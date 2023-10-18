|В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса
16:00 19.10.2023
Ее возглавил руководитель Департамента социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов.
В Узбекистане создана Национальная ассоциация здорового образа жизни и фитнеса. Ее учредительная конференция прошла 18 октября, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Председателем ассоциации избран Одил Абдурахманов, с августа работающий руководителем Департамента социального развития Администрации президента, бывший советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Заместителями председателя ассоциации избраны заместитель министра молодежной политики и спорта, директор Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев, ответственный сотрудник Кабинета министров Шохрух Далиев, руководитель "Бефит Про" Джахонгир Наврузов, а также Мохир Каримов.
Создание ассоциации было предусмотрено сентябрьским постановлением Кабинета министров. Документом предусматриваются укрепление среди населения здорового образа жизни, пропаганда принципов здорового питания, внедрение эффективных механизмов правильного питания и повышение физической активности через популяризацию фитнеса.