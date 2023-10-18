Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов

16:02 19.10.2023

Дилшод Рахимов, ранее работавший начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, назначен первым заместителем директора Агентства по противодействию коррупции.



