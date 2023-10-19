Готовится "израиль" для Европы, - Е.Пустовойтова

15:38 19.10.2023 19.10.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



"Очевидно, что нападение было разрешено с целью закрыть книгу о Палестине"



Слух о том, что Израиль сам спровоцировал нападение боевиков ХАМАС 7 октября, быстро обрастает подробностями, которые делают его все большей объективной реальностью.



Даже беглый взгляд в прошлое региона ясно указывает на болевую точку – она же спусковой крючок всех войн последних двух десятилетий в Палестине – третья по значимости после Мекки и Медины святыня ислама, мечеть Аль-Акса, построенная в VIII веке нашей эры на Храмовой горе. Именно с Аль-Аксой и Иерусалимом мусульманское предание связывает жития пророков от Дауда и Сулеймана до Яхьи и Исы. В 135 году нашей эры, когда легионы Юлия Септимия Севера разбили восставших против Рима евреев и почти полностью разрушили Иерусалим, вместо Иудеи и появилась новая провинция "Сирия Палестина". Оставим за скобками историю бесконечных изгнаний евреев из стран Европы и Азии, возьмем реалии: теперь окна священного комплекса мусульман Аль-Акса выходят на Стену плача евреев, для которых Храмовая гора считается самым священным местом, где, по их преданию, библейский царь Соломон построил первый храм 3000 лет назад...



Израиль захватил у палестинцев Иерусалим во время Шестидневной войны 1967 года и аннексировал его вместе с остальным Восточным Иерусалимом и прилегающими частями Западного берега, на что 22 ноября Совбез ООН единогласно принял резолюцию 242, требующую вывода израильских вооруженных сил с оккупированных территорий. Первая палестинская интифада 1987-1991 годов велась против израильской оккупации. Вторая интифада, интифада Аль-Аксы, стала продолжением первой и началась после того, как 28 сентября 2000 года лидер партии "Ликуд" Ариэль Шарон под охраной сотен полицейских демонстративно повел группу израильских законодателей на Храмовую гору, куда вход евреям возможен только с разрешения Исламского вакфа (Департамента по делам мечети Аль-Акса). Палестинцы протестовали, произошли ожесточенные столкновения, которые быстро переросли во второе палестинское восстание, через год приведшее к началу 10-дневной войны с Газой.



Евреи и раньше часто вторгались на территорию "Аль-Аксы", которая по соглашению от 26 октября 1994 года между Израилем и Иорданией находится в ведении Управления исламскими фондами Иерусалима. Но с 2003 года они игнорируют разрешение палестинской администрации, поскольку приняли одностороннее решение иметь право вторгаться в мусульманскую святыню в сопровождении полиции.



Теперь год нынешний. В ночь на 4 апреля несколько сотен палестинцев, зная, что евреи готовятся отправиться на Храмовую гору и, несмотря на запрет, совершить там ритуальное жертвоприношение, взяли с собой в мечеть Аль-Акса фейерверки, палки и камни и после молитвы забаррикадировались внутри. В ответ вооруженная израильская полиция произвела обыск в мечети, применяя светошумовые гранаты, стреляя резиновыми пулями и избивая палестинцев дубинками, ранив не менее 50 человек. На шестой день еврейского праздника Суккот, 5 октября, 832 еврея-фанатика в сопровождении израильской полиции совершили рейд на мечеть "Аль-Акса". Всего с начала этого праздника, то есть с 29 сентября, провокации в отношении исламской святыни совершили 5 057 еврейских поселенцев.



Палестинцы ответили им "кассамами" и операцией "Наводнение Аль-Аксы".



Зачем Тель-Авиву новая война – даже не вопрос. После каждого вооруженного конфликта с палестинцами он значительно увеличивал площадь своего государства. А оставшиеся крохи еще не оккупированной ЦАХАЛом Палестины, признанной 138 государствами, членами ООН, вызывают першение в горле иудеев.



Теперь о главном. Если взглянуть на карту нефтегазовых месторождений этого региона, вопрос о необходимости присутствия здесь "стратегических интересов США" отпадает сам собой. И надежнее всего их может обеспечить израильский выкормыш США, получающий ежегодную "похлебку" в 4,8 миллиарда долларов. То есть США направляют Тель-Авиву более 13,1 миллиона долларов из казны американских налогоплательщиков каждый день. Прежде всего – на вооружение.



А теперь задумаемся, как могло случиться, что самая боеспособная и натасканная на арабов армия в мире оплошала 7 октября? Каждый день появляются все новые удивительные подробности. Канадский интернет-журнал Global Research опубликовал статью бывшего командира одного из участков боевого ограждения, из которой следует, что это "непреодолимый израильский барьер безопасности вокруг сектора Газа". Кроме того, представляется абсолютно невозможным, чтобы ХАМАС смог провести внезапную атаку, считает командир батальона "Керем Шалом", хорошо знающий местность: "Что-то у меня тут не складывается!!! Это загадка, на которую я не могу найти ответа. Я знаю, как обстоят дела в секторе Газа и на границе. Я был командующим сектором Керем Шалом (Рафих), я руководил сектором Киссуф, я очень хорошо знаю ограждение по периметру, знаю, как там работает армия. Я был в лагере беженцев Шатти в секторе Газа, руководил лагерем беженцев Джибалия, устраивал засады на заборе и в глубине территории. Я встречался с жителями Газы... Препятствие построено так, что его не сможет пройти даже лиса".



Действительно, этот "забор" оснащен оповещением в соответствии с высшими уровнями защиты. Система предупреждает, когда порежут. Обслуживающие ее военнослужащие работают круглосуточно и без выходных, чтобы в течение нескольких минут, если не секунд, прибыть к месту, где на заборе появится сигнал тревоги. В каждом подразделении охраны есть резервный отряд на случай чрезвычайной ситуации. Системы наблюдения, рассредоточенные вдоль границы, контролируют каждый ее дюйм. Любое движение обнаруживается еще до препятствия днем и ночью. Детекторы, которые движутся по оси, умеют распознавать следы и знают, кто переступил черту и даже когда. Это, по сути, линия фронта с танками, системами обнаружения и снайперами. Здесь каждый день перед рассветом проводится процедура "рассветной тревоги". В этот час все силы бодрствуют, ночная смена сменяется дневной. Командир каждой группы осматривает ось безопасности, чтобы убедиться, что ночью не было проникновений... И это как раз тот час, когда сотни террористов ХАМАС ворвались в Израиль.



"Так как же, черт возьми, палестинский трактор подобрался к забору, и никто на это не среагировал? – спрашивает командир сектора Керем Шалом. - Как сотни террористов и мирных жителей пересекли барьер, и никто с нашей стороны и пальцем не пошевелил? Как террористы, вооруженные с ног до головы, пешком и на транспортных средствах, без какой-либо реакции с нашей стороны, прибыли в десятки израильских поселений? Как получилось, что ни одна пуля по ним не была выпущена? Как все это произошло у нас под носом? Куда делись тысячи солдат???"



Учитывая возможности барьера безопасности и заявление израильского генерала Халеви, признавшего неспособность сил обороны защитить Израиль от ХАМАСа, канадские аналитики делают простой и понятный вывод: "Очевидно, что нападение было разрешено с целью закрыть книгу о Палестине".



А тут, как говорится, давайте поподробней, с деталями. Разрешено, конечно, Вашингтоном, который первым кинулся помогать Тель-Авиву "мстить террористам". Затыкающая рты всем, заявляющим о поддержке палестинцев, Европа с 1947 года не сделала ничего, чтобы остановить поглощение Израилем Палестины. Не сделает и сейчас. По масштабам развернувшейся трагедии очевидно, что Израиль не ожидает никакого сопротивления с Запада. Но даже не это самое главное. Чрезвычайно важно то, что, с точки зрения известного американского экономиста и политического обозревателя доктора Пола Крейга Робертса, еще в марте 2019 года премьер-министр Нетаньяху в заявлении членам кнессета от партии "Ликуд" подтвердил свой тесный союз с... ХАМАСом. Цитирую: "Любой, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен оказывать поддержку ХАМАС и переводить деньги ХАМАСу. Это часть нашей стратегии – изолировать палестинцев в Газе от палестинцев на Западном берегу".



Сегодня "бульдозер ЦАХАЛ" готов сравнять с землей все, что еще осталось от Газы, и именно для того, чтобы спустить его с тормозов и была задумана и осуществлена провокация ХАМАС 7 октября этого года. Легко просматриваются кураторы Тель-Авива после не менее масштабной провокации с башнями-близнецами Всемирного торгового центра, утопившие в крови Афганистан.



Можно содрогнуться, представив себе, что Нетаньяху отправил на смерть сотни собственных граждан, чтобы отомстить ковровыми бомбардировками Палестине за то, что она еще жива.



Новая карта Ближнего Востока имени Биби Нетаньяху



И еще одно соображение в связи с публикацией в Global Research. Операция ХАМАСа "Наводнение Аль-Аксы" была тщательно спланирована. Для ее запуска использовался особый "сигнал" – "Новая карта Ближнего Востока", которую выставил на всеобщее обозрение на сентябрьской Генассамблее ООН Биньямин Нетаньяху и на которой полностью отсутствовала Палестина. То, что США и страны НАТО вполне готовы предоставить миру карту, на которой совсем нет России, для всех очевидно. Равно как и то, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не бросит финансирование Киева, готовя ему роль второго "израиля" Восточной Европы. Согласимся ли с этим мы? Источник - fondsk.ru

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