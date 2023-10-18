Отношения России и Китая выходят на новый уровень, - Нельсон де Са

14:21 19.10.2023

Folha

Бразилия



В ходе открытия форума Си и Путин решили не затрагивать тему вооруженного конфликта и рассматривать в первую очередь экономическое сотрудничество



Форум "Один пояс, один путь" ознаменовал новый этап в российско-китайских отношениях, пишет Folha. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что взаимное политическое доверие между Москвой и Пекином неуклонно углубляется, а объем торговли между странами достиг исторического максимума.



Генеральный секретарь ООН также выступил против "террористических акций" и "коллективного наказания" в ближневосточном конфликте.



Лидеры Китая Си Цзиньпин и России Владимир Путин постарались не затрагивать тему конфликта на Ближнем Востоке в своих выступлениях на открытии форума, посвященного десятилетию программы "Один пояс, один путь", которое состоялось в среду (18.10) в Пекине.



В мероприятии принимают участие 140 стран и международных организаций. На военную тему выступил третий участник - Генеральный секретарь ООН. "Несколько слов о катастрофе, развернувшейся на Ближнем Востоке", - сказал в заключение Антониу Гутерриш (António Guterres). Он напомнил, что поставил под сомнение "террористические действия" ХАМАСа, и добавил:



"Но эти атаки не могут служить оправданием коллективного наказания палестинского народа. Я в ужасе от того, что сотни людей погибли в нашей больнице в Газе в результате агрессии, которую я решительно осуждаю. Я призываю к немедленному прекращению боевых действий".



Си объявил о следующих шагах китайской программы развития инфраструктуры, в рамках которой за последнее десятилетие было инвестировано около одного триллиона долларов в проекты в более чем ста странах, в основном на территории глобального Юга. Отныне будет восемь приоритетных направлений, среди которых "зеленое" движение, развитие туризма и "шелковый путь для электронной торговли". Си высказался за создание секретариата в БРИ.



Он охарактеризовал программу как "симфонию дружбы", имеющую свои преимущества для всех участников. "Китай развивается не только для себя", - сказал он. Выступление было насыщено метафорами, например: "Когда вы дарите розы другим, аромат остается в вашей руке". Говоря о "встречных ветрах", он призвал проявлять настойчивость.



"Восприятие развития других как угрозы или отношение к экономической взаимозависимости как к риску не улучшит вашу собственную ситуацию и не ускорит ваше развитие", - сказал он, явно имея в виду США.



Форум "Один пояс, один путь" проходит вскоре после публикации данных о ВВП Китая за третий квартал, рост которого составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные агентством Reuters, которые предсказывали 4,4%. Теперь экономисты ожидают, что страна достигнет целевого показателя в 5% к концу 2023 году.



Путин во втором выступлении дал высокую оценку деятельности китайского лидера. "При таких глобальных размерах, которые были инициированы Председателем Китайской Народной Республики десять лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится, - отметил Путин. - У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас". Он добавил, что вместе с программами России и других стран будут достигнуты "действительно эффективные и коллективные решения международных проблем".



Он отметил, что как президент группы БРИКС, он будет стремиться к расширению экономических связей в регионе между Азией и Европой. Он также упомянул о Евразийском экономическом союзе, который объединяет бывшие советские республики, и о Северном морском пути - коммерческой транспортной магистрали России в Арктике. Особое внимание Путин уделил железной дороге, которая должна соединить Арктику с Южной Азией через несколько стран.



Далее выступили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Индонезии Джоко Видодо. Это две страны принимают наибольшее участие в проектах БРИ в этом десятилетии, соответственно в Центральной и Юго-Восточной Азии.



Токаев начал свое выступление на китайском языке. Он высоко оценил программу и объявил о строительстве новых железных дорог, в том числе первой через границу с Китаем. Джокови, как принято называть индонезийского лидера, подчеркнул, что каждая страна БРИ должна принять эти проекты как свои собственные, чтобы добиться их большей эффективности.



"Взаимное доверие"



Помимо церемонии открытия форума, Си и Путин провели двустороннюю встречу, открытую для СМИ, в том числе и для сети CCTV, которая показала речь Си. В заявлении, которое было показано на государственном канале, он отметил, что "взаимное политическое доверие между двумя странами неуклонно углубляется". Пекин и Москва "поддерживают тесное и плодотворное стратегическое сотрудничество".



Си также отметил, что "объем двусторонней торговли достиг исторического максимума и движется к намеченному обеими сторонами рубежу в 200 миллиардов долларов." На встрече в Большом народном зале в Пекине присутствовали другие члены правительств Китая и России. По имеющимся сведениям, за ней последовала более конфиденциальная беседа Си и Путина, которая не была обнародована.



Автор статьи: Автор: Нельсон де Са (Nelson de Sá)