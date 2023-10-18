В КырПарламенте чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео

15:57 19.10.2023

В ЖК чуть не подрались депутаты Толонов и Бакасов. Видео



Продолжение: Депутаты ЖК Бакасов и Толонов помирились



Бишкек (АКИpress) – В результате словесной перепалки на заседании Жогорку Кенеша чуть не подрались депутаты Улан Бакасов (Нарынский округ) и Данияр Толонов (Куршабский округ).







Инцидент произошел 19 октября в ходе голосования. Депутаты решали, заслушивать информацию о деятельности Минтранса или нет.



Самого министра Тилека Текебаева не было.



Толонов предложил коллегам задать вопросы министру на заседании фракции в пятницу. Бакасов выступал за то, чтобы заслушали информацию сегодня. Между ними произошла словесная перепалка. В ходе голосования они начали ссору и чуть не подрались.



Их разняли коллеги. Заседание завершилось. Представителей Минтранса отпустили.