|Первым заместителем главы Антикоррупционного агентства Узбекистана назначен Дилшод Рахимов
16:02 19.10.2023
Дилшод Рахимов, ранее работавший начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, назначен первым заместителем директора Агентства по противодействию коррупции.
Первым заместителем директора Агентства по противодействию коррупции назначен Дилшод Фахриевич Рахимов, сообщила пресс-служба агентства.
С января 2019 года работал начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана, на том посту его недавно сменил Шамсиддин Сохибназаров.
Дилшод Рахимов (1978 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного юридического института (2002), кандидат юридических наук.
С 2010 года занимал разные должности в органах департамента (до мая 2018 года - Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов) при Генпрокуратуре.
С 2012 года работал прокурором, старшим прокурором отдела, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генпрокуратуры и первым заместителем начальника департамента.