИД Государства Палестина: "Хладнокровная расправа, совершенная израильскими оккупационными силами в отношении сотен палестинских гражданских лиц, укрывшихся в баптистской больнице в городе Газа, навсегда останется пятном на совести человечества, которое стало свидетелем ужасов, совершенных против палестинского народа, не предприняв никаких действий, чтобы остановить это". Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, поручил приспустить флаги в знак скорби и отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси 18 октября в столице Иордании Аммане. Вскоре сама Иордания отменила четырехсторонний саммит. Там - массовые беспорядки, люди пытались штурмовать и поджечь посольство Израиля. Абдалла II: "Резня в баптистской больнице в Газе является отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать. Израиль должен немедленно прекратить свою жестокую агрессию". Ас-Сиси: "Я самым решительным образом осуждаю этот преднамеренный обстрел, который является явным нарушением международного права. Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения". Генеральный секретарь Лиги арабских государств, экс-министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт: "Мы документируем военные преступления, и преступникам не удастся скрыться".



Трехдневный траур также объявлен в Иране, Ираке, Ливане и других мусульманских странах.



Председатель Политбюро ХАМАС Исмаил Хания: "Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства. Ответственность за это военное преступление и геноцид также несут те, кто прикрывает действия врага в Совете безопасности ООН, отказываясь осудить оккупантов и агрессоров" (напомним, что ранее Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня; принятие заблокировали Штаты, Великобритания, Франция и Япония, черным по белому расписавшись в желании дальнейшей эскалации).



Иранский президент Ибрахим Раиси: "Пламя американо-израильских бомб, сброшенных ночью на невинных палестинцев, проходящих лечение от ранений в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо"; министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян: "Пришло время для глобального единства человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - Прим.)". Сирийская Арабская Республика "возлагает ответственность за это и другие массовые убийства на страны Запада, особенно на США, поскольку они являются партнерами сионистского образования во всех организованных операциях по уничтожению палестинского народа". В пресс-релизе канцелярии президента Сирии Башара Асада отмечается, что удар по больнице в Газе представляет собой "одну из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе". МИД Турции: "Мы самым решительным образом осуждаем варварское нападение и глубоко возмущены тем фактом, что несколько сотен палестинцев погибли и многие пострадали в результате удара по больнице в Газе. [...] Мышление, которое нацелено на нападения именно на мирных жителей, больницы, школы, неизбежно получит ответ по международному праву и по суду совести". Турецкие граждане атаковали американскую базу Кюреджик (где расположена радиолокационная станция) в Малатье и израильское генконсульство в Стамбуле. Ведущая провластная турецкая газета Yeni Şafak сегодня вышла с заголовком "Это террористическое государство должно быть уничтожено"; эксперты издания считают, что израильтяне нанесли удар американской авиабомбой М-84 (мощнейшая бомба в арсенале ВВС ЦАХАЛа). Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Турции: "На фоне продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого - четвертого уровня. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны покинуть страну как можно скорее".



Ливанская "Хезболла" объявила среду "днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование". Партия возложила ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли на Соединенные Штаты: "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом". В столице Ливана подожгли американское посольство, ворвались в представительство ООН. Самолет Airbus A300, принадлежащий иранскому Корпусу стражей исламской революции, приземлился ночью в Бейруте. Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Ха-Леви пригрозил "Хезболле" тотальным уничтожением.



МИД Саудовской Аравии: "Международное сообщество отказаться от двойных стандартов и избирательности в применении международного гуманитарного права, когда дело касается преступных действий Израиля". МИД Пакистана: "Мы призываем международное сообщество принять срочные меры, чтобы немедленно положить конец израильским бомбардировкам и осаде Газы, а также безнаказанности, с которой израильские власти действовали в последние несколько дней". Представитель иракского правительства Басем аль-Авади возложил ответственность за трагедию "на международное сообщество и на каждого наблюдателя, который видит эти преступления со стороны сионистов, но не останавливает израильскую машину смерти, нацеленную на гражданское население". МИД Катара: "Государство Катар самым решительным образом осуждает бомбардировку израильскими оккупационными силами больницы Аль-Ахли в Газе, расценивая ее как жестокую расправу и чудовищное преступление против беззащитного гражданского населения, а также вопиющее нарушение норм международного права и международного гуманитарного права". Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим: "Жертвами продолжают становиться женщины, дети и пациенты. Это достигло уровня безумия и утраты человечности. Для западных стран, которые говорят о правах человека, видимо, есть категории людей первого сорта и слуг".



МИД Алжира: "Алжир самым решительным образом осуждает преднамеренный удар оккупационных сил по больнице в секторе Газа, повлекший за собой сотни жертв среди братского палестинского народа". МИД Марокко: "Королевство Марокко решительно осуждает обстрел израильскими силами больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения". Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат: "Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение бомбардировке Израилем больницы в Газе, в результате которой погибли сотни людей. Удар по больнице, которая в соответствии с международным гуманитарным правом считается безопасным убежищем, является военным преступлением".



Президент Кубы Мигель Диас-Канель: "Куба самым решительным образом осуждает совершенный Израилем удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого сотни людей погибли и получили ранения. Мы требуем немедленного прекращения огня и прекращения этих вопиющих нарушений международного гуманитарного права". МИД Венесуэлы: "Этот бесчеловечный, не имеющий оправдания преступный акт пополняет список преступлений, совершенных в последние дни против мирного населения сектора Газа, является прямым нарушением международного гуманитарного права и свидетельствует о политике апартеида, агрессии и уничтожения палестинского народа израильским государством. [...] Подтверждаем солидарность с братским палестинским народом и его законным правом на самоопределение, консолидацию суверенного, независимого государства и призывает международное сообщество решительно выступить против геноцида населения сектора Газа и потребовать немедленного прекращения израильской агрессии".



Коммунистическая партия Греции потребовала от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отказаться от предстоящего в ближайшие дни визита в Израиль: "Государство Израиль сейчас совершает невероятные злодеяния. Взрыв больницы в Газе, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, в том числе множество женщин и детей, показывает, что они не колеблются перед лицом любого преступления. Господин Мицотакис и правительство "Новой демократии", с их неописуемой позицией "права Израиля на самооборону", прикрывают эти преступления. [...] Не должно быть никаких визитов г-на Мицотакиса в Израиль и никаких контактов с правительством убийц Нетаньяху. Это будет соучастие, за которое греческий народ накажет очень дорого".



"Палестино-израильский конфликт - это отражение конфронтаций по всему миру. На одной стороне Израиль и его покровитель - коллективный Запад, а на другой - Палестина и интересы остальных стран всего мира. Такая же конфронтация есть по тайваньскому, украинскому, сирийскому вопросам и так далее. Всегда на одной стороне, агрессивная политика Запада, а на другой - жертвы этой агрессивной политики. Чтобы остановить эту агрессию, нужна реальная сила, а не слово", - резюмировал представитель турецкой партии "Ватан" (поддерживающей нашу СВО) в России, доктор исторических наук Мехмет Перинчек.



Количество покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн. Источник - Завтра

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