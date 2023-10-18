Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке

15:53 19.10.2023

Елена Острякова



Президент РФ Владимир Путин не стал сегодня в разговоре с журналистами детализировать темы своих переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Он лишь отметил, что реализуются 8 пунктов договоренностей, достигнутых весной. Они будут детализированы в Бишкеке на переговорах премьеров двух стран. Там же будет подписан "хороший существенный" план взаимодействия России и Китая до 2030 года.



Однако наблюдатели ждали существенного уже от сегодняшних переговоров, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Это было связано с тем, что в состав российской делегации вошли руководители "Газпрома", "Роснефти" и Росатома. Возникли предположения, что наконец будет подписан договор о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который перенаправит в Китай газ с Ямала, ранее поставлявшийся в Западную Европу. Но этого не произошло.



Однако тему "Силы Сибири-2" Путин затронул в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, также прибывшим на форум "Один пояс, один путь" в Китай. Президент РФ сообщил, что надеется на хороший темп продвижения данного проекта. Ранее назывались сроки строительства "Сила Сибири-2" - 2024-29 годы. Однако РФ и КНР на официальном уровне их не подтверждали.



Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по "Силе Сибири-2" идут переговоры.



"Мы надеемся, что они будут успешными, завершатся в какое-то ближайшее будущее, и тоже будет подписан соответствующий контракт", – сказал он.



При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил журналистов, что уже в ближайшее время трубопроводные поставки газа в Китай могут выйти на уровень объемов, которые раньше были у России в Западную Европу, то есть 130 млрд кубометров в год.



"Сила Сибири-2" проектируется на мощность 50 млрд кубометров в год. Первый газопровод с таким названием поставляет с Сахалина и Якутии 22 млрд кубометров.



На чем же строятся оптимистические прогнозы Миллера? "Коммерсант" сообщает, что сегодня на форуме Казахстан подписал новое соглашение по поставкам газа в Китай в 2023–2026. Детали сделки не раскрываются, но эксперты обратили внимание, что контракт между казахской QazaqGaz и китайской PetroChina заключен спустя две недели после того, как "Газпром" начал поставки своего газа транзитом через Казахстан в Узбекистан. Судя по всему, речь идет о российском газе, а Казахстан выступает транзитером.



Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что Китай полностью заменит Западную Европу по объемам закупки "голубого топлива" у России.



"Уже действующая "Сила Сибири" в ближайшие два года выйдет на плановые объемы прокачки газа. По "дальневосточному" маршруту с китайской стороной подписаны контракты и ведутся необходимые работы для начала поставок. Запуск "Силы Сибири – 2" даст еще 50 млрд кубометров, при этом вся инфраструктура уже построена.



Многое будет зависеть от потребностей Китая. Если контракт будет подписан в 2023-2024 году, то можно ожидать, что Россия выйдет на объемы, которые направлялись в Западную Европу", – считает он.



Косвенное подтверждение того, что строительство "Силы Сибири-2" продвигается, пришло из Минтруда РФ, которое повысило квоту на привлечение иностранных работников на этот проект.